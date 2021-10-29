Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 49598
ИКТ 4947
Организации 3298
Ведомства 1187
Ассоциации 344
Технологии 2090
Системы 11523
Персоны 15756
Местоположение 1005
Статьи 677
Пресса 521
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 652
Мероприятия 585

Ростех
Росэлектроника
Концерн Созвездие



29.10.21 «Росэлектроника» стимулирует развитие отечественной ЭКБ 1
12.10.21 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
10.09.21 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие» 2
03.09.21 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» 5
31.05.21 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 4
26.05.21 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
20.04.21 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 2
12.01.21 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП 1
25.12.20 «Росэлектроника» разработает мультисенсорную систему для безопасности объектов 1
17.12.20 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
19.11.20 VIAVI и «Глобалинформсервис» тестируют базовую станцию 5G российского производства 1
21.10.20 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог 2
09.10.20 «Росэлектроника» разработала радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
09.10.20 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи 1
09.10.20 Ростех разработал радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
07.10.20 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
17.09.20 Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности 4
09.09.20 «Ростех» просит 180 млрд руб. на отечественные ПО и электронику для оборонки, банков и нефтегаза 1
27.08.20 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 1
26.08.20 Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи 2
10.08.20 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций 2
18.06.20 Сотовые операторы пошли против власти. Они отказались строить сети 5G на российском оборудовании 1
15.06.20 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
24.04.20 Решение Ростеха автоматизирует работу оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 2
24.04.20 «Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные технологии» 2
15.04.20 «Росэлектроника» разработала ИАС для управления регионом в условиях кризиса 1
13.03.20 Студенты Воронежского госуниверситета будут проходить практику в «Росэлектронике» 2
27.02.20 «Росэлектроника» представила аппаратуру блокирования сотовой связи для режимных объектов 1
07.02.20 Власти хотят ввести для госкомпаний принудительные закупки российской электроники 1
03.02.20 Россия перейдет на отечественное 5G-«железо». Разработкой займется «Ростех» 2
30.01.20 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 3
20.01.20 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор 4
03.12.19 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.19 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
15.11.19 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
15.11.19 «Умная» система Ростеха поможет губернаторам в принятии решений 2
15.10.19 «Росэлектроника» представила систему экомониторинга с ИИ 2
01.10.19 «Созвездие» продемонстрировало радиоаппаратуру на занятиях МЧС 2
19.09.19 «Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России 1
29.08.19 Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов 3

Публикаций - 155, упоминаний - 232

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2270 105
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 62
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 205 31
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 131 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7644 17
Ростех -Росэлектроника - Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 33 13
Lenovo Motorola 3259 8
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 8
Ростех - Автоматика Концерн 408 8
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6141 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8412 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 7
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 508 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 5
Softline - Софтлайн 1709 4
Huawei 3054 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 6 4
Microsoft Corporation 20497 4
РТИ 126 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7407 4
SAP SE 4254 4
Samsung Electronics 8629 3
Воентелеком 136 3
Ericsson 2241 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 3
Cisco Systems 4585 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1684 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 3
Siemens AG - Сименс Россия 2138 3
ИскраУралТел - Iskratel 80 3
Hitachi 1224 3
МФИ Софт 115 3
Беркут НПФ 90 3
Oracle Corporation 5712 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 608 3
IBM 8306 3
Dell EMC 4406 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 9
РЖД - Российские железные дороги 1282 7
РВК - Российская венчурная компания 500 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 77 5
Стройтрансгаз 16 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 68 4
СМП банк - Северный морской путь 72 4
ИнвестКапиталБанк 15 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Студия Артемия Лебедева 31 4
Силовые машины 49 4
СтройГазМонтаж 13 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 12 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 4 4
АвтоВАЗ 153 3
Почта России ПАО 1753 3
Интер РАО ПАО 247 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 3
Аэрофлот 588 3
Северсталь ПАО 255 3
Газпром нефть 391 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 211 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4741 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 220 2
Газпром ПАО 712 2
Банк Зенит 164 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 2
Авиа Групп 4 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 2
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
LinkedIn 544 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7219 14
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 10
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 541 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1829 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 74 6
Правительство РФ 2490 6
Президент Российской Федерации 1603 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1908 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2286 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1713 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1788 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 2
Роснано 460 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 222 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 539 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1150 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 143 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 215 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 51 1
МКС - Международная космическая станция 407 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 33 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство обороны Республики Казахстан 1 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Пентагон - Министерство обороны США 790 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1800 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 145 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 2
Руссофт - Russoft 331 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 55 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 8 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 39 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1435 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4080 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9513 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 337 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11940 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 945 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2458 5
ЭКБ - Электронная компонентная база 62 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1208 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3081 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 562 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8653 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1171 3
Умные платформы 542 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11825 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5798 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 162 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 104 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 123 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 608 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2768 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1345 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 466 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1419 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 42 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 50 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 143 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 27 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 278 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1770 2
Big Data - Большие данные 1207 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2529 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 52 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 169 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 107 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 151 1
Электроника 82 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1477 5
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 59 4
Ростех - Росэлектроника - Гончак - радиотрекер 3 3
Р-168-25У-2 - Радиостанция 3 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 513 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 193 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
ИПРО-6 - комплект GSM-сигнализации 2 2
Microsoft Windows 7 1706 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 2
Intel x86 - архитектура процессора 1238 2
Linux OS 7052 2
Esri ArcGIS 113 1
Национальные Технологии - СХД Купол 34 1
Цитран - цифровая транкинговая система 1 1
Аргон-Э - комплекс технических средств связи 1 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 1
IDEX - криптовалютная биржа 2 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
Созвездие Р - серия радиостанций 1 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 4 1
Созвездие Солярис-Н 3 1
МТС Коннект 32 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 545 1
Google Android 11122 1
Apple iOS 5930 1
Microsoft Windows XP 2188 1
Microsoft Teams 228 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 422 1
Google Android 7 Nougat 122 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 36 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 536 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 22 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 1
Якунин Александр 48 14
Артемов Михаил 9 9
Сахненко Сергей 71 8
Евтушенко Олег 125 7
Бочаров Алексей 12 7
Чемезов Сергей 126 7
Ананьев Алексей 101 6
Скоков Сергей 26 6
Янукович Виктор 24 5
Рыжов Алексей 18 4
Путин Владимир 2163 4
Мардер Наум 100 3
Ананьев Дмитрий 58 3
Щеголев Игорь 677 3
Борисов Юрий 95 3
Прянишников Николай 282 2
Андреева Екатерина 44 2
Щетинин Владимир 15 2
Корнеев Сергей 81 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Брыкин Арсений 37 2
Чендаров Андрей 11 2
Bush George - Буш Джордж 214 2
Белов Александр 69 2
Хохлов Сергей 8 2
Морозова Анастасия 29 2
Рейман Леонид 978 2
Карамов Сергей 2 2
Тихонова Кристина 44 2
Уткин Никита 26 2
Транковская Наталья 11 2
Калинин Александр 114 2
Ендовицкий Дмитрий 3 2
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Орехов Вячеслав 41 1
Лобанов Денис 37 1
Сладких Денис 2 1
Комиссарова Татьяна 3 1
Фомина Алена 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 77153 80
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 963 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28614 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11770 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25345 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11145 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9497 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10695 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 40 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 33 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 254 4
Европа 6574 4
Ближний Восток 2318 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 492 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 451 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 2
Европа Западная 1200 2
Арктика 171 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1091 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 330 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 2
Япония 6873 2
Африка - Африканский регион 2337 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1956 2
Европа Восточная 2701 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 384 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 531 1
Армения - Республика 1000 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 242 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 598 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 320 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 279 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 962 1
Россия - СФО - Кемеровская область 619 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 176 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 273 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 296 1
Луна 348 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 312 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 262 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 213 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 531 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 77 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 155 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 25 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4890 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3984 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 105 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 121 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 287 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1556 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2585 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1131 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8065 2
Ведомости 266 2
FT - Financial Times 1051 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
Эхо Москвы - радиостанция 130 1
Nextgov 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 3
RAEX - Эксперт РА 67 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
ABI Research 226 1
IHS Infonetics Research 86 1
In-Stat 78 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 8
РАН - Российская академия наук 588 5
ВГУ - Воронежский государственный университет 35 4
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 3
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 7 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 249 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 175 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 23 2
НИИ Рубин 7 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 196 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 54 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 23 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 59 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 82 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 883 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 89 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 481 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 91 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 190 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 73 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 67 1
Олимпийские игры - Olympic Games 425 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 370 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 697 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
День карьеры Росэлектроники 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021