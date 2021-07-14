Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IP-камера
цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 193, упоминаний - 324
IP-камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юдников Андрей 13 3
|Мельникова Анастасия 166 2
|Зайцев Михаил 145 2
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
|Долгов Василий 12 2
|Рябченков Денис 13 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Титова Наталья 6 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Примаков Евгений 6 1
|Фальков Валерий 8 1
|Кураш Антон 31 1
|Булаев Николай 2 1
|Абрамков Александр 29 1
|Liu Albert - Лю Альберт 4 1
|Зиненко Ольга 10 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Березкин Григорий 28 1
|Головин Дмитрий 21 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Малков Павел 38 1
|Степанов Кирилл 3 1
|Мякишева Марина 84 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Макаров Станислав 111 1
|Ракутин Александр 3 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Макаров Вадим 25 1
|Лаптев Евгений 2 1
|Barnaby Jack - Барнаби Джек 2 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Червяков Алексей 2 1
|Голещихин Денис 8 1
|Тойчибеков Данияр 3 1
|Miller Charles - Миллер Чарли 17 1
|Кролле Леонид 1 1
|Зайцев Георгий 5 1
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2190 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Markets&Markets Research 78 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Altman Vilandrie & Company 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru