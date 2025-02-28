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МТС Стрим Stream МТС Маркетолог AdTech-контур МТС
Компания Stream – дочерняя компания ПАО «МТС», которая занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов компании – рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог. Компания также занимается разработкой платформы МТС ADS, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В ее основе - DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola. Все рекламные технологии Stream работают на базе Big Data МТС.
МТС Маркетолог – рекламная платформа, работающая на базе Big Data МТС, которая позволяет самостоятельно запускать рекламу на 250 сегментов аудитории по интересам и социально-демографическим характеристикам. За анализ данных и формирование сегментов в рамках платформы отвечают 260 выделенных сотрудников в департаменте Big Data и более 20 сотрудников в подразделении AI. Стабильность работы сервиса для пользователей обеспечивают более 150 сотрудников ИТ-блока, аккаунт-менеджеров и представителей команды продаж. С 2017 года с помощью МТС Маркетолога было запущено больше 133 тысяч рекламных кампаний и отправлено более 4 млрд SMS.
В апреле 2024 года МТС Ads запустила Маркетолог Pro — рекламную платформу нового поколения для агентств и крупного бизнеса. Trading desk, созданный трейдерами для трейдеров, дает возможность пользоваться всеми функциями рекламного кабинета Telegram, а также дополнительно открывает возможность таргетинга по сегментам Big Data МТС и сегментам внешних поставщиков данных, возможность проведения массовых операций, быстрой проверки гипотез, кастомизации digital-кампаний и расширенной аналитики в Telegram Ads.
|28.02.2025
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В 2024 году количество рекламных кампаний клиентов «МТС AdTech» в Telegram выросло в 7 раз
По данным внутренней аналитики, с января по декабрь 2024 г. количество рекламных кампаний клиентов МТС AdTech в Telegram Ads выросло до 70 тыс. с девяти тыс. в месяц. Всего за 2024 г. рекламодатели запустили более 470 тыс. кампаний в Telegram. Ключевыми драйверами роста стали новые визуальны
|21.02.2025
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Аналитика МТС AdTech: маркетологи ждут в 2025 г. роста российского рынка интернет-рекламы
ами. Чтобы в будущем не потерять рекламодателей и не допустить стагнации рынка, разработчикам по-прежнему предстоит работать над улучшением своих решений», – сказал заместитель генерального директора МТС AdTech Никита Фоминов. Значительная часть респондентов планирует увеличить бюджет на digital-продвижение в 2025 г. Больше остальных готовы тратить на рекламу в интернете представители средн
|18.02.2025
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Аналитика МТС AdTech: в России растет популярность электромобилей
Центр аналитики и исследований МТС AdTech проанализировал рост популярности электромобилей в России. Прирост Индекса электромобилей в 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил 39%, что подтверждает рыночные цифры по росту попу
|17.12.2024
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«МТС AdTech» и «Авито» объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы
МТС объявила, что ее рекламная вертикаль и «Авито» заключили соглашение о технологическом партнерстве, в рамках которого клиенты «МТС AdTech» смогут запускать рекламные кампании на «Авито». Рекламная вертикаль МТС начнет продавать нативный формат рекламы на «Авито» с таргетингами на основе больших данных. Размещение с исп
|27.03.2024
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На платформе «МТС Маркетолог» теперь можно запустить рекламу в Telegram на абонентов других операторов России
«МТС Ads», рекламная вертикаль цифровой экосистемы МТС, сообщила, что в личном кабинете платформы «МТС Маркетолог» можно настроить рекламу в Telegram Ads по своей базе на абонентов других опер
|02.03.2023
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МТС поможет бизнесу запускать рекламу с мобильных устройств
МТС запустила мобильную версию собственной рекламной платформы «МТС маркетолог». Теперь предприниматели смогут запускать рекламу со смартфонов, а также ускор
|21.08.2020
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«МТС Маркетолог» расширил аудиторию рекламных рассылок
оступна в сервисе для самостоятельного запуска таргетированной рекламы и лидогенерации в интернете «МТС Маркетолог». Услуга предоставляется вне пакета опций и без установки минимального бюджета
|21.01.2011
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МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле
Группа МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как отмечается, услуги «МТС Стрим», предоставляемые «Комстар-Регионы», доступны во всех многоэтажных домах Нижнего Тагила. «Сегодня подкл
|29.09.2010
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Универсальный коробочный продукт «МТС Стрим» появился в сетях «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер»
муникационных услуг «Комстар-ОТС» сообщил, что универсальный коробочный продукт «Домашний Интернет Легко» для самостоятельного подключения услуги высокоскоростного широкополосного доступа в интернет «МТС Стрим» теперь можно приобрести в сети «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер» в Москве. «Белый Ветер Цифровой» — российская розничная сеть по продаже цифровой техники и электроники. Сеть маг
|20.08.2010
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«Комстар» обновил тарифы на интернет в Москве
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о вводе новых тарифов на услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) под маркой «МТС Стрим» для физических лиц в Москве. С 18 августа «Комстар» полностью обновил линейку тарифных планов на услугу «Домашнего Интернета» для подключения столичных абонентов. Воспользоваться нов
МТС Стрим и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Елена 10 10
|Воронин Павел 139 4
|Чернов Максим 31 4
|Николаев Вячеслав 102 3
|Пуликов Артем 8 3
|Фоминов Никита 4 3
|Ведерникова Дарья 2 2
|Солодухова Наталья 3 2
|Миногарова Мария 4 2
|Братчикова Наталья 23 2
|Терпугов Сергей 10 2
|Михальченко Андрей 4 2
|Фоминова Ирина 2 2
|Корня Алексей 78 1
|Шоржин Валерий 58 1
|Горбунов Александр 54 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Угрюмова Полина 2 1
|Марчук Екатерина 1 1
|Елизаров Андрей 15 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Воробьева Оксана 3 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Кантор Виктор 19 1
|Назаров Алексей 71 1
|Макарский Дмитрий 3 1
|Марковец Виктор 3 1
|Рязанов Алесь 3 1
|Худолей Александр 6 1
|Желяпов Виталий 5 1
|Мельниченко Ольга 1 1
|Солодухина Наталья 1 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Александров Александр 70 1
|Карпов Сергей 36 1
|Семенов Александр 148 1
|Ивакин Вячеслав 1 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 160 3
|Будущее России. Национальные проекты 21 1
|Психология 21 - телеканал 6 1
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