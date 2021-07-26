Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 259-ФЗ
Закон о криптовалюте
О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 95
Федеральный закон 259-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аксаков Анатолий 98 14
|Путин Владимир 1831 14
|Лукашенко Александр 41 3
|Припачкин Юрий 26 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Крашенинников Павел 10 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 34 2
|Попов Сергей 72 2
|Гультяева Елена 1 1
|Гавренков Сергей 9 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Поликанов Сергей 1 1
|Родионов Иван 45 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Попов Владимир 12 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Thomas Stefan - Томас Стефан 4 1
|Слабаков Денис 3 1
|Innes Steven - Иннес Стивен 1 1
|Колбов Алексей 2 1
|Innes Stephen - Иннес Стивен 1 1
|Охотина Мария 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Асланян Ани 5 1
|Ибрагимов Руслан 29 1
|Буланцев Игорь 9 1
|Погожева Анастасия 3 1
|Калихов Артем 8 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Титов Борис 27 1
|Глазьев Руслан 1 1
|Аузан Александр 9 1
|Лялин Петр 1 1
|Рязанов Александр 1 1
|Касацкий Александр 1 1
|Бородич Александр 4 1
|Моисеев Алексей 30 1
|Карнаухов Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771685, в очереди разбора - 675367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771685, в очереди разбора - 675367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru