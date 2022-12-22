Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственная в России компания, выполняющая функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков, а также плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет 19%.

"Практика применения цифровых технологий в эпоху импортозамещения. Опыт Концерна «Росэнергоатом»" Константин Кудашев, Руководитель Центра цифровых технологий, Концерн "Росэнергоатом" на CNews FORUM 2021.