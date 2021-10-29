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Ростех
Росэлектроника
Концерн Созвездие
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Якунин Александр 48 14
|Артемов Михаил 9 9
|Сахненко Сергей 71 8
|Евтушенко Олег 125 7
|Бочаров Алексей 12 7
|Чемезов Сергей 126 7
|Ананьев Алексей 101 6
|Скоков Сергей 26 6
|Янукович Виктор 24 5
|Рыжов Алексей 18 4
|Путин Владимир 2163 4
|Мардер Наум 100 3
|Ананьев Дмитрий 58 3
|Щеголев Игорь 677 3
|Борисов Юрий 95 3
|Прянишников Николай 282 2
|Андреева Екатерина 44 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Корнеев Сергей 81 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Брыкин Арсений 37 2
|Чендаров Андрей 11 2
|Bush George - Буш Джордж 214 2
|Белов Александр 69 2
|Хохлов Сергей 8 2
|Морозова Анастасия 29 2
|Рейман Леонид 978 2
|Карамов Сергей 2 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Уткин Никита 26 2
|Транковская Наталья 11 2
|Калинин Александр 114 2
|Ендовицкий Дмитрий 3 2
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Лобанов Денис 37 1
|Сладких Денис 2 1
|Комиссарова Татьяна 3 1
|Фомина Алена 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 3
|RAEX - Эксперт РА 67 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|ABI Research 226 1
|IHS Infonetics Research 86 1
|In-Stat 78 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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