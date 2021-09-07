Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мотив
Екатеринбург-2000
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 105, упоминаний - 206
Мотив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артемасов Алексей 5 4
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
|Золотарев Андрей 5 2
|Усманов Алишер 241 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Ильяич Анатолий 5 1
|Эрнст Константин 11 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Кусков Денис 150 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Белик Дмитрий 10 1
|Маняхин Олег 2 1
|Бабенко Олег 1 1
|Зайц Юрий 1 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Дубовсков Андрей 82 1
|Зырьянов Сергей 3 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Аксенов Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Никитин Павел 1 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Костин Андрей 45 1
|Рейман Леонид 411 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Свердлов Денис 163 1
|Жаров Александр 165 1
|Иванов Олег 124 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Черепенников Антон 52 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Миронов Сергей 41 1
|Горобцов Алексей 14 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Тамодин Николай 45 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Мирошников Борис 29 1
|CNews Analytics 1988 6
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|Aragon Research 5 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761521, в очереди разбора - 665210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761521, в очереди разбора - 665210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru