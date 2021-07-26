Федеральный закон 259-ФЗ

Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1

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Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 5

Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 4

По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира 6

Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 10

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Рухнувший биткоин поставил антирекорд года 1

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В России введут налоговые льготы на прибыль от сделок с цифровыми финансами 2