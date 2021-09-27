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CTI
Communications. Technology. Innovations.
СиТиАй


27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 3
22.09.2021 Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
16.04.2021 CTI модернизировал платформу Outbound 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
06.11.2020 CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020 1
17.09.2020 «Зима близко»: пандемия трансформирует сферу ИБ 1
07.09.2020 CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба 3
20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» 3
16.01.2020 Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию» 2
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 1
19.09.2019 Сервисная модель CTI: непрерывная взаимосвязь с заказчиком и измеримые параметры качества 4
09.08.2019 Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН 1
15.07.2019 CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка 5
15.07.2019 CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка 4
08.07.2019 CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров 2
30.07.2018 «Хайтэк» модернизировал мультиканальный контакт-центр компании «Гринатом» 1
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
13.11.2017 Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак 7
17.10.2017 CTI представила свою IIoT-платформу на IoT World Summit Russia 2017 3
04.09.2017 CTI представила ПО CTI Scripting для контактных центров 2
13.07.2017 CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус» 2
22.05.2017 CTI завершил очередной этап модернизации контакт-центра «Ростелекома» в Сибири 3
31.03.2017 CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный» 3
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
16.03.2017 CTI модернизировала АВКС для «Ростелекома» в Сибири 3
28.02.2017 CTI построила ЦОД для продовольственной сети «Мария-Ра» 1
09.12.2016 В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская 1
27.10.2016 CTI прошла аудит на соответствие трем стандартам ISO 3
22.09.2016 Заместителем гендиректора CTI назначен Евгений Зенин 1
15.06.2016 CTI выпустила решение для автоматизации разработки и внедрения скриптов в контакт-центрах 3
19.04.2016 CTI внедрила платформу на базе SAP HANA для бизнес-аналитики аэропорта «Шереметьево» 3
28.01.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал управленческий учет в CTI 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
21.12.2015 Антон Антонов стал директором по продажам в Linxdatacenter 1
07.12.2015 18 мимических мышц лица обеспечили популяризацию ВКС 1
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» 1

Публикаций - 111, упоминаний - 198

CTI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2040 8
SAP SE 3215 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Крок 1220 3
Microsoft Corporation 11095 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Naumen - Наумен 342 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 2
Oracle Siebel 130 2
Сервис Плюс 97 2
Omilia 3 2
Pegasystems 29 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Dynatrace 46 1
OpenText 160 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems 7 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 8 1
Nortel Networks 222 1
Корунд 1 1
Телеком-защита 48 1
SES 30 1
Genesys Interactive Intelligence 4 1
Irdeto 22 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
CDNvideo 21 1
Eutelsat 65 1
Ростелеком ЦентрТелеком 192 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Альфа-Банк 1125 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
ITI Capital 4 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Shopping Live 4 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Capital One 15 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Pony Express 55 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
Почта Банк 289 1
Уралсиб Банк 389 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Security Awareness - Сервис по управлению навыками информационной безопасности 5 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU - технологии разговорного ИИ 3 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Google Android 10751 3
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 3 3
Naumen Contact Center 71 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Apple iOS 5742 2
Apple macOS 926 2
CTI Scripting 2 2
Cisco Webex 107 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Cisco SecureX 9 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 5 1
Cisco UC Collaboration 7 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Avaya L100 - серия гарнитур 8 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 3 1
SAP Customer OnDemand 2 1
SAP Social OnDemand 1 1
SAP Service OnDemand 1 1
SAP Customer Insight 1 1
SAP Sales OnDemand 1 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution 3 1
HPE GreenLake 41 1
Java - Язык программирования 1177 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Office 365 769 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Naumen Erudite 12 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 1
WhatsApp Messenger 654 1
Avaya Aura 41 1
Microsoft Lync 272 1
Бегун Платон 8 5
Перминов Леонид 7 3
Ахапкина Татьяна 3 2
Альперн Александр 5 2
Вайсблюм Игорь 7 2
Зайцев Андрей 39 2
Орлова Татьяна 12 1
Герасимов Александр 40 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Демидов Василий 1 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Прохоров Фёдор 78 1
Борис Альберт 6 1
Исламов Альберт 2 1
Королев Алексей 20 1
Притула Павел 31 1
Васильев Григорий 35 1
Крючков Максим 7 1
Аншина Марина 67 1
Школьников Николай 26 1
Рудаков Денис 31 1
Ветров Михаил 4 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Бугай Алексей 9 1
Криницин Александр 3 1
Креховецкий Александр 1 1
Демидов Михаил 125 1
Гришин Дмитрий 148 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Волин Алексей 113 1
Генс Георгий 62 1
Путятинский Сергей 53 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 7
Европа 3759 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Казахстан - Республика 2632 4
Франция - Французская Республика 2126 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Украина 3372 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Индия - Республика 2173 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа Западная 614 1
Европа Центральная 106 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Япония 2788 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Грузия 691 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - Владивосток 864 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Русский язык 983 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 4
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
CNews Analytics 1990 2
Gartner 2192 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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