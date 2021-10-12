Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Дзен
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 168
Яндекс.Дзен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 9
|Волож Аркадий 181 9
|Худавердян Тигран 66 2
|Дюма Александр 1 1
|Абрамов Александр 6 1
|Ерин Сергей 14 1
|Имполитов Денис 2 1
|Коновалов Олег 11 1
|Зимин Дмитрий 10 1
|Соболь Александр 4 1
|Зарецкий Александр 3 1
|Фролов Александр 26 1
|Абрамков Александр 29 1
|Новиков Юрий 6 1
|Абрамович Роман 23 1
|Обухов Александр 17 1
|Хала Илья 21 1
|Иванов Дмитрий 42 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 9
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
|The Bell - Издание 34 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Toutiao 3 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|CNews Analytics 1991 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru