Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CTI
Communications. Technology. Innovations.
СиТиАй
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 198
CTI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бегун Платон 8 5
|Перминов Леонид 7 3
|Ахапкина Татьяна 3 2
|Альперн Александр 5 2
|Вайсблюм Игорь 7 2
|Зайцев Андрей 39 2
|Орлова Татьяна 12 1
|Герасимов Александр 40 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Демидов Василий 1 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Борис Альберт 6 1
|Исламов Альберт 2 1
|Королев Алексей 20 1
|Притула Павел 31 1
|Васильев Григорий 35 1
|Крючков Максим 7 1
|Аншина Марина 67 1
|Школьников Николай 26 1
|Рудаков Денис 31 1
|Ветров Михаил 4 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|Бугай Алексей 9 1
|Криницин Александр 3 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Демидов Михаил 125 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Волин Алексей 113 1
|Генс Георгий 62 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|CNews Analytics 1990 2
|Gartner 2192 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762146, в очереди разбора - 665835.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762146, в очереди разбора - 665835.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru