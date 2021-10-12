Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие


12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие» 2
03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» 5
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 4
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 2
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП 1
25.12.2020 «Росэлектроника» разработает мультисенсорную систему для безопасности объектов 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
19.11.2020 VIAVI и «Глобалинформсервис» тестируют базовую станцию 5G российского производства 1
21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог 2
09.10.2020 «Росэлектроника» разработала радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
09.10.2020 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи 1
09.10.2020 Ростех разработал радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
17.09.2020 Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности 4
09.09.2020 «Ростех» просит 180 млрд руб. на отечественные ПО и электронику для оборонки, банков и нефтегаза 1
27.08.2020 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 1
26.08.2020 Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи 2
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций 2
18.06.2020 Сотовые операторы пошли против власти. Они отказались строить сети 5G на российском оборудовании 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
24.04.2020 Решение Ростеха автоматизирует работу оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 2
24.04.2020 «Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные технологии» 2
15.04.2020 «Росэлектроника» разработала ИАС для управления регионом в условиях кризиса 1
13.03.2020 Студенты Воронежского госуниверситета будут проходить практику в «Росэлектронике» 2
27.02.2020 «Росэлектроника» представила аппаратуру блокирования сотовой связи для режимных объектов 1
07.02.2020 Власти хотят ввести для госкомпаний принудительные закупки российской электроники 1
03.02.2020 Россия перейдет на отечественное 5G-«железо». Разработкой займется «Ростех» 2
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 3
20.01.2020 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор 4
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
15.11.2019 «Умная» система Ростеха поможет губернаторам в принятии решений 2
15.10.2019 «Росэлектроника» представила систему экомониторинга с ИИ 2
01.10.2019 «Созвездие» продемонстрировало радиоаппаратуру на занятиях МЧС 2
19.09.2019 «Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России 1
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов 3
20.08.2019 Более тысячи российских домов стали «умными» благодаря оборудованию «Росэлектроники» 2

Публикаций - 152, упоминаний - 227

Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 53
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 17
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Microsoft Corporation 11060 4
SAP SE 3211 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
Беркут НПФ 16 3
Samsung Electronics 5651 3
ГИС - ГлобалИнформСервис 7 3
ИПРо - Инженерно-ПРоизводственное объединение 3 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
МФИ Софт 103 2
Lenovo Motorola 1004 2
Dell EMC 2397 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
Т8 НТЦ 58 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Микрон - Micron 365 2
LoRa Alliance 4 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
Ростех Радиозавод 15 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 10 2
Semtech 6 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Электросигнал 6 2
Hitachi 468 2
Toshiba Corporation 1083 2
IBM 3537 2
Базальт СПО 206 2
Студия Артемия Лебедева 19 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
СтройГазМонтаж 12 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Стройтрансгаз 15 2
Авиа Групп 4 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Трансойл 12 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Газпром нефть 382 2
Сахатранс 6 2
Аброс ИК 7 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Почта России ПАО 1572 1
Эко-Томск 1 1
ТЭК-торг 38 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
ВЦКБ Полюс - Воронежское центральное конструкторское бюро 1 1
АвтоВАЗ 118 1
Ford 173 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Россети ПАО 168 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
LinkedIn 520 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
Правительство РФ 2201 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство обороны Республики Казахстан 1 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
Руссофт - Russoft 250 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 282 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Умные платформы 496 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
FHSS - Frequency-hopping spread spectrum - ППРЧ - Псевдослучайная перестройка рабочей частоты 2 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
RRU - радиомодули 8 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Р-168-25У-2 - Радиостанция 3 3
Ростех Росэлектроника Гончак - радиотрекер 3 3
ИПРО-6 - комплект GSM-сигнализации 2 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
IDEX - криптовалютная биржа 2 1
Созвездие Солярис-Н 3 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 3 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
Созвездие Р - серия радиостанций 1 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 1
Аргон-Э - комплекс технических средств связи 1 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Цитран - цифровая транкинговая система 1 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Google Android 7 Nougat 121 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Linux OS 4253 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Apple iOS 5741 1
Google Android 10750 1
Евтушенко Олег 125 7
Скоков Сергей 26 6
Бочаров Алексей 11 6
Артемов Михаил 8 5
Сахненко Сергей 71 5
Якунин Александр 43 4
Уткин Никита 24 2
Ендовицкий Дмитрий 3 2
Щетинин Владимир 13 2
Карамов Сергей 2 2
Белов Александр 69 2
Янукович Виктор 18 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Морозова Анастасия 27 2
Рыжов Алексей 18 2
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Дубовицкий Николай 5 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Сытин Дмитрий 50 1
Сладких Денис 2 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Маркин Сергей 2 1
Воеводин Александр 1 1
Серебрянникова Анна 5 1
Потапов Геннадий 1 1
Долгов Константин 4 1
Шевченко Евгений 55 1
Белов Виктор 26 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Осеевский Михаил 221 1
Белоусов Андрей 53 1
Чемезов Сергей 121 1
Борисов Юрий 91 1
Транковская Наталья 11 1
Бровко Василий 47 1
Ушацкий Андрей 100 1
Брыкин Арсений 37 1
Степанов Сергей 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Ближний Восток 1471 4
Европа 3745 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - Воронеж 689 3
Россия - Рязань 353 3
Европа Западная 612 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 2
Восточная Европа 1676 2
Россия - Воронежская область 395 2
Африка 1487 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Япония 2778 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Пенза 251 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 42 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
США - Редмонд 105 1
Северная Африка 92 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Саратовская область 343 1
Россия - Пермь 739 1
Украина 3361 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Иннополис 292 1
Армения - Республика 688 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
CNews Analytics 1988 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НИИ Рубин 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
День карьеры Росэлектроники 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще