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DBaaS
Database as a service
Облачное хранение и управление структурированными данными


12.10.2021 Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes 3
30.09.2021 Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes 3
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 7
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 4
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
09.02.2021 Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге 1
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле 1
29.01.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок 1
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке 1
22.12.2020 Цифровая трансформация компаний: типовые ошибки при миграции данных в облако, защита от рисков и оптимизация расходов 1
21.12.2020 «Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 2
21.07.2020 DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис 1
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS 2
03.12.2019 Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем 2
23.09.2019 СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет? 6
10.09.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября 1
27.08.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
17.12.2018 IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО 1
13.08.2018 МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России 1
13.08.2018 МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов 1
16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
05.03.2018 Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud 1
08.02.2018 «Красный Куб» мигрировал в облако Техносерв Cloud 1
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems 5
25.04.2017 Миграция в облако: какой маршрут выбрать? 1
06.07.2016 ActiveCloud по итогам 2015 г. увеличила выручку на 33% 1
28.08.2015 IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ 3
30.07.2015 IBM покупает поставщика облачных баз данных с открытым исходным кодом Compose 5
21.01.2015 Гибридные решения определяют рост в ЕМЕА, частные «облака» — приоритет в России 1
23.12.2014 Oracle предложит облачное решение для оценки маркетинговых кампаний: покупка Datalogix 2
27.10.2014 Oracle представила новый облачный сервис Data as a Service for Sales 1
23.09.2014 Российский облачный рынок продолжает расти на 30-40% в год 1
29.08.2014 Oracle запускает в России инициативу «Построй частное облако с Oracle» 1
28.08.2014 «Оргэнергогаз» построил частное «облако» на платформе Oracle 4

Публикаций - 54, упоминаний - 102

DBaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 11
Oracle Corporation 3363 7
IBM 3557 7
SAP SE 3220 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Uptime Institute 159 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Онланта 75 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
DataPro - ДатаПро 56 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Google LLC 7177 2
Hitachi Vantara 100 2
VMware 1830 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
Mirantis - Мирантис 21 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
SpyLOG 17 1
Delphix 2 1
G-Core Labs 64 1
Сервионика - Servionica 164 1
Tencent 93 1
Salesforce.com 274 1
Yota - Скартел 623 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
Panasonic 1175 1
GitHub 412 1
Ланит ГК 1160 1
АльфаСтрахование СГ 208 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
Банк Зенит 132 2
РесурсТранс 16 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Wildberries 128 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Avito - Авито 171 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Аэрофлот 493 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 4
OpenStack 347 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
Site-to-Site VPN - средство организации виртуальных сетей 5 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 5 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
IMDS - In-Memory Database Systems 1 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
IDMS - Integrated Database Management System - Интегрированная система управления базами данных 3 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Microsoft SQL Server 798 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 8
SQL - Язык программирования 436 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Microsoft Azure 1171 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 3
Redis СУБД 46 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
Microsoft Visual Studio 170 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 2
VK - Mail.Ru Cloud Managed Kubernetes 3 2
IBM Bluemix 38 2
Apache Cassandra 31 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
Jenkins 22 2
Microsoft Azure Stack 56 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
IBM DB2 151 2
МТС ЦОД 12 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Ingres - СУБД 12 1
Informix СУБД 16 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
SAP Sybase 77 1
Google App Engine 32 1
Salesforce Heroku 22 1
Xelent MultiCloud 8 1
MariaDB 26 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
Corel Paradox - реляционная СУБД 13 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Дергилёв Никита 40 4
Марченко Дмитрий 28 2
Зинкевич Сергей 18 2
Вайнер Всеволод 24 2
Кучугин Илья 41 2
Кушнир Леонид 16 2
Галкин Николай 15 2
Бородин Геннадий 4 2
Хренков Владимир 18 2
Москвин Алексей 3 2
Апасов Николай 4 2
Безруков Валерий 10 1
Богданов Денис 2 1
Носенко Артем 3 1
Богаутдинов Рушан 1 1
Пальников Павел 2 1
Ещенко Борис 3 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 4 1
Сапельников Сергей 100 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 16 1
Маляревский Павел 3 1
Голованов Леонид 5 1
Летунов Илья 48 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Червяков Сергей 1 1
Колесников Юрий 9 1
Тарасенко Антон 1 1
Трубинов Алексей 3 1
Шумский Александр 2 1
Николаев Вячеслав 56 1
Фокин Дмитрий 17 1
Осипов Константин 8 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Аникин Леонид 45 1
Осипов Александр 22 1
Гонтарев Павел 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Европа 3788 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - Нижегородская область 745 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Восточная Европа 1691 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Япония 2811 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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