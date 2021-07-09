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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Республики Татарстан
Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 57
Правительство Республики Татарстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носков Константин 201 8
|Селиванов Дмитрий 48 7
|Рудзевич Мария 34 7
|Раков Ярослав 48 7
|Албычев Александр 74 7
|Петрушин Андрей 64 7
|Чернякова Елена 26 7
|Калина Роман 60 7
|Бутенко Юрий 64 7
|Комар Евгений 20 7
|Приданкин Андрей 30 7
|Новиков Павел 67 7
|Фомичев Олег 107 7
|Песчанских Георгий 37 7
|Салбиев Алан 30 7
|Абаев Даурен 12 7
|Козлов Александр 54 7
|Ермолаев Артем 340 7
|Евстигнеев Сергей 21 7
|Цариковский Федор 31 7
|Лопаткин Герман 102 7
|Герасимюк Максим 20 7
|Власов Сергей 76 7
|Ляшенко Сергей 29 7
|Соколов Олег 51 7
|Стрельцов Андрей 53 7
|Крюков Сергей 26 7
|Звягина Наталья 64 7
|Кисляков Евгений 83 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Ковнир Евгений 71 7
|Акимов Максим 167 7
|Веселов Илья 11 7
|Меджитов Тимур 56 7
|Левин Леонид 83 7
|Лапин Тимур 11 7
|Торбин Сергей 11 7
|Матвеева Татьяна 83 7
|Распопин Николай 12 7
|Ачкасов Павел 11 7
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
|Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru