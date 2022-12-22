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Ростатом Росэнергоатом Концерн ПАО Концерн Энергоатом

Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственная в России компания, выполняющая функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков, а также плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет 19%.

 

"Практика применения цифровых технологий в эпоху импортозамещения. Опыт Концерна «Росэнергоатом»" Константин Кудашев, Руководитель Центра цифровых технологий, Концерн "Росэнергоатом" на CNews FORUM 2021.


22.12.2022 Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу
02.12.2022 «Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК)
31.08.2022 «Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом».
23.08.2022 «Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом
06.07.2022 Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала
29.11.2021 «Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД
17.04.2020 «Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский»
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»
16.10.2019 Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский»
20.09.2019 «Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»
16.06.2017 «Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией
15.12.2015 «Ростелеком» заплатит миллиарды, чтобы построить ЦОДы на территории АЭС
06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом»
22.02.2012 Naumen Service Desk управляет сервисным обслуживанием «Росэнергоатома»
12.07.2010 IBS реализовала для «Концерна Росэнергоатом» проект по развитию обмена промышленными данными
05.07.2010 Росэнергоатом: жара не влияет на безопасность эксплуатации российских АЭС
28.04.2010 В Росэнергоатоме установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС
15.02.2010 «Росэнергоатом» перейдет на проектное управление инвестиционно-строительной деятельностью с помощью «ПМСофт»
19.01.2010 Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году
20.11.2007 Виртуальный музей "Росэнергоатома" победил в конкурсе электронного контента
19.10.2007 Виртуальный музей "Росэнергоатома" победил на конкурсе ООН
23.08.2007 НПФ «Ракурс» поставит СТК-ЭР «Росэнергоатому»
21.05.2007 "Росэнергоатом" опроверг информацию о ЧП на Волгодонской АЭС
10.10.2006 «Росэнергоатом» и французская EDF обсудили вопросы эксплуатации АЭС

Публикаций - 347, упоминаний - 568

Ростатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 37
Крок - Croc 1711 24
SAP SE 4885 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 832 20
Microsoft Corporation 23533 19
Oracle Corporation 6317 17
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 152 16
7027 13
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 16 12
Cisco Systems 4882 12
Ростатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 42 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2799 11
1С-ИжТиСи 6343 11
Ростех - Автоматика Концерн 1494 10
Diasoft - Диасофт 603 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 9
Selectel - Селектел 225 9
Программный продукт ГК 59 9
Ланит - Консист Бизнес Групп 93 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 24 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9488 9
IXcellerate - Икселерейт 90 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 274 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 206 8
IBM - International Business Machines Corp 9199 8
DataPro - ДатаПро 78 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 194 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 136 8
Naumen - Наумен 518 7
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 273 7
Ростатом - Росэнергоатом - Консист-ОС 11 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 953 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1058 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 6
СТК Развитие 16 6
Yandex - Яндекс 5703 6
Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 63 6
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 159 6
Термика Консалтинговая группа 24 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 6
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 43
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 36
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 25
РЖД - Российские железные дороги 1625 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1193 20
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 20
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 42 19
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 152 19
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 18
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 16
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 36 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 202 15
Газпром ПАО 1158 15
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 37 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 285 14
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 12
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5841 11
ВсеИнструменты.ру 224 11
Почта России ПАО 1997 11
МКБ - Московский кредитный банк 415 11
Роснефть НК - нефтяная компания 474 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 10
X5 Group - Перекрёсток 454 10
Фаберлик - Faberlic 77 10
Газпром нефть 499 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 10
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 18 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 198 10
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 179 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 339 9
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 125 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 111
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18008 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9160 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10399 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2399 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2027 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2435 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 12
Президент Российской Федерации 3724 11
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 9
Федеральное казначейство России 1551 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 8
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 32 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3713 8
Судебная власть - Judicial power 2100 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 685 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1662 5
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 547 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 205 5
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17361 14
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2911 21
Linux OS 8286 19
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 347 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6549 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 771 12
Microsoft Windows 2000 12692 10
Microsoft SQL Server 1479 9
Apple iPhone 6 6186 9
Microsoft Windows 14471 8
OpenText Documentum 359 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 707 7
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 87 7
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 283 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 7
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 448 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4130 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 5
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 48 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 5
Новые облачные технологии - МойОфис 488 5
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 104 5
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 523 5
Spectec TRIM 126 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 211 4
Microsoft Windows BitLocker 1276 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1761 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 4
IXcellerate ЦОД Moscow One 34 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 4
Microsoft Office 3449 4
Age of Kings 3448 4
Крок - Цифровой рабочий 69 4
Oracle СУБД 590 4
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 33 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 96 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 138 3
Apple - App Store 2611 3
Чаркин Евгений 240 13
Кудашев Константин 13 12
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Россия - РФ - Российская федерация 123304 245
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39455 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15028 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50238 27
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 524 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 21
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 63 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2028 20
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Украина 7285 16
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 335 11
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10373 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3146 26
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1600 25
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Прайм - Агентство экономической информации 857 2
РИА Новости 807 2
Forbes - Форбс 634 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1243 1
Cosmopolitan 25 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 8
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Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 6
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 16 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 3
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 9 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 14 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 7 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 4 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 147 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 123 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 13 1
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Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 4 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 9 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 10 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 1 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 1
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