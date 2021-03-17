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OLAP
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17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
20.10.2020 the TURBO BI: моделирование, визуализация, хранилище, аналитика. Презентация российского продукта 1
09.09.2020 После внедрения отечественной ERP-системы российский ритейлер ежегодно растет на 20% 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
25.08.2020 В РТИ разработали новый информационно-аналитический комплекс 1
21.08.2020 Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных 1
15.06.2020 Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации 1
28.05.2020 «Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
21.01.2020 «Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
05.12.2019 «1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС» 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 2
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 1
28.02.2019 МКБ обновил CRM для ведения корпоративного бизнеса 1
06.06.2018 «Барс груп» выпустила обновленную версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
22.12.2017 Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем 1
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» 1
27.09.2017 DataCore Software представила DataCore MaxParallel для оптимизации баз данных 1
20.07.2017 «Корус Консалтинг» развивает систему бизнес-анализа Pernod Ricard Rouss 1
04.05.2017 «Полиматика» и «ХэндиСофт» представили аналитическую систему для работы с данными «1С: Предприятие» 1
27.02.2017 Аналитика на «Полиматике»: что умеет российская BI-система 3
23.12.2016 Банк «Хлынов» снизил в 1,5 раза расходы на инкассацию с помощью машинного обучения 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
08.12.2016 Эффективная аналитика: SMART-система в Бинбанке 4
06.12.2016 «МФЦ-Капелла» соответствует новой версии рекомендаций Минэкономразвития России к функционированию ИС МФЦ 1
28.06.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI протестирована на совместимость с Debian 1
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 1
29.02.2016 Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире 1
21.01.2016 «Ингосстрах» перевела данные бизнес-приложений на AllFlash-массивы от Violin Memory 1
11.03.2015 Хитрости управления дилерской сетью: как «Лада Имидж» собирает данные с 5 тыс. торговых точек 2
13.10.2014 Вышла новая мобильная версия Prognoz Platform с поддержкой iOS 8 1
10.10.2014 Бизнесу нужен оперативный BI, а не «посмертный анализ» 1
06.08.2014 В Калужской области создается единая система управления процессом финансирования и реализации капремонта многоквартирных домов 1
21.07.2014 Бизнес-аналитика в здравоохранении ожидает критической массы 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1
22.04.2014 На рынке ИТ в ритейле не хватает решений для СМБ 1
24.03.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему стратегического планирования в «Промсвязьбанке» 1
28.10.2013 Chevron получил новые возможности анализа массивов данных с помощью Microsoft SQL Server 1

Публикаций - 82, упоминаний - 124

OLAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 18
Oracle Corporation 3356 14
IBM 3551 12
3761 10
SAP SE 3216 9
Барс груп 402 5
Polymatica - Полиматика 41 4
Инфосистемы Джет 675 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
Teradata 166 3
Informatica 75 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Крок 1221 3
SAS Institute 596 3
Прогноз 197 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Инталев 168 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Nvidia Corp 2030 2
Facebook 3767 2
Консист Бизнес Групп 58 2
GMCS 224 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
Терн ГК - Tern Group 44 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Xerox 519 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Deloitte - Делойт 187 1
China Mobile 186 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 1
1С-Рарус 538 1
Bitfury Group 25 1
GitHub 412 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ24 583 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Альфа-Банк 1127 2
Ингосстрах СПАО 210 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Газпром нефть 382 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
BNP Paribas 33 1
Татэнерго 19 1
Деловые Линии ГК 36 1
Еврохим МХК 43 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Barclays 50 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Соллерс - Sollers 17 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Белый Ветер 55 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
WikiMart - Викимарт 40 1
МДМ Банк 150 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Martine Jarlgaard 1 1
Carrefour 14 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Maersk 10 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Вертолеты России 114 1
Правительство РФ 2207 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Президент США 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 1
OpenChain 1 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 19
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 12
Big Data - Большие данные 1136 9
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 8
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 6
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 5
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 4
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 24 4
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 4
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
Microsoft Office 1946 19
Microsoft SQL Server 797 15
Microsoft Excel 436 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 7
SQL - Язык программирования 434 7
Microsoft PowerPivot 24 5
Apache Hadoop 339 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 4
БАРС.Alpha BI 32 4
Java - Язык программирования 1178 3
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 3
IBM Cognos BI 143 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 3
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 3
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Linux OS 4267 3
Apple iPad 3263 3
Microsoft Azure 1171 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
IBM DB2 150 2
Microsoft PowerView 12 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Microsoft Silverlight 138 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft Outlook 649 2
Галактика ERP 63 2
XRP - Криптовалюта 7 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Microsoft Dynamics CRM 389 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 118 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Андреев Максим 29 3
Егоров Владимир 52 2
Ибрагимов Рустем 17 2
Чибисов Владимир 22 2
Федечкин Эдуард 32 2
Кирьянова Александра 42 2
Педоренко Андрей 41 2
Шеленцов Сергей 13 2
Каренина Анна 8 2
Самойленко Максим 65 2
Степанов Антон 56 2
Струченко Алексей 6 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Сирота Юрий 38 1
Путятинский Сергей 53 1
Аршавский Анджей 27 1
Кириченко Игорь 41 1
Сучкова Елена 3 1
Хомков Игорь 40 1
Натрусов Артем 121 1
Скородумов Иван 2 1
Орешкин Максим 17 1
Анохин Сергей 40 1
Айвазов Армен 449 1
Шевченко Владимир 135 1
Волков Анатолий 7 1
Свердлов Алексей 19 1
Селютин Александр 59 1
Тихонов Александр 60 1
Локоть Андрей 8 1
Новиков Дмитрий 27 1
Рабкин Александр 5 1
Ерёмин Александр 9 1
Антонов Александр 73 1
Горный Александр 38 1
Низник Александр 19 1
Бахаев Алексей 8 1
Воронин Алексей 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Украина 3378 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Польша - Республика 831 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Казахстан - Республика 2641 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Южная Корея - Республика 1465 2
Северная Америка 1413 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Пермь 741 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Калужская область 574 1
Грузия 692 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Россия - Сургутский район ХМАО-Югры 21 1
Россия - Калининградская область 539 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Республика Коми 417 1
Китай - Тайвань 593 1
Франция - Французская Республика 2136 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Восточная Европа 1682 1
Сингапур - Республика 808 1
Япония 2802 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Страхование - Страховое дело 43 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Космодром Байконур 97 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
The Washington Post 110 1
ComputerWorld 92 1
Gartner 2194 8
IDC - International Data Corporation 2724 5
Forrester Research 386 3
CNews Analytics 1991 2
Forrester Consulting 22 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
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