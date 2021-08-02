Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сател VoIP Платформа РТУ
Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла
ПАК РТУ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 85
Сател VoIP Платформа РТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Романов Роман 10 2
|Козлов Александр 54 1
|Бурылин Сергей 1 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Решетова Ольга 4 1
|Бессольцев Дмитрий 3 1
|Кухаренко Михаил 2 1
|Веригин Илья 28 1
|Салбиев Алан 30 1
|Финк Дмитрий 14 1
|Шклярук Мария 14 1
|Хохлов Роман 1 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Малышев Александр 31 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Симаков Олег 106 1
|Фишер Андрей 54 1
|Трушкин Константин 43 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Турчак Евгений 23 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771529, в очереди разбора - 675211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771529, в очереди разбора - 675211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru