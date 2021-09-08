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Security Vision
Интеллектуальная безопасность
Триметр
Trimetr


08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 2
07.07.2021 «БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC 6
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 4
01.06.2021 Softline и Security Vision объявили о стратегическом партнерстве 3
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 3
18.02.2021 В ГК «Интеллектуальная безопасность» назначен руководитель отдела по работе с партнерами 3
15.02.2021 «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала соответствие требованиям регуляторов кибербезопасности в Сбербанке 5
03.02.2021 В Security Vision назначен коммерческий директор 4
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 2
23.11.2020 Резидент «Сколково» расширил возможности Центра информационной безопасности банка «Открытие» 4
11.11.2020 Резидент «Сколково» автоматизировал информационную безопасность Почты России 3
20.10.2020 Security Vision модернизировала систему ИБ в Центре спортивной подготовки сборных команд России 3
20.08.2020 ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 2
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 2
18.06.2020 «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC 1
29.04.2020 Банк «Открытие» внедрил систему управления операционными рисками ИБ 3
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 4
18.03.2020 Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве 6
16.03.2020 «Интеллектуальная безопасность» выпустила новую версию Security Vision IRP 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 3
04.02.2020 «Интеллектуальная безопасность» открыла представительство в Казахстане 3
09.01.2020 Security Vision получила сертификат соответствия ФСТЭК России 5
23.12.2019 Security Vision и «Корпорация МСП» создали центр мониторинга и управления кибербезопасностью 3
19.12.2019 «Интеллектуальная безопасность» получила лицензию ФСТЭК на оказание услуг по мониторингу ИБ 4
25.11.2019 «Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 2
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 3
18.09.2019 «Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP 3
19.08.2019 Программный комплекс «Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура» включен в реестр программ для ЭВМ 4
16.07.2019 «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала управление инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке 4
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 3
10.06.2019 «Интеллектуальная безопасность» обеспечила Банку «Открытие» информационную безопасность 3
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
25.04.2019 В Пенсионном фонде появился Центр кибербезопасности на софте IBM и российском ПО 3
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
04.10.2016 Резидент «Сколково» строит платформу интеллектуальной безопасности для Росэнергобанка 4
21.03.2016 В «Сколково» открывается научный центр информационной безопасности Security Vision 4
30.05.2014 Корпоративная безопасность в России нуждается в стратегии 1

Публикаций - 46, упоминаний - 130

Security Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 753 6
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 3
InfoWatch - Инфовотч 615 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
SAP SE 3220 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
IBM 3557 2
ОТР 135 2
Telegram Group 702 2
R-Vision - Р-Вижн 34 2
Palo Alto Networks 80 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Код Безопасности 365 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Системный софт - SysSoft 124 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Ланит Интеграция 101 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Центр2М - Center2М 47 1
TeleMD - Интеллоджик 10 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Амтел-Сервис 34 1
Ланит ГК 1160 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Microsoft Corporation 11168 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
3779 1
Oracle Corporation 3363 1
Micro Focus 26 1
Acronis - Акронис 365 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Крок 1221 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Merlion - Мерлион 275 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Открытие ФК 538 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Норникель - Норильский никель 178 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
СДМ-Банк 51 2
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
OKS Group 31 2
Росводоканал 44 2
ТРИЭР 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
X5 Group 600 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
DHL Express 82 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Почта России ПАО 1579 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 2 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 20
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 8
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 19 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них 3 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 7 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 3 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 10
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 4
RSA Archer 7 2
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 2
Microsoft SQL Server 798 2
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 2
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 2
IBM Resilient Incident Response Platform Standard 2 2
DeviceLock DLP 42 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
HPE ArcSight Enterprise Security Solution 1 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
HPE ArcSight Logger 1 1
IBM QRadar 20 1
IBM MQ 7 1
IBM z/OS 28 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
Fast Incident Response - FIR 1 1
HPE ArcSight 50 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SQL - Язык программирования 436 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Microsoft Windows 856 1
Microsoft Windows 7 1662 1
IBM DB2 151 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Рахметов Руслан 23 16
Стюгин Михаил 15 6
Демидов Сергей 50 4
Плешков Алексей 42 3
Путин Сергей 36 2
Заединов Руслан 40 2
Горчаков Денис 26 2
Мартынцев Алексей 3 2
Савинский Илья 5 2
Рысин Сергей 4 2
Вахонин Сергей 9 2
Глинский Андрей 2 2
Гузев Иван 12 2
Мунтян Алексей 7 2
Степченков Максим 36 2
Борисов Илья 26 2
Нуйкин Андрей 27 2
Чаркин Евгений 182 1
Кутуков Андрей 10 1
Солонин Владимир 1 1
Терентьев Виталий 6 1
Прохорова Алла 45 1
Фомиченко Сергей 3 1
Трофимова Людмила 31 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Теличева Наталья 125 1
Старосельская Оксана 3 1
Строков Алексей 1 1
Суровец Дмитрий 44 1
Лосев Артем 2 1
Коханюк Илья 1 1
Короткин Илья 3 1
Комаров Владимир 1 1
Черун Екатерина 1 1
Залецкий Алексей 3 1
Минасян Карине 91 1
Прокудин Аркадий 1 1
Вексельберг Виктор 97 1
Егоров Владимир 52 1
Сотин Денис 103 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 17
Восточная Европа 1691 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Казахстан - Республика 2650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Уфа 648 1
Казахстан - Алматы 265 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Киберщит Казахстана - Концепция кибербезопасности 1 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Gartner 2197 2
CNews Analytics 1991 1
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