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Утконос


20.09.2021 Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса» 4
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 2
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 2
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
17.02.2021 «Инфосистемы джет» построила ЦОД для интернет-магазина «Утконос» 3
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
26.10.2020 «Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года 4
24.09.2020 На конференции СNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» ИТ-компания «КОРУС Консалтинг» представит платформу для управления документами «Спутник ECM» 1
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн» 4
08.07.2020 «Утконос онлайн» запустил виртуального собеседника 3
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.03.2020 «Связной» и «Утконос онлайн» установят мобильное приложение в рознице 6
17.01.2020 SAS представила обновления SAS Intelligent Planning Suite 1
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 1
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
28.11.2019 «Утконос онлайн», SAS и ФКН ВШЭ выбрали наиболее точную аналитическую модель 2
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA 2
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
28.06.2019 Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов 1
21.06.2019 Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов 6
12.02.2019 Решение «Инфосистемы джет» спрогнозировало выкуп товаров в «Утконосе» с точностью до 80% 4
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 1
30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей 2
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing 2
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
05.10.2018 oneFactor запустил облачную платформу для ритейла 2
02.10.2018 «Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон 2
01.10.2018 CNews приглашает на второй Российский форум по системам искусственного интеллекта 1
29.05.2018 «Яндекс» выпустил свой первый гаджет 1

Публикаций - 99, упоминаний - 158

Утконос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3215 16
VK - Mail.ru Group 2483 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 14
Microsoft Corporation 11095 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 7
АйТи 752 6
SAP CIS - САП СНГ 754 6
IBM 3544 6
Инфосистемы Джет 675 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
NetApp 485 4
Cisco Systems 2040 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Huawei 2730 4
Dbrain 10 3
SAS Institute 596 3
Accenture - Аксенчер 532 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Columbus - Колумбус 125 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
YClients 8 1
Brocade Communications Systems 141 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Нетология - Netology 30 1
Informatica 75 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
S7 TechLab 5 1
IBM Global Markets 1 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Открытие ФК 538 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
X5 Group 599 5
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 5
OTP Group - ОТП Банк 125 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
Азия Цемент 10 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Яндекс.Такси 271 4
Уралсиб Банк 389 4
HeadHunter Group - HH Group 336 3
KupiVip 75 3
Ак Барс Банк 173 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Avito - Авито 171 2
ЦИАН - CIAN 39 2
Почта России ПАО 1574 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Альфа-Банк 1125 2
Связной ГК 878 2
Wildberries 128 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Правительство Свердловской области 14 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
Big Data - Большие данные 1136 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
Data Governance - Руководство данными 51 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Website - Вебсайт 117 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
CFD - Computational Fluid Dynamics - вычислительная гидродинамика 3 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Суперприложение - Суперапп - Super app - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 1 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 6
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 3
Яндекс.Маркет 439 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 1
SAS Intelligent Planning Suite 2 1
SAS Data Hack Platypus 1 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Диалоги 13 1
Zvooq 31 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Архивный фонд РФ 11 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Яндекс.Едадил 13 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Team Force SmartSAP 2 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Visa Electron 49 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
ЛитРес Самиздат 7 1
ЛитРес Livelib 2 1
IBM Cognos BI 142 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
Быстров Константин 19 13
Козырь Сергей 30 7
Строкович Антон 45 7
Стуров Дмитрий 25 7
Казанцев Сергей 11 6
Успенский Александр 7 6
Слуцкий Александр 7 6
Бижан Михаил 10 5
Емельченков Сергей 83 5
Марова Юлия 10 5
Сологуб Денис 16 5
Лагунов Андрей 10 5
Дворкович Аркадий 169 5
Михайлов Евгений 13 4
Пушкин Василий 11 4
Мотренко Андрей 10 4
Аршавский Анджей 27 4
Белоусов Максим 59 4
Артамонова Мария 5 4
Кузьмин Павел 14 4
Голубев Александр 13 3
Понькин Александр 26 3
Молодых Владимир 26 3
Заренин Андрей 10 3
Александрин Андрей 15 3
Морозов Михаил 15 3
Крысина Ольга 109 3
Разгуляев Валерий 18 3
Зайцев Николай 28 3
Староверов Денис 14 2
Седелев Олег 3 2
Гришина Дарья 15 2
Порубов Виталий 5 2
Попов Сергей 72 2
Драль Алексей 2 2
Петунин Алексей 58 2
Хрупова Елена 4 2
Кантор Виктор 4 2
Сизов Алексей 13 2
Бугайченко Дмитрий 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Европа 3759 6
Украина 3372 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Восточная Европа 1679 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа Западная 614 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - Уфа 642 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Краснодар 1040 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Волгоград 540 1
Россия - Омск 628 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Южная Америка 313 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
POI - points of interest 60 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 4
ТНТ - Телеканал 94 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Врачи РФ 1 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Wikipedia - Википедия 277 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Rusbiathlon.ru 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Инновация года - награда 26 5
CNews Analytics 1990 3
Fortune Global 500 161 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
GfK - ГФК-Русь 119 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
SAS Academy 3 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
CNews FORUM Кейсы 44 5
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 5
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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