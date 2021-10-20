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Ростатом
Росэнергоатом ПАО


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 2
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 2
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 1
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной 3
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 4
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI 3
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 3
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 4
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
15.03.2021 «Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 5
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России 2
06.11.2020 «Росатом» переводит 90 тыс. сотрудников на отечественное ПО 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 2
23.10.2020 «Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux 2
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
16.10.2020 После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС 3

Публикаций - 140, упоминаний - 231

Ростатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 32
Крок 1219 13
Microsoft Corporation 11060 12
SAP SE 3211 11
Cisco Systems 2038 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Ланит ГК 1155 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
IBM 3537 4
СТК Развитие 9 4
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Cisco Systems - Сиско солюшенз 7 4
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
DataPro - ДатаПро 56 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
ELMA 106 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
HTC Corporation 1189 3
РТ-Инвест 37 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
НТС - Национальные телематические системы 20 3
3733 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
Yandex - Яндекс 4101 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 3
Прогресс софт 8 3
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 2
Bitfury Group 25 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 2
Facebook 3765 2
Biocad - Биокад 38 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Robin - Робин 15 2
Naumen - Наумен 341 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Газпром нефть 382 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
Мосэнерго ПАО 49 3
Царицын капитал 22 3
ФосАгро 54 3
Транснефть 159 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
ИСК - Ижевская строительная компания 6 3
РусГидро ПАО 129 3
Северсталь ПАО 204 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Boxberry - российская служба доставки 20 2
Первый ЦУПИС 4 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Азия Цемент 10 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Белоярская АЭС-авто 3 2
Смоленская АЭС-сервис 3 2
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 2
Чукотэнерго АО 3 2
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 2
Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - Атомная теплоэлектроцентраль 3 2
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 2
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 2
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 2
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Банк Россия 56 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 21
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Пермский краевой суд 5 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Правительство РФ 2201 3
Счётная палата РФ 460 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Арбитражный суд Нижегородской области 1 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 67 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 13
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 4
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
Microsoft SQL Server 793 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 3
Seldon.Basis 7 3
DataLine Nord ЦОД 15 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Office 1934 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
SAP SuccessFactors 110 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Росатом ЦОД 2 2
Крок - Цифровой рабочий 13 2
Nvidia GeForce GTX 2058 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Java - Язык программирования 1175 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Мигалин Сергей 7 5
Абакумов Евгений 103 4
Путин Владимир 1824 4
Никифоров Николай 1126 4
Харитонов Александр 46 3
Шипелов Андрей 21 3
Солдатов Алексей 77 3
Шилов Сергей 61 3
Нечаев Андрей 21 3
Сандлер Аркадий 21 3
Нащекин Алексей 111 3
Ротенберг Игорь 35 3
Абрамченко Виктория 15 3
Агафонов Вадим 13 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Дорофеев Игорь 7 3
Лихачев Алексей 20 3
Солнцева Екатерина 29 2
Борченко Павел 9 2
Поярков Алексей 6 2
Бухарев Василий 2 2
Кузнецов Борис 3 2
Шайхутдинов Роман 107 2
Леонов Алексей 15 2
Трефилов Алексей 34 2
Клименко Федор 18 2
Нуреев Александр 2 2
Алехин Заурбек 5 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Карелина Инна 2 2
Стрелков Сергей 12 2
Турчанинов Владимир 6 2
Гурова Вера 4 2
Халимов Ренат 5 2
Шальнов Олег 13 2
Гурьянова Елизавета 2 2
Устинов Никита 2 2
Петров Михаил 88 2
Мелано Богдан 2 2
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 22
Россия - Удомля 41 12
Россия - Тверская область 248 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Казахстан - Республика 2627 4
Европа 3745 4
Украина 3361 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Россия - Ростовская область 861 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 2
Россия - Певек 7 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
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Япония 2778 2
Россия - Билибино 9 1
Египет - Арабская Республика 368 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
Человеческий фактор 126 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Экономический эффект 20 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
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