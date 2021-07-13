Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКС TopS Consulting
ТопС Консалтинг
TopS BI
ТопС Бизнес Интегратор
АНД проджект
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 239, упоминаний - 650
ГКС TopS Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богуславский Леонид 25 6
|Прянишников Николай 210 5
|Владимиров Максим 4 4
|Калинин Александр 95 4
|Логинова Елена 5 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Макаров Станислав 111 4
|Горянский Павел 15 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Гольденберг Леонид 15 4
|Михайлов Артем 7 3
|Захаров Андрей 28 3
|Гуревич Александр 6 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Евтушенко Алексей 28 2
|Хромов Алексей 11 2
|Генс Георгий 62 2
|Коробов Александр 12 2
|Лебедев Александр 16 2
|Царева Юнона 4 2
|Антонов Александр 73 2
|Бородин Андрей 31 2
|Дмитриев Николай 13 2
|Потемин Павел 7 2
|Граборов Антон 13 2
|Воробьев Михаил 44 2
|Калинин Алексей 23 2
|Балуев Евгений 28 2
|Думин Антон 7 2
|Сытин Дмитрий 50 2
|Панчоян Артур 5 2
|Баласанян Владимир 31 2
|Гусева Ирина 4 2
|Теличева Наталья 125 2
|Казарин Станислав 100 2
|Мякишева Марина 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru