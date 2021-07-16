За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 2

В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1

Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов 2

Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1

Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1

Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 1

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Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 2

Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники 1

Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники 3

Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники 3