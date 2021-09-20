Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Утконос
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 99, упоминаний - 158
Утконос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Быстров Константин 19 13
|Козырь Сергей 30 7
|Строкович Антон 45 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Казанцев Сергей 11 6
|Успенский Александр 7 6
|Слуцкий Александр 7 6
|Бижан Михаил 10 5
|Емельченков Сергей 83 5
|Марова Юлия 10 5
|Сологуб Денис 16 5
|Лагунов Андрей 10 5
|Дворкович Аркадий 169 5
|Михайлов Евгений 13 4
|Пушкин Василий 11 4
|Мотренко Андрей 10 4
|Аршавский Анджей 27 4
|Белоусов Максим 59 4
|Артамонова Мария 5 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Голубев Александр 13 3
|Понькин Александр 26 3
|Молодых Владимир 26 3
|Заренин Андрей 10 3
|Александрин Андрей 15 3
|Морозов Михаил 15 3
|Крысина Ольга 109 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Зайцев Николай 28 3
|Староверов Денис 14 2
|Седелев Олег 3 2
|Гришина Дарья 15 2
|Порубов Виталий 5 2
|Попов Сергей 72 2
|Драль Алексей 2 2
|Петунин Алексей 58 2
|Хрупова Елена 4 2
|Кантор Виктор 4 2
|Сизов Алексей 13 2
|Бугайченко Дмитрий 2 2
|CNews Инновация года - награда 26 5
|CNews Analytics 1990 3
|Fortune Global 500 161 1
|Russia Top Online Food Retail 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru