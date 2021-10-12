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Яндекс.Дзен


12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве 9
01.10.2021 «Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку машинного обучения Catboost 1.0.0 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 9
30.09.2021 В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео 4
29.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает программу поддержки авторов постов 5
27.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров 2
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе 10
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 1
05.08.2021 В приложении «Яндекс» появилась лента коротких видео из «Дзена» 5
30.07.2021 «Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую 2
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 3
27.07.2021 «Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе 7
20.07.2021 «Дзен» запустил раздел с тематическими подборками интересного контента 4
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
23.06.2021 «Яндекс.справочник» станет частью «Яндекс.бизнеса» 1
08.06.2021 В «Яндекс.дзене» появятся верифицированные каналы 2
01.06.2021 Пользователи «Яндекса» получили инструмент для управления своими данными 1
13.05.2021 «Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента 6
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 2
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 2
15.04.2021 «Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу 1
01.04.2021 «Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров 7
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 1
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ 1
27.11.2020 «Яндекс.Маркет» запустил трансляции о товарах для продавцов и производителей 3
20.11.2020 Блогеры «Яндекс.Дзена» заработают на товарных виджетах Joom 4
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 2
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года 1
28.07.2020 У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль 2
29.06.2020 «Яндекс.Дзен» запустил форматы истории и галереи 5
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 1
19.05.2020 «Яндекс.Дзен» развивает социальную коммерцию на платформе 5
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 3
24.04.2020 «Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации 7
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
20.03.2020 «Яндекс.Эфир» открывает платформу для создателей видеоконтента 2
14.02.2020 «Яндекс» показал взрывной рост выручки в 2019 году 1

Публикаций - 66, упоминаний - 168

Яндекс.Дзен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 46
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Google LLC 7168 5
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Telegram Group 702 2
Microsoft Corporation 11143 2
Huawei 2733 2
Facebook 3767 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Xiaomi 904 1
Онланта 75 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Samsung Electronics 5714 1
Lenovo Group 1641 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Nvidia Corp 2036 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 1
Digital Assets 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
VMware 1829 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Крок 1221 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Red Hat 668 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Selectel - Селектел 137 1
Brand Analytics 25 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 17
Uber Technologies 258 13
Uber 257 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Авто.ру - Auto.ru 67 10
Яндекс.Такси 271 8
Яндекс.Еда 93 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
Sokolov 8 1
MLU B.V. 10 1
Joom - маркетплейс 13 1
Lego 84 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
О2О Delivery club 153 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
OpenStack 347 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Google Android 10751 25
Яндекс.Маркет 439 15
Яндекс.Музыка 131 10
Яндекс.Афиша 26 9
Яндекс.Радар 25 8
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 8
Яндекс.Телепрограмма 12 7
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 7
Apple iOS 5742 6
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 6
Яндекс.Плюс 44 5
Яндекс.Недвижимость 26 5
Uber Eats - UberEATs 28 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
Яндекс.Здоровье 16 4
Яндекс.Лавка 68 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Яндекс.Едадил 13 3
Яндекс.Работа 21 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google YouTube - Видеохостинг 1731 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 2
Яндекс.Шеф 11 2
Nvidia GeForce GT 154 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Nvidia GeForce GTX 2079 2
Яндекс.Турбо-страницы 4 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 2
Яндекс.Студия 5 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 2
WhatsApp Messenger 654 2
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Hustle Castle 11 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 9
Волож Аркадий 181 9
Худавердян Тигран 66 2
Дюма Александр 1 1
Абрамов Александр 6 1
Ерин Сергей 14 1
Имполитов Денис 2 1
Коновалов Олег 11 1
Зимин Дмитрий 10 1
Соболь Александр 4 1
Зарецкий Александр 3 1
Фролов Александр 26 1
Абрамков Александр 29 1
Новиков Юрий 6 1
Абрамович Роман 23 1
Обухов Александр 17 1
Хала Илья 21 1
Иванов Дмитрий 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Казахстан - Республика 2646 4
Беларусь - Белоруссия 2096 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа 3781 2
Нидерланды 977 2
Украина 3389 2
Турция - Турецкая республика 956 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Япония 2808 2
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Удомля 41 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 2
Образование в России 342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 9
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
The Bell - Издание 34 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Toutiao 3 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
CNews Analytics 1991 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
eMarketer 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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