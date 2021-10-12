Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 227
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенко Олег 125 7
|Скоков Сергей 26 6
|Бочаров Алексей 11 6
|Артемов Михаил 8 5
|Сахненко Сергей 71 5
|Якунин Александр 43 4
|Уткин Никита 24 2
|Ендовицкий Дмитрий 3 2
|Щетинин Владимир 13 2
|Карамов Сергей 2 2
|Белов Александр 69 2
|Янукович Виктор 18 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Морозова Анастасия 27 2
|Рыжов Алексей 18 2
|Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Сытин Дмитрий 50 1
|Сладких Денис 2 1
|Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
|Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
|Маркин Сергей 2 1
|Воеводин Александр 1 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Потапов Геннадий 1 1
|Долгов Константин 4 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Белов Виктор 26 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Борисов Юрий 91 1
|Транковская Наталья 11 1
|Бровко Василий 47 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Степанов Сергей 13 1
|Ведомости 259 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|CNews Analytics 1988 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759644, в очереди разбора - 663334.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru