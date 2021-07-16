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АРПЭ
Ассоциация разработчиков и производителей электроники
Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов


16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 3
08.07.2021 Отрасль воспротивилась идее признавать «железо» российским за деньги 8
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 4
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
31.05.2021 Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование 2
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 5
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 2
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 2
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 1
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 2
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов 2
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 3
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 1
11.12.2020 ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда 1
07.12.2020 Госкомпании обязали закупать не менее 50% российских ПК и ноутбуков 1
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов 3
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа» 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 1
09.09.2020 «Ростех» просит 180 млрд руб. на отечественные ПО и электронику для оборонки, банков и нефтегаза 1
07.09.2020 Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов 3
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 1
18.08.2020 Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны» 3
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 2
25.06.2020 Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники 1
08.06.2020 Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы 3
25.05.2020 Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники 3
02.04.2020 Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники 3
22.01.2020 Стратегия развития электронной промышленности утверждена премьером на второй день после назначения 2
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
16.12.2019 Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет 1
30.10.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой» 1
21.01.2019 Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 2
07.09.2018 Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 3
23.11.2017 Российских производителей телеком-оборудования предлагают приравнять к разработчикам ПО 1

Публикаций - 52, упоминаний - 108

АРПЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Базальт СПО 206 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Dell Technologies 133 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Lenovo Group 1641 1
Крок 1221 1
Microsoft Corporation 11143 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Ангстрем-Т 95 1
Связь инжиниринг 14 1
БИС - Банковские информационные системы 39 1
Google LLC 7168 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
LMF 3 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Huawei 2733 1
Intel Corporation 4198 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Газпром ПАО 524 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Visa International 1346 1
Россети ПАО 168 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Lynwood Investments 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 19
Правительство РФ 2207 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 7
Президент Российской Федерации 1442 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Руссофт - Russoft 251 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 69 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 491 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 20 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ARMv8 - Архитектура процессора 60 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
Huawei Cloud 26 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Windows 854 1
Linux OS 4272 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Покровский Иван 47 17
Путин Владимир 1828 8
Касперская Наталья 197 5
Борисов Юрий 91 5
Мишустин Михаил 302 5
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Бочаров Олег 27 4
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Апполонова Светлана 4 3
Евдокимов Андрей 54 3
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Макаров Валентин 112 2
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