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Индексная книга CNews*
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ГКС TopS Consulting ТопС Консалтинг TopS BI ТопС Бизнес Интегратор ТопС ФинСистемс АНД проджект TopS System Interator eTopS Consulting Training Line Центр бизнес-обучения

ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения


05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems
18.02.2014 «Югра-Лизинг» управляет факторингом с помощью Microsoft Dynamics AX
12.02.2014 «Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX
29.01.2014 «Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала
09.10.2013 «Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems
10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»

Публикаций - 538, упоминаний - 874

ГКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23431 177
ГКС - Группа компаний Систематика 336 127
Oracle Corporation 6287 80
SAP SE 4860 50
IBM - International Business Machines Corp 9179 49
HP Inc. 5504 46
6959 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1527 40
НКК - Национальная компьютерная корпорация 252 36
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 340 33
1С-ИжТиСи 6277 32
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 552 30
Cisco Systems 4865 30
Intel Corporation 11640 30
Dell EMC 4900 28
Открытые технологии 671 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1771 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4127 21
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 20
Крок - Croc 1693 19
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 433 18
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 17
Landata - Ландата 64 17
Oracle - Sun Microsystems 2206 16
Citrix Systems 779 15
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 947 15
Xerox 1118 15
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 14
Ortems 16 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 14
ФОРС - Центр разработки 551 14
Ланит - Консист Бизнес Групп 89 13
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 321 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8013 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9377 13
СИНХ - Таттелеком 167 12
Yandex - Яндекс 5617 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 12
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 246 18
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 271 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2352 15
Солнечные продукты Холдинг 15 15
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 43 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1006 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 246 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 859 10
Альфа-Банк 1586 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5730 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 9
АльфаСтрахование СГ 269 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 8
Пробизнесбанк АКБ 132 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 8
BBDO Group - BBDO Instinсt 33 8
Открытие ФК - Росгосстрах 291 8
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 70 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6159 7
Ингосстрах СПАО 331 6
Северсталь ПАО - Severstal 361 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 334 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 307 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 221 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6615 5
PPE Group 16 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 162 5
РЖД - Российские железные дороги 1610 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 113 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 140 5
FGI Wireless 12 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 17 5
Альфа-Капитал УК 64 5
Восточный Банк 280 5
Альфа-Групп 662 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 325 5
Gett 72 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17848 28
Федеральное казначейство России 1545 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3651 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8992 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10335 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1533 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2674 5
Правительство Москвы 1979 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1378 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1622 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3049 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2817 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 622 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2013 4
Президент Российской Федерации 3682 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2987 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 308 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 520 4
World Bank Group - Всемирный банк 297 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 3
МВД РФ Управление К 118 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2427 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2372 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1635 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2354 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 396 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 42 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2491 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 108 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1587 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 74 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2563 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 6
АФТ - Ассоциация Финтех 60 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АРБ - Ассоциация российских банков 198 2
4CIO 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1357 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
Единая Россия - Политическая партия 261 1
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Америка Северная 2828 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1423 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1411 5
Земля - планета Солнечной системы 9683 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41618 163
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41451 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19827 50
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4602 48
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4895 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10136 43
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4999 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13877 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 5133 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14957 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10608 36
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2675 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23727 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4719 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8977 24
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5993 22
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 505 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3920 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2155 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3636 19
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1155 19
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2533 18
Энергетика - Energy - Energetically 4179 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3934 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5216 16
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1888 15
Юриспруденция - Jurisprudence 6187 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2789 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4870 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8233 14
Финансовые показатели 2066 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9902 14
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 182 14
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1711 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8840 13
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1017 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4160 12
Человеческий фактор - Human factor 1552 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3256 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10992 17
Прайм - Агентство экономической информации 857 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 5
Открытые системы ИД 173 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 661 4
CNews TV 747 4
Ведомости 517 4
ComputerWorld 146 3
РИА Новости 802 3
ComNews - Медиа-бизнес 95 3
Мобильные системы 113 3
TAdviser - Центр выбора технологий 291 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 785 2
Intelligent Enterprise 27 2
91Mobiles 1688 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1189 2
FT - Financial Times 1163 2
Tom’s Hardware 170 2
Thomson Reuters - Рейтер 5767 1
Forbes - Форбс 625 1
Sputnik 55 1
PCweek 30 1
Финансовые известия 33 1
The Register 1393 1
CNews Северо-Запад 24 1
The Times 74 1
AnandTech 71 1
Rambler - Секрет фирмы 32 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
NYT - The New York Times 1000 1
Банки.ру - Banki.ru 51 1
VentureBeat 90 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7421 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2066 27
IDC - International Data Corporation 4842 18
500 Startups 14271 11
Gartner - Гартнер 3470 10
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 19 7
Fortune Global 500 283 3
Juniper Research 501 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
Gartner ECM 4 1
ITResearch 114 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Ventana Research 7 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
ARC Advisory Group 20 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 64 1
Frost & Sullivan 200 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Forrester Research 812 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24943 20
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 68 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 5
РАН - Российская академия наук 1794 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 269 2
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 61 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 36 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 32 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 38 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 570 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 239 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 43 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11566 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1715 6
Oracle AppsForum 23 5
HP - Программные миры HP 9 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
CeBIT 461 2
Docflow 132 1
Связь-Экспокомм 94 1
Autonomy Day 1 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
День молодёжи - 27 июня 687 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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