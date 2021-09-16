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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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PepsiCo
Пепсико


16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
11.05.2021 Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук 3
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 3
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 3
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 2
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 3
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 3
10.08.2020 Фонд OKS Group вложил $500 тысяч в систему распознавания товаров Inspector Cloud 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.07.2020 Viber прекращает сотрудничество с Facebook 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 1
24.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля 1
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля 1
11.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
18.12.2019 Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных 2
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 2
08.10.2019 Акселерационная методология GVA поможет инновациям в Индии 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1

Публикаций - 95, упоминаний - 174

PepsiCo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 29
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 18
Cinimex - Синимекс 160 14
Schneider Electric 408 14
Schneider Electric Secure Power 44 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Центр2М - Center2М 47 13
Такском - Taxcom 119 13
Rimini Street 38 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
SAP SE 3215 8
Veeam Software 250 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
Microsoft Corporation 11095 5
Dynatrace 46 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Naumen - Наумен 342 4
IBM 3544 3
Google LLC 7154 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
McKinsey & Company 121 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Facebook 3766 2
Jumpshot 3 2
Samsung Electronics 5677 2
Avast Software 120 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 2
Diasoft - Диасофт 354 2
GVA - Global Venture Alliance 9 2
Software AG 123 2
Biocad - Биокад 38 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 17
X5 Group 599 17
X5 Group - Пятерочка 559 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 16
OKS Group 31 15
Траско - Trasko 27 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Газпромбанк - ГПБ 692 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Интер РАО ПАО 158 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
МТС банк 254 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Уралсиб Банк 389 13
Аэрофлот 493 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Совкомбанк ПАО 147 10
Альфа-Банк 1125 8
Почта России ПАО 1574 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Открытие ФК 538 7
АльфаСтрахование СГ 208 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 7
Hansa - Ханса 59 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
Big Data - Большие данные 1136 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 2 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
1С:ERP Управление предприятием 203 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
SAP SuccessFactors 110 4
Google YouTube - Видеохостинг 1719 4
Apple macOS 926 3
Google Android 10751 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
Google Maps - Карты Google 400 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Yelp 41 2
Avast Business 4 2
Microsoft Office 1942 2
Rakuten Viber 429 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Commvault Activate 8 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Commvault Complete Backup&Recovery 15 1
Microsoft DirectX 327 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Microsoft Windows System32 9 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 7 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
Legium - Легиум 4 1
VK - Mail.ru Notify CRM 1 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
YouScan Visual Insights 1 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
AVG Internet Security - AVGSvc.exe 2 1
Яндекс.Толока 12 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
BMC Control-M 1 1
Giphy 8 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Платонов Михаил 38 20
Карпов Иван 41 19
Урьяс Вадим 76 19
Халматов Максим 45 19
Рыстенко Михаил 57 15
Каюмов Шамиль 34 15
Абакумов Евгений 103 14
Валчев Стоян 44 14
Савцов Игорь 27 14
Федечкин Сергей 19 14
Путятинский Сергей 53 14
Мищенко Евгений 14 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Чаркин Евгений 182 14
Сыкулев Андрей 57 14
Антонов Александр 73 14
Ямщиков Владимир 32 13
Сирота Юрий 38 13
Смык Виталий 27 13
Емелин Александр 25 13
Егоров Владимир 52 13
Шадура Максим 17 13
Слышкин Василий 54 13
Генкина Екатерина 24 13
Хасин Михаил 26 13
Бурилов Андрей 25 13
Сотин Денис 102 13
Клепиков Алексей 77 13
Трофимова Людмила 31 13
Прохорова Алла 45 13
Васильев Владислав 39 13
Мискевич Евгений 29 13
Вахнин Павел 51 13
Соловьев Алексей 60 13
Степченков Максим 36 13
Шевченко Владимир 135 13
Дьяченко Валерий 66 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Нестеров Алексей 79 13
Богданов Кирилл 91 13
Россия - Российская федерация - РФ 57420 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 24
Украина 3372 18
Восточная Европа 1679 17
Грузия 691 8
Беларусь - Белоруссия 2090 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Казахстан - Республика 2632 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Европа 3759 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Индия - Республика 2173 3
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - Калужская область 572 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
США - Кремниевая долина 399 2
Земля - планета Солнечной системы 864 2
Монголия 172 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - Ярославль 404 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Таджикистан - Республика 436 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Белгород 240 1
Индия - Бангалор 71 1
Россия - Брянская область 86 1
Кавказ 57 1
Европа Центральная 106 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 2
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
Кибернетика 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Торговля розничная 77 1
Аутсорсинг 84 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 3
PC Magazine - PCMag 39 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
500 Startups 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАН - Российская академия наук 316 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 2 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews AWARDS 291 14
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 12
CNews ИТ-стратегия 13 2
OK Challenge 1 1
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 1
StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды 1 1
SAP Coach Jam 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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