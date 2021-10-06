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Cisco Webex


06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
28.06.2021 Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью 1
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций 4
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
10.06.2021 Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий 5
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 2
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы 4
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
08.04.2021 Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис 3
01.04.2021 Cisco обновила Webex 4
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы 4
03.03.2021 Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер 2
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
09.02.2021 Статистика роста популярности видеочатов и сервисов видеосвязи за 2020 год 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
25.01.2021 Василий Белов, ITGLOBAL.COM: Перспективы массового внедрения искусственного интеллекта сильно переоценены 1
15.01.2021 Офис-2021: гибридное настоящее 2
12.01.2021 Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи 3
29.12.2020 Михаил Солохин, «КУДИЦ»: Задача подготовки ИТ-специалистов в России легла на плечи учебных центров 1
23.12.2020 Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год 1
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 1
14.12.2020 Какие ВКС-системы наиболее популярны на российском рынке 14
14.12.2020 Cisco представила новый Webex Contact Center 12
09.12.2020 Cisco представила три новых Webex-устройства для удаленной работы 1
19.11.2020 «Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?» 1
20.10.2020 Cisco представила новые возможности Webex 2
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
09.10.2020 Аудиосистема Stem Audio стала доступна в России 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 4
17.09.2020 Cisco представила итоги сетевой академии 2019/2020 учебного года 2
02.09.2020 Webex расширяет возможности безопасного дистанционного обучения 5
27.08.2020 Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs 1
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1
20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 4
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 8

Публикаций - 107, упоминаний - 222

Cisco Webex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2040 55
Microsoft Corporation 11095 24
Spirit DSP - Спирит Корп 246 19
VideoMost - ВидеоМост 191 17
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 16
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 14
Google LLC 7154 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 12
Polycom - Поликом Раша 301 11
Apple Inc - Эппл Рус 7707 11
TrueConf - ТруКонф 252 10
Huawei 2730 9
Samsung Electronics 5677 8
Oracle Corporation 3350 8
Adobe Systems 808 7
AT&T Inc 557 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
ZTE Corporation 550 5
HTC Corporation 1191 5
Казахтелеком 202 5
Dialogic Corp 36 5
Blizzard Entertainment 213 5
SAP SE 3215 5
Ericsson 860 5
АйТи 752 4
China Mobile 186 4
Cisco Broadsoft UC 42 4
IBM 3544 4
KT Corporation - Korea Telecom 34 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 4
Yahoo! 1095 3
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 3
Kyocera 93 3
Dell EMC 2405 3
VMware 1829 3
TI - Texas Instruments Incorporated 210 3
Воентелеком 134 3
Facebook 3766 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 3
Logitech 166 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Просвещение ГК 8 1
Intel Capital 75 1
Cisco Capital 12 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Yamaha 39 1
Зарубежнефть 27 1
EPIC Telecom Invest 70 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Carl Zeiss 179 1
LinkedIn 520 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Северсталь ПАО 204 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Альфа-Банк 1125 1
American Express 172 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Free TON Community 5 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 4 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 13
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 6
GIPS - Global IP Solutions 16 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 5
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 481 4
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 4
Flash 475 4
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
USB Type-C - USB-C 901 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Microsoft Skype 1469 21
Google Android 10751 14
Microsoft Windows 10 6645 14
Apple iOS 5742 12
Apple iPad 3263 9
Google Hangouts - Мессенджер 63 9
Microsoft Lync 272 7
Apple Mac 1458 7
Microsoft Teams 214 7
Cisco Webex Control Hub 7 6
Google Chrome - браузер 1117 6
Cisco Webex Teams 12 6
Cisco Webex Assistant 6 6
Cisco Webex Meetings 7 6
Apple Safari - Браузер 603 5
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 5
Linux OS 4260 5
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 5
Cisco Webex Room 7 5
WhatsApp Messenger 654 4
Google Gmail 606 4
Rakuten Viber 429 4
Apple macOS 926 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 4
Cisco Jabber - Мессенджер 102 4
Cisco UC Collaboration 7 4
Microsoft Skype for Business 116 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 3
Microsoft Edge - Браузер 980 3
Cisco Webex Calling 4 3
Adobe Flash 359 3
Google Meet 14 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 3
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 3
Google Talk - Google Chat 116 3
Microsoft Outlook 645 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
ICQ 498 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 3
Свириденко Андрей 77 17
Репин Максим 4 4
Patel Jeetu - Патель Джиту 7 4
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 3
Путин Владимир 1826 3
Брундуков Али 2 2
Кабанов Владимир 174 2
Srinivasan Sri - Шринивасан Шри 2 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Петренко Николай 6 2
Uhle Jens - Уле Йенс 1 1
Bosack Leonard - Босек Леонард 1 1
Миронова Дарья 1 1
Таскин Сергей 1 1
Солохин Михаил 3 1
Kulkarni Abhay - Кулкарни Абхай 1 1
Chang Amy - Чан Эми 2 1
Андрианова Юлия 4 1
Алексеева Екатерина 3 1
Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
Lerner Sandy - Лернер Сэнди 1 1
Monday Marc - Мандей Марк 1 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 7 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
Врацкий Андрей 4 1
Савченко Екатерина 1 1
Бугаев Леонид 11 1
Силкина Елена 8 1
Лапунов Алексей 1 1
Альперн Александр 5 1
Андросова Александра 2 1
Паршинцев Александр 2 1
Ахмаев Александр 1 1
Паришева Александра 1 1
Макаров Станислав 111 1
Валяева Елизавета 72 1
Соколов Артем 28 1
Белоусов Сергей 217 1
Сергеев Сергей 63 1
Рыбаков Александр 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 7
США - Калифорния 974 6
Казахстан - Республика 2632 5
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Япония 2788 4
Испания - Королевство 1255 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Украина 3372 3
Нидерланды 975 3
Франция - Французская Республика 2126 3
США - Кремниевая долина 399 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Азия - Азиатский регион 1517 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Восточная Европа 1679 2
США - Сан-Хосе 109 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Канада 1304 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Европа 3759 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - Кемеровская область 467 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Россия - Калининград 669 1
Великобритания - Лондон 820 1
Россия - Владивосток 864 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Хабаровск 623 1
США - Купертино 204 1
Европа Западная 614 1
Монголия 172 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
США - Техас 223 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
Русский язык 983 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Образование в России 337 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
Частный сектор 7 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
The Verge - Издание 448 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ZDnet 381 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
The Washington Post 109 1
VentureBeat 79 1
IDG - International Data Group 20 1
Virus Bulletin 19 1
Gartner 2192 6
IDC - International Data Corporation 2720 3
CNews Analytics 1990 2
Fortune Global 500 161 2
Forrester Research 386 2
Cisco Workforce of the Future 2 2
Juniper Research 278 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
SimilarWeb 24 1
Forrester Wave 19 1
AV-Test Institute 26 1
Strategy Analytics 176 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
Cisco Global Workforce Study 1 1
comScore 225 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 2
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 2
Микротест УЦ - Учебный центр 4 2
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
CiscoLive! 9 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 1
Cisco Contact Center Summit 1 1
РОТОР - премия 1 1
Cisco NetRiders - турнир по сетевым технологиям 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762165, в очереди разбора - 665854.
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