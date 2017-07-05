Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКС TopS Consulting ТопС Консалтинг TopS BI ТопС Бизнес Интегратор АНД проджект TopS System Interator eTopS Consulting Training Line Центр бизнес-обучения
Публикаций - 514, упоминаний - 1135
ГКС TopS Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пантелеев Илья 24 21
|Тарасенко Владимир 21 18
|Гольденберг Леонид 45 13
|Калинин Александр 124 10
|Курочкин Алексей 10 9
|Богуславский Леонид 30 9
|Прянишников Николай 285 9
|Водянов Владимир 35 6
|Таранов Иван 11 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Горянский Павел 19 5
|Гликман Феликс 16 5
|Лачков Евгений 23 5
|Кислицкий Максим 5 5
|Лысенко Эдуард 235 5
|Макаров Станислав 116 4
|Голов Андрей 42 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Касперская Наталья 248 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Котов Иван 10 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Логинова Елена 5 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Касперский Евгений 290 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Чачава Александр 78 4
|Кондрашин Михаил 21 4
|Филимонов Сергей 45 4
|Левинский Денис 8 4
|Попова Мария 139 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Цыценко Антон 5 4
|Эренбург Михаил 39 4
|Антимонов Сергей 11 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Гостев Александр 81 4
|Осипов Юрий 34 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru