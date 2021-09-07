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Мотив
Екатеринбург-2000


07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами 2
28.06.2021 Клиентский опыт формируют операторы контакт-центров: как этим управлять 2
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 3
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 1
18.12.2020 Белгородская область отказалась от бумажного документоборота 1
14.09.2020 «Мотив» и Ericsson протестировали 5G-сеть в Екатеринбурге 1
07.07.2020 Система слежки за россиянами, инфицированными COVID-19, заработает по новым правилам 1
29.04.2020 Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya 5
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 1
26.12.2019 «Касперский» работает над первым в России чипом для ускорения искусственного интеллекта 3
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 2
10.09.2019 Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 2
25.04.2019 Ericsson и «Мотив» объявили о начале сотрудничества в сфере 5G 5
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже 1
03.10.2018 «Билайн», МТС и Tele2 оказались в шаге от получения частот для 5G 2
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
18.12.2017 Резкий рост цен на SMS-рассылки «Билайна», МТС и «Мегафон» одобрен судом 1
31.07.2017 Как МТС, «Мегафон», Tele2 и «Билайн» завысили цены на SMS-рассылки под предлогом борьбы со спамом 2
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 2
01.06.2016 «Мотив» планирует внедрить VoLTE 1
06.04.2016 Екатеринбургскому мобильному оператору «Мотив» исполнилось 20 лет 3
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1
18.02.2016 «Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица 2
18.02.2016 Распродажа 4G: мелкие операторы дали бой «Билайну» и «Мегафону» 3
12.02.2016 «Мотив» выиграл дополнительные LTE-частоты в Курганской области 1
11.02.2016 «Билайн» и «Мегафон» скупили 4G-частоты на 2,1 млрд рублей 2
09.02.2016 МТС заплатила 4 млрд за 4G-частоты 2
05.02.2016 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 поборются за 4G-частоты ценой в 6 млрд 2
06.10.2015 «Мотив» досрочно выполнил план по развертыванию сети 4G 4
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
15.09.2015 Впервые в России отменена плата за местные звонки и SMS 5
17.08.2015 «Мотив» отменил плату за исходящие звонки 4
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
29.06.2015 «Мотив» вместе с Ericsson расширяет зону покрытия 4G LTE на Урале 5
13.05.2015 Абоненты Tele2 теперь могут переводить деньги с мобильного счета на любые сотовые телефоны страны 1
29.04.2015 «Мотив» включил 4G в екатеринбургском метро 1
10.02.2015 Власти лишили МТС преференций при распределении 4G-частот 1
06.11.2014 «Мотив» завершил тестирование сети 4G 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 1

Публикаций - 105, упоминаний - 206

Мотив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
Таттелеком 103 12
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 10
Вайнах Телеком 42 6
СМАРТС Компания 207 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
Ericsson 860 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Facebook 3765 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
К-Телеком - Win Mobile 22 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 2
Freshtel 49 2
К Телеком 44 2
Крымтелеком 41 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Nokia Siemens Network Russia 4 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Основа Телеком 55 1
Vivacell - МТС Армения 20 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Антарес 25 1
АйКомИнвест 15 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Siemens Communications 7 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Шторм Технологии 6 1
Синтерра - Synterra 565 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
People&Screens РА 2 1
РРА ООО 1 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Почта России ПАО 1572 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Ленинский районный суд города Екатеринбурга 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Москвы 653 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 16
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 5
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Avaya Oceana 11 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
Avaya IX Workplace 8 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 1
Avaya Proactive Outreach Manager 6 1
Avaya IX Headsets 1 1
Yota LTE-сеть 2 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Артемасов Алексей 5 4
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
Золотарев Андрей 5 2
Усманов Алишер 241 2
Юсуфов Виталий 24 2
Ильяич Анатолий 5 1
Эрнст Константин 11 1
Сердюков Анатолий 54 1
Кусков Денис 150 1
Ройтман Евгений 34 1
Белик Дмитрий 10 1
Маняхин Олег 2 1
Бабенко Олег 1 1
Зайц Юрий 1 1
Кривенко Виталий 15 1
Дубовсков Андрей 82 1
Зырьянов Сергей 3 1
Рубцов Сергей 27 1
Аксенов Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Никитин Павел 1 1
Мирошников Евгений 6 1
Тихомиров Александр 2 1
Костин Андрей 45 1
Рейман Леонид 411 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Щеголев Игорь 676 1
Мишустин Михаил 302 1
Свердлов Денис 163 1
Жаров Александр 165 1
Иванов Олег 124 1
Никифоров Николай 1126 1
Черепенников Антон 52 1
Исмаилов Рашид 47 1
Миронов Сергей 41 1
Горобцов Алексей 14 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Тамодин Николай 45 1
Шойгу Сергей 59 1
Мирошников Борис 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Россия - Свердловская область 806 14
Россия - Курганская область 261 13
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 11
Россия - Республика Крым 626 10
Россия - Севастополь 420 9
Россия - Тюменская область 582 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 6
Россия - Краснодарский край 914 5
Украина 3365 4
Россия - Самарская область 558 4
Россия - Республика Алтай 684 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 3
Россия - Нижегородская область 740 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Россия - Ростовская область 862 3
Россия - Челябинская область 658 3
Россия - Иркутская область 543 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - Пензенская область 346 2
Россия - Ульяновская область 349 2
Россия - Ненецкий автономный округ 102 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Россия - Республика Коми 411 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Калининградская область 537 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Армения - Республика 688 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Юность - радиостанция 14 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
CNews Analytics 1988 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Aragon Research 5 1
TelecomDaily ИАА 112 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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