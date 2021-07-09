Правительство Республики Татарстан

Министру связи нашли троих новых заместителей 1

Huawei планирует открыть центр исследований и разработок в Татарстане 3

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2

В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 2

МТС и Ericsson открыли исследовательский центр в Татарстане 1

Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации 2

В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 1

Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2014 1

МТС запустила собственную сеть LTE в Татарстане 1

ФАС России возбудила дело в связи с демонтажом воздушных линий связи в Татарстане 2