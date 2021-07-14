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IP-камера
цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet


14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
31.05.2021 Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ 1
26.05.2021 Под цифровым присмотром: «Ростелеком» на Южном Урале обеспечивает видеонаблюдение за ГВЭ и ЕГЭ 2
29.03.2021 Как стремительная автоматизация производства подрывает ИБ российских предприятий 1
18.03.2021 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет систему видеоаналитики в магазинах 1
04.03.2021 Выбор коммутатора для систем видеонаблюдения: требования и стандарты 4
02.02.2021 Zyxel расширила линейку доступных гигабитных коммутаторов для среднего и малого бизнеса 1
26.01.2021 Устройства под Linux и Android массово заражают майнерами криптовалюты 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 «Сеть компьютерных клиник» авторизована Ezviz 2
11.12.2020 Три десятка «дыр» в открытых ПО-стеках сделали беззащитными миллионы устройств интернета вещей 1
26.11.2020 Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном» 1
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 1
20.10.2020 «Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании 1
19.10.2020 VisionLabs и Huawei объявили о стратегическом партнерстве в области компьютерного зрения 1
28.08.2020 Что делать со старой техникой: 5 вариантов 1
13.08.2020 Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых 1
10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены 1
17.07.2020 Check Point представила решение IoT Protect 1
06.07.2020 «Delta Системы безопасности» представила новый охранный комплекс с системой видеонаблюдения 1
30.06.2020 Zyxel открыла API-интерфейсы облака Nebula 1
17.06.2020 Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты 2
16.06.2020 За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке 3
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений 2
08.06.2020 Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам 1
28.05.2020 «ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина 1
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
13.05.2020 Dahua Technology представит на конференции «Цифровая трансформация в новых условиях» интеллектуальные устройства для контроля заболевших COVID-19 1
12.05.2020 «Ростелеком» обслуживает максимальное число камер видеонаблюдения для юридических лиц 1
30.04.2020 CNews выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
10.04.2020 Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1
19.03.2020 Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 2
03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей 2
05.02.2020 Закупаемые «Ростелекомом» 360 тыс. планшетов с российской ОС подорожали на 1,5 миллиарда 1
27.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения 4
19.08.2019 Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью 1
29.07.2019 Zyxel представила новые PoE-коммутаторы для видеонаблюдения 3

Публикаций - 193, упоминаний - 324

IP-камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Samsung Electronics 5666 8
SEC Consult Services 929 7
Xiaomi 904 6
Dahua Technology 34 6
Microsoft Corporation 11077 5
Google LLC 7148 5
Apple Inc - Эппл Рус 7701 5
Элвис-НеоТек 30 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
TRENDnet 49 4
Synology Inc 130 3
Merlion - Мерлион 275 3
Lenovo EMC - Iomega 45 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
Panasonic 1138 3
ZyXEL Communications 168 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 130 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Hikvision - Хиквижн 30 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
TP-Link 158 2
Казахтелеком 200 2
Lenovo Group 1636 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
GitHub 412 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
IBM 3539 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Redmond - Инновационные решения 49 2
Trend Micro 342 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 2
Imagination Technologies 24 2
D-Link 189 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Impulse VC 12 2
Яндекс.Такси 271 2
Евросеть 885 1
Lamoda 83 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
S7 Airlines 80 1
Восточный Банк 108 1
ONE RETAIL 23 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Airbnb 62 1
BMW 249 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Avito - Авито 171 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Распадская угольная компания 5 1
Tele2 Ретейл 7 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Gett 60 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Московский ювелирный завод 8 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Альфа-Банк 1123 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
Почта России ПАО 1572 1
Уралсиб Банк 389 1
AliExpress 275 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Роснано 456 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2203 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 33
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 16
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 14
PoE - Power over Ethernet 275 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 7
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 6
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
Умные платформы 497 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 5
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 5
Surveillance Station - программа для видеонаблюдения 15 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 103 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 3
Google Android 10751 24
Apple iOS 5742 20
Linux OS 4257 6
Microsoft Windows 10 6635 5
Apple - App Store 2198 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 4
Элвис-НеоТек ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 9 3
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 2
Synology NVR - сетевой видеорегистратор 5 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
NtechLab FindFace 26 2
Axis Zipstream 17 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 2
Apple macOS 925 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Apple Mac 1456 2
Synology DS cam 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
Cisco CIVS-IPC - серия IP-камер 1 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 101 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ZYXEL NebulaFlex - Коммутатор управляемый 13 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Synology Surveillance Station LiveCam 1 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 3 1
ORing IGPS - серия коммутаторов 1 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Юдников Андрей 13 3
Мельникова Анастасия 166 2
Зайцев Михаил 145 2
Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
Долгов Василий 12 2
Рябченков Денис 13 1
Бондаренко Алла 4 1
Титова Наталья 6 1
Кравцов Сергей 39 1
Примаков Евгений 6 1
Фальков Валерий 8 1
Кураш Антон 31 1
Булаев Николай 2 1
Абрамков Александр 29 1
Liu Albert - Лю Альберт 4 1
Зиненко Ольга 10 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Гинятуллин Роман 61 1
Березкин Григорий 28 1
Головин Дмитрий 21 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Малков Павел 38 1
Степанов Кирилл 3 1
Мякишева Марина 84 1
Григорьева Евгения 57 1
Макаров Станислав 111 1
Ракутин Александр 3 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Макаров Вадим 25 1
Лаптев Евгений 2 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 2 1
Миролюбов Максим 2 1
Венцлавович Елена 41 1
Червяков Алексей 2 1
Голещихин Денис 8 1
Тойчибеков Данияр 3 1
Miller Charles - Миллер Чарли 17 1
Кролле Леонид 1 1
Зайцев Георгий 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Казахстан - Республика 2629 5
Европа 3752 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Владивосток 864 2
Украина 3365 2
Россия - Пермь 739 2
США - Калифорния 973 2
Россия - Челябинск 772 2
Россия - Калининград 664 2
Россия - Набережные Челны 202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Южная Корея - Республика 1459 1
Япония 2780 1
Армения - Республика 688 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Россия - Свердловская область 806 1
Сингапур - Республика 808 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Канада 1301 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Россия - Барнаул 360 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 5
Образование в России 335 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ящик Пандоры 31 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Человеческий фактор 126 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Trade-in 54 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Reddit 198 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
KrebsOnSecurity 14 1
Mashable 116 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Markets&Markets Research 78 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ЭЛАС НПО 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Black Hat - Конференция 41 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
McAfee FOCUS 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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