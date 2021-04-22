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ALT Linux
Альт Линукс


22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 1
12.08.2020 «Тионикс» выпустила VDI Security для обеспечения безопасной работы на удаленке 2
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 1
15.05.2020 Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 1
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
21.06.2019 IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место» 1
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 1
31.10.2018 «Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов 1
20.08.2018 Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
25.07.2018 Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс» 1
11.05.2018 В 1,5 тыс. подмосковных школ появились ноутбуки на российских ОС 2
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 3
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» 1
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 1
24.11.2017 «Ред Софт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов 1
23.10.2017 «Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт 1
10.07.2017 Россияне выпустили простой домашний Linux 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
23.05.2017 Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows 1
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 1
07.04.2017 ОС «Альт Линукс СПТ 7.0» сертифицирована ФСТЭК России 1
14.03.2017 Масштабное обновление Directum: поддержка работы в ОС на базе Linux 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
01.02.2017 Цена Linux-компьютеров для Москвы упала разом на миллиард 2
13.01.2017 Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 2
18.10.2016 В России появились 23 национальных ОС 1
15.09.2016 ПАК «Соболь» 3.0 с новой платой PCI Express поступил в продажу 1
10.05.2016 Разработчики российского Linux потребовали убрать его с торрентов 1
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1

Публикаций - 138, упоминаний - 187

ALT Linux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 30
Базальт СПО 206 14
АйТи 751 7
Intel Corporation 4169 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 5
AMD - Advanced Micro Devices 1669 4
InfoWatch - Инфовотч 607 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 3
Код Безопасности 365 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Zecurion - Зекурион 148 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
Samsung Electronics 5651 2
Teradata 166 2
Google LLC 7144 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Tionix - Тионикс 48 2
Red Hat 665 2
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 2
Imagination Technologies 24 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Cisco Systems 2038 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Acronis - Акронис 364 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Крок 1219 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Oracle Corporation 3342 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Элвис-Плюс 69 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
Loongson Technology 17 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Скайсофт Виктори 2 1
Tallwood Venture Capital 1 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Газпром ПАО 520 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Правительство РФ 2201 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
DDR - Double data rate 1067 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
HFU - HiFive Unleashed - плата для разработки на базе RISC-V 2 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 258 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 2 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 15 1
Microsoft Windows приложения 105 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Microsoft Windows API 68 1
Linux OS 4253 23
Microsoft Windows 10 6629 12
Intel x86 - Архитектура процессора 992 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 9
Microsoft Windows 852 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 5
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 5
Apple iOS 5741 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
Microsoft SQL Server 793 4
Java - Язык программирования 1175 4
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Ред ОС 239 3
Т-Платформы Таволга терминал 26 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Google Android 10750 3
Apple macOS 922 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Intel NUC Hades Canyon 8 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
Intel Celeron - Серия процессоров 254 2
Intel NUC - Next Unit of Computing - Мини-ПК 27 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
Intel Cannon Lake 17 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 2
Microsoft Exchange 680 2
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
Intel NUC Crimson Canyon - Компактный ПК 5 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 2
QEMU 22 2
Смирнов Алексей 142 20
Никифоров Николай 1126 6
Новодворский Алексей 95 6
Сизоненко Григорий 26 3
Бурмистров Роман 5 2
Андреев Сергей 39 2
Рубанов Владимир 61 1
Сушкевич Антон 56 1
Фарыгин Антон 3 1
Левин Дмитрий 35 1
Дудина Ольга 2 1
Коровин Иван 3 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Мальков Алексей 7 1
Подольный Вадим 6 1
Терехов Андрей 28 1
Головин Леонид 25 1
Мелихов Леонид 1 1
Тагиев Аркадий 1 1
Сигаев Федор 9 1
Щербаков Константин 3 1
Зенкин Денис 100 1
Герасимов Александр 40 1
Львов Владимир 9 1
Дегтерева Мария 25 1
Иванов Егор 17 1
Брагин Павел 22 1
Межов Игорь 15 1
Коган Алексей 2 1
Степанов Антон 56 1
Петрова Екатерина 16 1
Панченко Иван 43 1
Макаров Валентин 111 1
Бегтин Иван 48 1
Сорокин Святослав 17 1
Лашин Ренат 25 1
Овчинников Сергей 24 1
Рейман Леонид 411 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Европа 3745 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Нижегородская область 738 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Европа Западная 612 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Украина 3361 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Дубна 133 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Россия - Калининградская область 535 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Пиратство - Авторское право 205 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Антитеррор 62 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 341 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNX Software 4 1
CNews Analytics 1988 4
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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