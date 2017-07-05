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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ГКС TopS Consulting ТопС Консалтинг TopS BI ТопС Бизнес Интегратор АНД проджект TopS System Interator eTopS Consulting Training Line Центр бизнес-обучения

ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения


05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems
18.02.2014 «Югра-Лизинг» управляет факторингом с помощью Microsoft Dynamics AX
12.02.2014 «Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX
29.01.2014 «Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала
09.10.2013 «Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems
10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»

Публикаций - 514, упоминаний - 1135

ГКС TopS Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22446 133
ГКС - Группа компаний Систематика 303 127
Oracle Corporation 6009 69
IBM - International Business Machines Corp 8920 48
SAP SE 4567 46
HP Inc. 5299 43
5959 41
IBS - ИБС ИТ Услуги 1458 37
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 36
1С-Битрикс - Bitrix 436 32
Cisco Systems 4713 30
1С-ИжТиСи 5352 30
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 275 29
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 477 27
Dell EMC 4719 26
Открытые технологии 590 24
Intel Corporation 11233 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1569 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3872 21
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 20
Крок - Croc 1612 19
Landata - Ландата 63 17
Астерос - Asteros 617 17
Oracle - Sun Microsystems 2175 16
Xerox 1091 15
Citrix Systems 743 15
Айтеко - iTeco 911 15
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 378 14
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 14
Ortems 15 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 13
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 310 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 483 13
Ланит - Консист Бизнес Групп 71 13
Армада - РБК софт 702 13
Таттелеком 156 12
Телебалт 19 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 12
HP - Hewlett-Packard 3567 11
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 18
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 12
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 10
Альфа-Банк 1464 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 911 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 36 9
Пробизнесбанк АКБ 126 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 146 8
АльфаСтрахование СГ 239 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 8
Авиакомпания ГТК Россия 65 7
Открытие ФК - Росгосстрах 263 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 637 7
Ингосстрах СПАО 301 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 280 6
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 6
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 37 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 109 5
PPE Group 15 5
Gett 66 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 134 5
АвтоВАЗ 182 5
РЖД - Российские железные дороги 1451 5
Альфа-Групп 608 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 5
FGI Wireless 11 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 116 5
Avito - Авито 233 5
Уралкалий ПАО 85 4
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 4
Открытие ФК 2582 4
Русагро Группа Компаний 182 4
Северсталь ПАО 304 4
РусГидро ПАО 204 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 279 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 9
Федеральное казначейство России 1299 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 6
Правительство РФ 8019 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 292 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 146 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 3
Правительство Москвы 1620 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1891 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2135 3
МВД РФ Управление К 89 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 602 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 72 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 259 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 883 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 2
Президент Российской Федерации 3614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 124 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 24 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2510 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
АФТ - Ассоциация Финтех 250 4
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 8 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 213 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 79 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3215 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 73
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3110 40
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 20
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 374 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 10
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 286 10
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Масштабируемость - Scalability 1649 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 230 3
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Microsoft Dynamics CRM 524 50
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Microsoft SharePoint Server 600 28
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 26
Microsoft Dynamics 863 20
Microsoft SharePoint Products and Technologies 761 18
Microsoft Office 3232 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 654 14
HPE OpenView 197 13
Microsoft SQL Server 1414 13
OpenText Documentum 349 13
ГКС SiTex 21 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 533 8
Microsoft SharePoint 2010 98 7
ЭОС Дело СЭД 3740 7
Microsoft Exchange 1209 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1050 7
Microsoft Windows 10 11504 7
Apple iPad 3643 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 932 6
Infor ERP LN 178 6
Veritas - Symantec Altiris 58 5
Oracle Fusion Middleware 201 5
Oracle Hyperion 165 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 5
ГКС TopS Future Workspace 5 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1399 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 165 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 4
Oracle Siebel CRM 207 4
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 27 4
Oracle Hyperion Planning 115 4
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 133 4
Microsoft SharePoint 2007 68 4
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 4
Microsoft Windows Server 2003 467 4
Intel Itanium 612 4
Apple iOS 6390 4
Пантелеев Илья 24 21
Тарасенко Владимир 21 18
Гольденберг Леонид 45 13
Калинин Александр 124 10
Курочкин Алексей 10 9
Богуславский Леонид 30 9
Прянишников Николай 285 9
Водянов Владимир 35 6
Таранов Иван 11 5
Ершова Элеонора 64 5
Горянский Павел 19 5
Гликман Феликс 16 5
Лачков Евгений 23 5
Кислицкий Максим 5 5
Лысенко Эдуард 235 5
Макаров Станислав 116 4
Голов Андрей 42 4
Слуцкий Александр 14 4
Касперская Наталья 248 4
Абгарян Ваган 4 4
Котов Иван 10 4
Кордичев Алексей 8 4
Логинова Елена 5 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Владимиров Максим 4 4
Касперский Евгений 290 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Чачава Александр 78 4
Кондрашин Михаил 21 4
Филимонов Сергей 45 4
Левинский Денис 8 4
Попова Мария 139 4
Мамыкин Владимир 44 4
Цыценко Антон 5 4
Эренбург Михаил 39 4
Антимонов Сергей 11 4
Юсупов Шерзод 4 4
Зюзин Иван 4 4
Гостев Александр 81 4
Осипов Юрий 34 3
Россия - Российская федерация - РФ 107341 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 34
Украина 6157 21
Европа 11813 19
Казахстан - Республика 4448 19
Европа Восточная 2921 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3043 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 14
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1275 14
Россия - СФО - Новосибирск 3256 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5405 9
Азия - Азиатский регион 3782 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2041 8
Чехия - Чешская Республика 1043 8
Ближний Восток 2545 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2037 7
Россия - ПФО - Казань 2054 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2160 7
Беларусь - Белоруссия 3494 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1041 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2186 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1198 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2034 6
Россия - Сибирь 1542 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1725 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1601 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2166 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1196 5
Америка Северная 2645 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 4
Германия - Федеративная Республика 8751 4
Кипр - Республика 372 4
Нидерланды 2182 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1244 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 47
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 24
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 654 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1593 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4160 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1799 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 7
Страхование - Страховое дело 1684 5
Человеческий фактор 1035 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 987 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1133 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 582 4
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 552 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1417 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 457 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1115 2
Русский язык 4902 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 606 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2350 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 2
Экономический эффект 684 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 227 2
Сельское хозяйство 222 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1243 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 135 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 262 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 2
Аутсорсинг 1157 2
МТР - Материально-технические ресурсы 40 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1629 1
Образование в России 430 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 15
Прайм - Агентство экономической информации 692 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 4
Открытые системы ИД 158 4
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AnandTech 68 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 316 1
NYT - The New York Times 956 1
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IDC - International Data Corporation 4661 17
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GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Forrester Research 810 1
Frost & Sullivan 199 1
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BCG - Boston Consulting Group 85 1
ARC Advisory Group 19 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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