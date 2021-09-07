Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 3

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Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1

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