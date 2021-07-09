Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Правительство Республики Татарстан
Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан


09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
25.11.2020 «Пятерочка» и «Татпатент» выберут инновационные решения для ритейла 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
16.11.2018 Huawei планирует открыть центр исследований и разработок в Татарстане 3
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
08.06.2018 «Ростех» и «Хайтэк» будут совместно разрабатывать новые ИТ-системы 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 2
25.04.2018 МТС и Ericsson открыли исследовательский центр в Татарстане 1
30.01.2018 Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации 2
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 1
29.06.2017 Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
07.06.2016 ОПК представила новое телеком-оборудование для построения доверенных сетей связи 1
12.02.2016 16 апреля стартует международная экспедиция «Startup-Сабантуй» по поиску и поддержке стартап-проектов 1
02.06.2015 В Казани состоялся IT&Security Forum: итоги 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 2
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 1
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
07.04.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2014 1
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 1
03.03.2014 МТС запустила собственную сеть LTE в Татарстане 1
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 1
15.10.2012 «Завод специального транспорта «Алабуга» начал оснащать школьный транспорт оборудованием ГЛОНАСС 1
18.06.2012 ФАС России возбудила дело в связи с демонтажом воздушных линий связи в Татарстане 2
05.04.2012 Получать информацию об объектах недвижимости и земельных участках в Татарстане можно будет через государственный геопортал 1
10.10.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2011 года 1
06.04.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2011 года 1
17.01.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2010 года 1

Публикаций - 50, упоминаний - 57

Правительство Республики Татарстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Huawei 2733 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
М2М телематика 165 1
HTC Corporation 1196 1
НТС - Казань-Телематика 2 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Таттелеком 106 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
РТЛабс 145 1
Telegram Group 702 1
Ericsson 864 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Правительство РФ 2207 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 7
Правительство Москвы 653 7
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 7
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 7
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 7
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 7
Федеральное казначейство России 766 7
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 7
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 7
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 7
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 7
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Администрация Ленинградской области 13 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
Big Data - Большие данные 1136 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Word 348 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 4 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
Ericsson IoT Accelerator 3 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Носков Константин 201 8
Селиванов Дмитрий 48 7
Рудзевич Мария 34 7
Раков Ярослав 48 7
Албычев Александр 74 7
Петрушин Андрей 64 7
Чернякова Елена 26 7
Калина Роман 60 7
Бутенко Юрий 64 7
Комар Евгений 20 7
Приданкин Андрей 30 7
Новиков Павел 67 7
Фомичев Олег 107 7
Песчанских Георгий 37 7
Салбиев Алан 30 7
Абаев Даурен 12 7
Козлов Александр 54 7
Ермолаев Артем 340 7
Евстигнеев Сергей 21 7
Цариковский Федор 31 7
Лопаткин Герман 102 7
Герасимюк Максим 20 7
Власов Сергей 76 7
Ляшенко Сергей 29 7
Соколов Олег 51 7
Стрельцов Андрей 53 7
Крюков Сергей 26 7
Звягина Наталья 64 7
Кисляков Евгений 83 7
Четвернин Алексей 651 7
Ковнир Евгений 71 7
Акимов Максим 167 7
Веселов Илья 11 7
Меджитов Тимур 56 7
Левин Леонид 83 7
Лапин Тимур 11 7
Торбин Сергей 11 7
Матвеева Татьяна 83 7
Распопин Николай 12 7
Ачкасов Павел 11 7
Россия - Российская федерация - РФ 57617 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 16
Россия - ПФО - Казань 1521 12
Россия - Республика Мордовия 390 9
Казахстан - Республика 2646 8
Россия - Ростовская область 864 8
Россия - Республика Алтай 687 8
Россия - Кировск - Кировская область 305 8
Россия - Калужская область 574 8
Россия - Сахалинская область 435 7
Россия - Челябинская область 660 7
Россия - Ульяновская область 354 7
Россия - Тульская область 754 7
Россия - Волгоградская область 400 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - Калининградская область 541 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Россия - Орловская область 135 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 2
Россия - Астраханская область 371 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Россия - Ставропольский край 462 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - Краснодарский край 917 2
Россия - Самарская область 566 2
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Украина 3389 1
Япония 2808 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - Альметьевск 61 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Региональное законодательство 45 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
Коррупция 22 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Конституция Российской Федерации 29 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Великая Отечественная война 123 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Grand View Research 11 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
IT&Security Forum 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще