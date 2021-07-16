Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АРПЭ
Ассоциация разработчиков и производителей электроники
Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 108
АРПЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Покровский Иван 47 17
|Путин Владимир 1828 8
|Касперская Наталья 197 5
|Борисов Юрий 91 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Иванов Олег 124 4
|Бочаров Олег 27 4
|Дмитриенко Алексей 3 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Апполонова Светлана 4 3
|Евдокимов Андрей 54 3
|Смирнов Алексей 142 2
|Макаров Валентин 112 2
|Григоренко Дмитрий 7 2
|Косачев Константин 4 1
|Кравцов Алексей 21 1
|Рязанский Валерий 1 1
|Мезенцев Дмитрий 10 1
|Рябухин Сергей 4 1
|Петросов Владимир 7 1
|Яфраков Михаил 7 1
|Воронцов Сергей 2 1
|Коновалов Максим 15 1
|Безруков Андрей 26 1
|Смирнов Павел 35 1
|Ашманов Игорь 26 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Данилова Марина 7 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Калинин Денис 63 1
|Чугунова Тамара 7 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Долгов Константин 4 1
|Фрейнкман Владимир 4 1
|Мельниченко Олег 4 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Глазков Борис 40 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
|Ведомости 259 2
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767525, в очереди разбора - 671210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767525, в очереди разбора - 671210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru