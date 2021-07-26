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Федеральный закон 259-ФЗ
Закон о криптовалюте
О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации


26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже 1
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 5
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 1
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 1
22.01.2021 Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 3
29.12.2020 «Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise 1
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 5
11.12.2020 Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ 3
07.12.2020 Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке 3
02.12.2020 Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату 5
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 4
25.09.2020 По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира 6
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 10
06.08.2020 В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк 5
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 5
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
17.06.2019 Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 1
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины 2
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют 2
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
30.11.2018 В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia 5
26.11.2018 Рухнувший биткоин поставил антирекорд года 1
13.11.2018 Госдума не хочет регулировать добычу криптовалют в России 4
07.11.2018 Крипторубль станет полным аналогом обычного рубля 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 1
06.07.2018 6 миллионов биткоинов потеряны навсегда 1
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO 3
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок 3
20.03.2018 В Госдуму внесен законопроект, регулирующий криптовалюты. В России ограничат майнинг и покупку токенов в одни руки 2
28.02.2018 В России введут налоговые льготы на прибыль от сделок с цифровыми финансами 2
06.02.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2018 г. 1
26.01.2018 Минфин, Минкомсвязи, Центробанк и КПРФ одновременно написали законы о криптовалютах: Что они предлагают? 1
25.01.2018 Минфин России написал драконовский закон о криптовалюте 1
28.12.2017 Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки 2

Публикаций - 36, упоминаний - 95

Федеральный закон 259-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3768 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Chainalysis 4 2
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Elliptic 5 1
Agrivita - Экопроект 1 1
New Mining Company - Центр обработки данных 1 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
Quorum - Кворум 51 1
Philips 755 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
GitHub 412 1
ESET 991 1
Twitter 2204 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
SAP SE 3228 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
IBM 3575 1
Atomyze 2 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
AliExpress 275 1
Русский колос 1 1
Umicore 1 1
Tesla Motors 241 1
Стройтрансгаз 15 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Take Wing 1 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпром ПАО 525 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Dentons 6 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Qiwi 783 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 26
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 10
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 6
Президент Российской Федерации 1443 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 4
Правительство РФ 2209 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Администрация Красноярского края 25 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
Правительство Орловской области 15 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 5
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 4
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 3
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
ANSI SQL 5 1
ANSI C - Стандарт языка программирования C 7 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Gigabit Ethernet 366 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Фишинг - Phishing 97 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
MP3 692 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 493 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
EDACS - Enhanced Digital Access Communications System - Стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 3 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 167 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 8
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 7
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 5
Dash - Криптовалюта 27 3
Omni - криптовалюта 20 3
Цифровой рубль - Крипторубль 12 3
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
Binance - Криптовалютная биржа 9 2
Сбербанк Sbercoin 2 2
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Gigabyte GeForce GTX 1 1
XRP - Криптовалюта 7 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 6 1
BitRussia - краудфандинговая блокчейн-платформа 1 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
ANSI Fortran 19 1
Bittrex - криптовалютная биржа 4 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 8 1
Telegram - Мессенджер 80 1
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Аксаков Анатолий 98 14
Путин Владимир 1831 14
Лукашенко Александр 41 3
Припачкин Юрий 26 2
Петров Дмитрий 33 2
Крашенинников Павел 10 2
Володин Вячеслав 62 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 34 2
Попов Сергей 72 2
Гультяева Елена 1 1
Гавренков Сергей 9 1
Глазьев Сергей 5 1
Поликанов Сергей 1 1
Родионов Иван 45 1
Лаврентьев Иван 3 1
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Поляков Кирилл 5 1
Thomas Stefan - Томас Стефан 4 1
Слабаков Денис 3 1
Innes Steven - Иннес Стивен 1 1
Колбов Алексей 2 1
Innes Stephen - Иннес Стивен 1 1
Охотина Мария 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
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Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
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Россия - Республика Крым 626 1
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