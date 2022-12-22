Ростатом Росэнергоатом Концерн ПАО Концерн Энергоатом
АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственная в России компания, выполняющая функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков, а также плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет 19%.
"Практика применения цифровых технологий в эпоху импортозамещения. Опыт Концерна «Росэнергоатом»" Константин Кудашев, Руководитель Центра цифровых технологий, Концерн "Росэнергоатом" на CNews FORUM 2021.
Ростатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 240 13
|Кудашев Константин 13 12
|Натрусов Артем 193 12
|Шальнов Олег 16 11
|Белоусов Максим 94 10
|Емельченков Сергей 110 10
|Дьяченко Валерий 80 10
|Глазков Александр 75 10
|Валчев Стоян 48 10
|Кузин Вадим 35 10
|Лагунов Андрей 28 9
|Казанцев Сергей 12 9
|Карпунин Алексей 17 9
|Бухвалов Дмитрий 10 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Абакумов Евгений 137 9
|Марковский Роман 26 9
|Залманов Андрей 35 9
|Ступин Евгений 28 9
|Калиновский Александр 14 9
|Бижан Михаил 11 9
|Сологуб Денис 27 9
|Трояновский Владимир 51 9
|Андрианов Павел 60 9
|Гришин Дмитрий 190 9
|Бурилов Андрей 44 9
|Путятинский Сергей 70 9
|Аитов Тимур 197 9
|Дворкович Аркадий 210 9
|Марова Юлия 10 9
|Трапезин Владимир 30 9
|Харитонов Денис 22 9
|Мигалин Сергей 9 8
|Путин Владимир 2738 7
|Немченков Сергей 8 7
|Копысов Виталий 40 7
|Казарин Станислав 132 6
|Поярков Алексей 6 6
|Березин Евгений 8 6
|Ежов Василий 24 6
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