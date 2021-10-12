Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes 3

Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes 3

В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 7

DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 4

МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1

DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке 1

DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис 1

DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS 2

Что нужно знать о развитии СУБД 1

IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО 1

МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов 1

Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1

Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud 1

IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems 5

IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ 3

IBM покупает поставщика облачных баз данных с открытым исходным кодом Compose 5