Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OLAP
Analytical processing
Интерактивная аналитическая обработка данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 124
OLAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андреев Максим 29 3
|Егоров Владимир 52 2
|Ибрагимов Рустем 17 2
|Чибисов Владимир 22 2
|Федечкин Эдуард 32 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Шеленцов Сергей 13 2
|Каренина Анна 8 2
|Самойленко Максим 65 2
|Степанов Антон 56 2
|Струченко Алексей 6 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Сирота Юрий 38 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Сучкова Елена 3 1
|Хомков Игорь 40 1
|Натрусов Артем 121 1
|Скородумов Иван 2 1
|Орешкин Максим 17 1
|Анохин Сергей 40 1
|Айвазов Армен 449 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Волков Анатолий 7 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Селютин Александр 59 1
|Тихонов Александр 60 1
|Локоть Андрей 8 1
|Новиков Дмитрий 27 1
|Рабкин Александр 5 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Антонов Александр 73 1
|Горный Александр 38 1
|Низник Александр 19 1
|Бахаев Алексей 8 1
|Воронин Алексей 15 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|The Washington Post 110 1
|ComputerWorld 92 1
|Gartner 2194 8
|IDC - International Data Corporation 2724 5
|Forrester Research 386 3
|CNews Analytics 1991 2
|Forrester Consulting 22 1
|РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru