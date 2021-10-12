Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Авто.ру
Auto.ru
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Публикаций - 67, упоминаний - 115
Авто.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Волож Аркадий 181 7
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
|Худавердян Тигран 66 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Чирков Андрей 5 1
|Башкеев Алексей 7 1
|Носкова Дина 1 1
|Забудько Лев 3 1
|Смолин Кирилл 4 1
|Савиновский Артем 1 1
|Анисимов Данил 11 1
|Лещинский Ян 4 1
|Зыков Владимир 2 1
|Лагода Георгий 51 1
|Комаров Алексей 6 1
|Климарев Михаил 46 1
|Шадаев Максут 384 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Microsoft Research 93 1
|comScore 226 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765372, в очереди разбора - 669058.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765372, в очереди разбора - 669058.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru