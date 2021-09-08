Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Security Vision
Интеллектуальная безопасность
Триметр
Trimetr
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 130
Security Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 23 16
|Стюгин Михаил 15 6
|Демидов Сергей 50 4
|Плешков Алексей 42 3
|Путин Сергей 36 2
|Заединов Руслан 40 2
|Горчаков Денис 26 2
|Мартынцев Алексей 3 2
|Савинский Илья 5 2
|Рысин Сергей 4 2
|Вахонин Сергей 9 2
|Глинский Андрей 2 2
|Гузев Иван 12 2
|Мунтян Алексей 7 2
|Степченков Максим 36 2
|Борисов Илья 26 2
|Нуйкин Андрей 27 2
|Чаркин Евгений 182 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Солонин Владимир 1 1
|Терентьев Виталий 6 1
|Прохорова Алла 45 1
|Фомиченко Сергей 3 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Теличева Наталья 125 1
|Старосельская Оксана 3 1
|Строков Алексей 1 1
|Суровец Дмитрий 44 1
|Лосев Артем 2 1
|Коханюк Илья 1 1
|Короткин Илья 3 1
|Комаров Владимир 1 1
|Черун Екатерина 1 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Минасян Карине 91 1
|Прокудин Аркадий 1 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Егоров Владимир 52 1
|Сотин Денис 103 1
|Gartner 2197 2
|CNews Analytics 1991 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769230, в очереди разбора - 672914.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769230, в очереди разбора - 672914.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru