Продукты от «Диасофт» автоматизируют выпуск и учет операций с ЦФА

Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Выпуск и управление ЦФА» для операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Продукт позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА на первичном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Кирилл Золотых, член правления, директор департамента «Финансовые рынки», компания «Диасофт»: «Развитие рынка ЦФА находится в фокусе внимания Банка России, который планирует провести существенные изменения в регулировании для стимулирования развития рынка. ЦФА как новая форма инвестиционных продуктов расширяют круг эмитентов за счет снижения временных и материальных издержек на выпуск цифрового актива, дают выход на новые рынки ликвидности для малого и среднего бизнеса. Для инвесторов рынок ЦФА предоставляет новые возможности для вложений денежных средств благодаря таким преимуществам как низкие комиссии по сделкам и доступ к менее ликвидным, но потенциально более доходным финансовым инструментам».

Программный продукт «Выпуск и управление ЦФА» позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы: ведение договоров обслуживания эмитентов и инвесторов в информационной системе; согласование и регистрация выпусков ЦФА; приобретение ЦФА при первичном размещении; погашение ЦФА в срок и досрочно; расчет и уплата комиссионного вознаграждения за операции с ЦФА; учет перехода прав на ЦФА на безвозмездной основе; ведение реестра всех движений ЦФА; ведение реестра владельцев ЦФА.

«Выпуск и управление ЦФА» входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и использует в своей работе возможности технологической платформы Digital Q.BlockChain.

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Для автоматизации бэк-офисных бизнес-процессов по дилерским и брокерским операциям с выпущенными и приобретенными ЦФА компания «Диасофт» предлагает инструменты платформы развития Digital Q.FinancialMarkets, позволяющие загружать сделки c ЦФА из различных внешних систем операторов выпуска и операторов обмена ЦФА, квитовать ЦФА, вести позицию по ЦФА, а также отражать внутренний, налоговый и бухгалтерский учет по операциям с ЦФА.