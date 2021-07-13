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ГКС TopS Consulting
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13.07.2021 В Syssoft назначен генеральный директор 2
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась 1
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
23.09.2020 Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
09.07.2018 «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
04.07.2018 «Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
04.07.2018 Банк «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников 1
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 6
22.03.2017 Merz Russia создала новый внутренний портал на базе Microsoft SharePoint 1
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX 1
27.06.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в Федеральном центре проектного финансирования 1
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 2
26.04.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге» 2
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint 3
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт» 7
05.06.2015 «Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX 7
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor 2
30.01.2015 «Ланит» и «Систематика» объединяют свои «дочки» 1
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 7
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX 7
13.10.2014 Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России 1
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 4
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит» 3
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства 5
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems 6
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 4
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия 18
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России» 2
01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1

Публикаций - 239, упоминаний - 650

ГКС TopS Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 66
ГКС - Группа компаний Систематика 195 27
3726 17
SAP SE 3207 17
Консист Бизнес Групп 58 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 12
Oracle Corporation 3331 10
Dell EMC 2382 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 8
Ortems 11 8
Ланит ГК 1154 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Sciener - Сайнер 19 6
АФК Система ПАО 990 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 6
Yandex - Яндекс 4098 6
Таттелеком 102 6
Aquarius - Аквариус 209 6
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
IBM 3524 5
Cisco Systems 2035 5
Revo Technologies 6 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Стэп лоджик - Step Logic 103 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
Sorsdata 5 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Facebook 3764 5
Google LLC 7124 4
Citrix Systems 571 4
HP Inc. 2893 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 4
Астерос - Asteros 531 4
Альфа-Банк 1122 9
Пробизнесбанк АКБ 109 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
FGI Wireless 9 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Avito - Авито 171 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
PPE Group 5 5
Gett 60 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 4
Ренессанс кредит Банк 143 4
Восточный Банк 108 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Сибирский антрацит ГК 5 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Почта России ПАО 1570 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Росгосстрах 182 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
Газпром ПАО 518 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Русагро Группа Компаний 139 2
LinkedIn 520 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
РусГидро ПАО 129 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Утконос 99 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Норвик банк 3 2
Нордеа Банк 49 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Правительство РФ 2198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Правительство Москвы 649 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Самарской области 48 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
АРБ - Ассоциация российских банков 81 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 22
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 13
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 266 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Wiki - Вики - режим Википедии 32 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 134 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 26
Microsoft Dynamics CRM 384 23
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 18
Microsoft Office 1916 12
Microsoft SharePoint Server 103 8
Apple iPad 3263 6
Microsoft Dynamics 192 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Microsoft SharePoint 2010 43 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Apple iOS 5741 4
OpenText Documentum 188 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 4
Ренессанс кредит RenPro - портал обучения и развития 3 3
Ренессанс кредит RenNews - мобильная версия корпоративного сайта для сотрудников (интранет) 3 3
Microsoft Azure 1171 3
Google Android 10750 3
Microsoft Office 365 769 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
Oracle Hyperion 73 3
Microsoft Lync 272 3
Microsoft SharePoint 2007 60 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft SQL Server 789 2
ICQ 493 2
Microsoft Exchange 677 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Microsoft Excel 435 2
ДИЦ - Турбо BI 4 2
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
Nvidia GeForce GTX 2048 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
Богуславский Леонид 25 6
Прянишников Николай 210 5
Владимиров Максим 4 4
Калинин Александр 95 4
Логинова Елена 5 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Макаров Станислав 111 4
Горянский Павел 15 4
Юсупов Шерзод 4 4
Зюзин Иван 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Кордичев Алексей 8 4
Гольденберг Леонид 15 4
Михайлов Артем 7 3
Захаров Андрей 28 3
Гуревич Александр 6 3
Лысенко Эдуард 209 3
Евтушенко Алексей 28 2
Хромов Алексей 11 2
Генс Георгий 62 2
Коробов Александр 12 2
Лебедев Александр 16 2
Царева Юнона 4 2
Антонов Александр 73 2
Бородин Андрей 31 2
Дмитриев Николай 13 2
Потемин Павел 7 2
Граборов Антон 13 2
Воробьев Михаил 44 2
Калинин Алексей 23 2
Балуев Евгений 28 2
Думин Антон 7 2
Сытин Дмитрий 50 2
Панчоян Артур 5 2
Баласанян Владимир 31 2
Гусева Ирина 4 2
Теличева Наталья 125 2
Казарин Станислав 100 2
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 17
Россия - Санкт-Петербург 7056 10
Казахстан - Республика 2618 8
Восточная Европа 1667 7
Украина 3344 7
Россия - Екатеринбург 2054 6
Азия - Азиатский регион 1510 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 6
Ближний Восток 1466 5
Северная Америка 1402 5
Россия - Новосибирск 1954 4
Европа 3725 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Чехия - Чешская Республика 492 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Прибалтика - Балтия 589 3
Россия - Белгород 238 3
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 3
Россия - Нижний Новгород 1460 3
Россия - Волгоград 539 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Приволжский федеральный округ - Самара 1285 2
Россия - Тверь 323 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Самарская область 557 2
Россия - Краснодар 1031 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 146 2
Россия - Тюменская область 581 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 2
Россия - Татарстан Республика 1613 2
Россия - Татарстан - Казань 1507 2
Бельгия - Королевство 395 2
Новая Москва 45 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 12
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Русский язык 966 1
Банковский сектор 21 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
Человеческий фактор 126 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Trade-in 54 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Ведомости 259 3
РИА Новости 654 2
Forbes - Форбс 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
VentureBeat 79 1
CNews TV 461 1
IDC - International Data Corporation 2708 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 6
Kelly Services 16 6
Gartner 2187 5
CNews Analytics 1988 4
Juniper Research 278 2
Fortune Global 500 160 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
Forrester Research 385 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
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