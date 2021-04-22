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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ALT Linux
Альт Линукс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 187
ALT Linux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|Смирнов Алексей 142 20
|Никифоров Николай 1126 6
|Новодворский Алексей 95 6
|Сизоненко Григорий 26 3
|Бурмистров Роман 5 2
|Андреев Сергей 39 2
|Рубанов Владимир 61 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Дудина Ольга 2 1
|Коровин Иван 3 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Burton Paul - Бертон Пол 1 1
|Мальков Алексей 7 1
|Подольный Вадим 6 1
|Терехов Андрей 28 1
|Головин Леонид 25 1
|Мелихов Леонид 1 1
|Тагиев Аркадий 1 1
|Сигаев Федор 9 1
|Щербаков Константин 3 1
|Зенкин Денис 100 1
|Герасимов Александр 40 1
|Львов Владимир 9 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Иванов Егор 17 1
|Брагин Павел 22 1
|Межов Игорь 15 1
|Коган Алексей 2 1
|Степанов Антон 56 1
|Петрова Екатерина 16 1
|Панченко Иван 43 1
|Макаров Валентин 111 1
|Бегтин Иван 48 1
|Сорокин Святослав 17 1
|Лашин Ренат 25 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Рейман Леонид 411 1
|Касперская Наталья 197 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Register 341 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNX Software 4 1
|CNews Analytics 1988 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760037, в очереди разбора - 663727.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760037, в очереди разбора - 663727.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru