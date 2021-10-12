Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DBaaS
Database as a service
Облачное хранение и управление структурированными данными
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 102
DBaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дергилёв Никита 40 4
|Марченко Дмитрий 28 2
|Зинкевич Сергей 18 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Кучугин Илья 41 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Галкин Николай 15 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Хренков Владимир 18 2
|Москвин Алексей 3 2
|Апасов Николай 4 2
|Безруков Валерий 10 1
|Богданов Денис 2 1
|Носенко Артем 3 1
|Богаутдинов Рушан 1 1
|Пальников Павел 2 1
|Ещенко Борис 3 1
|Kennedy John - Кеннеди Джон 4 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Барашов Андрей 3 1
|Антонов Андрей 16 1
|Маляревский Павел 3 1
|Голованов Леонид 5 1
|Летунов Илья 48 1
|Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
|Червяков Сергей 1 1
|Колесников Юрий 9 1
|Тарасенко Антон 1 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Шумский Александр 2 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Фокин Дмитрий 17 1
|Осипов Константин 8 1
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Аникин Леонид 45 1
|Осипов Александр 22 1
|Гонтарев Павел 69 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2197 4
|Forrester Wave 19 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768622, в очереди разбора - 672306.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768622, в очереди разбора - 672306.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru