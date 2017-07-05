ГКС TopS Consulting ТопС Консалтинг TopS BI ТопС Бизнес Интегратор ТопС ФинСистемс АНД проджект TopS System Interator eTopS Consulting Training Line Центр бизнес-обучения
ГКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пантелеев Илья 24 21
|Тарасенко Владимир 24 18
|Гольденберг Леонид 54 13
|Калинин Александр 135 10
|Прянишников Николай 287 9
|Курочкин Алексей 10 9
|Богуславский Леонид 31 9
|Гликман Феликс 16 7
|Водянов Владимир 35 6
|Лысенко Эдуард 269 5
|Кислицкий Максим 5 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Лачков Евгений 31 5
|Котов Иван 11 5
|Горянский Павел 19 5
|Таранов Иван 11 5
|Кондрашин Михаил 22 4
|Чачава Александр 81 4
|Зюзин Иван 4 4
|Касперский Евгений 301 4
|Антимонов Сергей 11 4
|Владимиров Максим 4 4
|Эренбург Михаил 39 4
|Логинова Елена 5 4
|Касперская Наталья 267 4
|Цыценко Антон 5 4
|Левинский Денис 8 4
|Гостев Александр 81 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Попова Мария 140 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Филимонов Сергей 46 4
|Голов Андрей 45 4
|Макаров Станислав 117 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Слуцкий Александр 14 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 107194.
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