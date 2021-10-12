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Авто.ру
Auto.ru


12.10.2021 «Авто.ру» запустил услугу, которая поможет сделать покупку и продажу подержанной машины безопаснее 1
12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей 3
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
01.12.2020 «Яндекс» создал «убийцу» «Авито» 1
28.07.2020 У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
19.06.2020 Сервис «Авто.ру» отметит объявления собственников автомобилей 1
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
14.02.2020 «Яндекс» показал взрывной рост выручки в 2019 году 1
29.01.2020 Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
26.07.2019 Выручка «Яндекса» выросла на 41%. «Яндекс.Такси» получило первую прибыль за четыре года 1
24.06.2019 «Авто.ру» запустил «Помощника» для проверки машин с пробегом 4
10.06.2019 Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей 1
25.04.2019 «Яндекс» нарастил выручку на 45% 1
21.12.2018 «Тинькофф Банк» в партнерстве с Auto.ru запускает кредитование автомобилей с пробегом 6
21.11.2018 Обзор смартфона BQ 6200L Aurora 1
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury 1
29.10.2018 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на сотни процентов 1
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года 1
29.08.2018 «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал 1
26.07.2018 Чистая прибыль «Яндекса» увеличилась в девять раз 1
25.04.2018 Из-за Uber выручка «Яндекс.Такси» выросла в четыре раза 1
10.01.2018 «Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска» 1
22.11.2017 Гендиректор российского «Яндекса» покинул компанию 1
21.11.2017 «Яндекс.Карты» помогут заказать еду из ресторана 1
18.07.2017 «Яндекс.Деньги» ввели кэшбэк за платежи на сервисах «Яндекса» 1
01.03.2017 «Яндекс.Недвижимость» защитит пользователей от ненужных звонков и мошенников 2
30.06.2016 «Яндекс» научился распознавать марки машин по фотографии 5
15.06.2016 «Яндекс» открыл код обственной СУБД для обработки триллионов событий 1
15.06.2016 «Яндекс» открыл исходный код СУБД ClickHouse 1
04.02.2016 Руководитель «Авто.ру» перешел в CarPrice на пост директора по продукту 2

Публикаций - 67, упоминаний - 115

Авто.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 37
VK - Mail.ru Group 2485 9
Google LLC 7161 6
Rambler Group - Рамблер ГК 486 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Nvidia Corp 2030 1
Нетология - Netology 30 1
Google DeepMind 14 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
Яндекс.МедиаЛаб - Yandex MediaLab 1 1
Программный продукт ГК 92 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Mindbox 11 1
S7 TechLab 5 1
Мобильное электронное образование 12 1
App Annie 73 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
МаксимаТелеком 102 1
ОТР 135 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Oracle Corporation 3356 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
IBM 3551 1
Facebook 3767 1
Huawei 2732 1
Microsoft Corporation 11127 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 13
Uber 257 11
Uber Technologies 258 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Яндекс.Такси 271 9
Яндекс.Еда 93 7
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ЦИАН - CIAN 39 1
О2О Delivery club 153 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Альфа-Банк 1127 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Умное ЖКХ 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Website - Вебсайт 117 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Kubernetes 307 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Безопасный город 347 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Google Android 10751 16
Яндекс.Маркет 439 11
Яндекс.Музыка 131 11
Яндекс.Дзен 66 10
Яндекс.Афиша 26 10
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 9
Яндекс.Телепрограмма 12 8
Apple iOS 5742 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
Яндекс.Плюс 44 5
Яндекс.Недвижимость 26 5
Uber Eats - UberEATs 28 5
Яндекс.Едадил 13 5
Яндекс.Радар 25 4
Яндекс.Работа 21 4
Яндекс.Здоровье 16 4
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 3
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Яндекс.Диск 118 2
Яндекс.Лавка 68 2
Яндекс.Шеф 11 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 2
Яндекс.Студия 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Linux OS 4267 1
Apple - App Store 2198 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Волож Аркадий 181 7
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Климарев Михаил 46 1
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Казахстан - Республика 2641 5
Беларусь - Белоруссия 2095 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
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Турция - Турецкая республика 954 2
Европа 3774 2
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Россия - Белгород 245 1
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Россия - Иннополис 292 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Япония 2802 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Образование в России 341 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 10
Автокод (портал) 29 6
Wikipedia - Википедия 278 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Врачи РФ 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
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Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Medsite.ru 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Microsoft Research 93 1
comScore 226 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
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Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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