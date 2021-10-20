Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростатом
Росэнергоатом ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 140, упоминаний - 231
Ростатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мигалин Сергей 7 5
|Абакумов Евгений 103 4
|Путин Владимир 1824 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Харитонов Александр 46 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Солдатов Алексей 77 3
|Шилов Сергей 61 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Сандлер Аркадий 21 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Дорофеев Игорь 7 3
|Лихачев Алексей 20 3
|Солнцева Екатерина 29 2
|Борченко Павел 9 2
|Поярков Алексей 6 2
|Бухарев Василий 2 2
|Кузнецов Борис 3 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Леонов Алексей 15 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Клименко Федор 18 2
|Нуреев Александр 2 2
|Алехин Заурбек 5 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Карелина Инна 2 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Турчанинов Владимир 6 2
|Гурова Вера 4 2
|Халимов Ренат 5 2
|Шальнов Олег 13 2
|Гурьянова Елизавета 2 2
|Устинов Никита 2 2
|Петров Михаил 88 2
|Мелано Богдан 2 2
|Чимиричкина Мария 30 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Forbes - Форбс 441 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|Gartner 2190 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru