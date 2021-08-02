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Сател VoIP Платформа РТУ
Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла
ПАК РТУ


02.08.2021 Как устроены российские UC-платформы 2
26.04.2021 «Сател» запустила «Единый контакт-центр» для крупных компаний и госсектора на базе полностью отечественного ПО 1
20.04.2021 «Сател» запустил единый контакт-центр для крупных компаний и госсектора на отечественном ПО 1
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки 2
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ 7
10.09.2019 «Сател» представляет новую версию платформы РТУ 5
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
03.03.2014 Вышел новый релиз мультисервисной VoIP-платформы РТУ 1
05.07.2013 VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска «Облачной АТС» «ЭР-Телекома» 1
01.03.2013 VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ 2
05.03.2012 «МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink 3
09.12.2011 МТТ завершила внедрение VoIP платформы РТУ от «МФИ Софт» на своей сети 6
03.08.2011 «Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт» 3
02.02.2011 «МФИ Софт» увеличил в 2010 г. количество инсталлированных решений для построения сетей связи на 13% 2
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 4
24.05.2010 Связь-Экспокомм 2010: телеком набирает обороты 1
04.03.2010 Общее число внедрений решений «МФИ Софт» в России и СНГ превысило 580 5
10.02.2010 «МФИ Софт»: операторы связи отмечают рост интереса пользователей к IP-телефонии 2
11.09.2009 «Астерос» автоматизирует таможенные процедуры на пограничных пунктах пропуска 1
01.09.2009 «МФИ Софт» увеличил производительность решений на базе РТУ 6
10.08.2009 Решения «МФИ Софт» на базе РТУ совместимы с системой «Билл-Мастер» 1
03.08.2009 «МФИ Софт» протестировал поддержку видео в решениях на базе комплекса РТУ 4
14.05.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф» 1
23.04.2009 ГНИВЦ ФТС России нуждается в сопровождении программных средств 1
08.04.2009 «МФИ Софт» представил новую линейку NGN-решений на базе РТУ 1
30.01.2009 «МФИ Софт» удвоил продажи NGN-решений в России 3
11.11.2008 Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт» 5
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 3
13.05.2008 «МФИ Софт» поставит оборудование Effortel Russia 3
13.03.2008 В решениях «МФИ Софт» реализована поддержка ENUM 1
24.01.2008 «МФИ Софт» подвел итоги 2007 г. 2
20.12.2007 IP-коммуникации: настало время делать бизнес 1
07.11.2007 "Инфоком-2007": дан старт 3G в России 1

Публикаций - 35, упоминаний - 85

Сател VoIP Платформа РТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сател 34 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 3
Акадо Телеком - Комкор 614 2
Синтерра - Synterra 573 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Ростелеком НСС 48 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
М2М телематика 165 1
Dialogic Corp 36 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
ВолгаТелеком 224 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Samsung Electronics 5749 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
КСК Технологии 27 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
ALP Group 37 1
РТЛабс 145 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Базальт СПО 206 1
Telegram Group 702 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Intel Corporation 4221 1
Cisco Systems 2069 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Безопасный город 348 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Apple iOS 5742 3
Google Android 10752 2
Linux OS 4288 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Linux - Debian GNU 273 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple macOS 935 1
Microsoft Windows 10 6691 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Романов Роман 10 2
Козлов Александр 54 1
Бурылин Сергей 1 1
Новожилов Сергей 2 1
Решетова Ольга 4 1
Бессольцев Дмитрий 3 1
Кухаренко Михаил 2 1
Веригин Илья 28 1
Салбиев Алан 30 1
Финк Дмитрий 14 1
Шклярук Мария 14 1
Хохлов Роман 1 1
Копаев Геннадий 16 1
Малышев Александр 31 1
Кузнецов Александр 76 1
Бутенко Юрий 64 1
Симаков Олег 106 1
Фишер Андрей 54 1
Трушкин Константин 43 1
Чукарин Алексей 56 1
Турчак Евгений 23 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Европа Западная 621 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Малайзия 345 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771529, в очереди разбора - 675211.
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