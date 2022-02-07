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AT Consulting Группа ЭйТи Эдвансед трансформейшн консалтинг

AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг


07.02.2022 «AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ
28.04.2021 Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток»
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток
20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя
03.08.2020 «AT Consulting Восток» строит ЦОД для Новосибирского авиазавода
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом
01.04.2020 «AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом
18.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области
17.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД
01.03.2018 Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн»
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве
09.03.2017 Основатель AT Consulting покинул компанию
25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»
26.12.2016 AT Consulting разработала для «Ростелекома» систему аналитики показателей сайта rt.ru
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting
24.10.2016 AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП»
17.10.2016 «Новосибирская аптечная сеть» перешла на электронный документооборот с помощью AT Consulting
12.09.2016 ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр
07.09.2016 «AT Consulting Восток» внедрила информационную систему оказания госуслуг в Камчатском крае
30.08.2016 «Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности
16.08.2016 AT Consulting внедрила систему проектирования госуслуг в Оренбургской области
12.07.2016 AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир»
30.06.2016 AT Consulting разработала корпоративный сайт для «Казмунайгаз — ПМ»
21.06.2016 AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson
07.06.2016 AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet
31.05.2016 AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса»
17.05.2016 Выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%
17.05.2016 AT Consulting вырос по выручке почти на 20% за счет телекома и госсектора
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»
13.04.2016 Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool
31.03.2016 AT Consulting будет внедрять системы управления бизнес-процессами от Horus в финансовом секторе
21.03.2016 AT Consulting автоматизировала работу скорой помощи в Алтайском крае
16.03.2016 При поддержке AT Consulting в Казахстане запустился цифровой банк Altyn-i

Публикаций - 311, упоминаний - 538

AT Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8155 104
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7627 54
Oracle Corporation 5939 45
IBS - ИБС ИТ Услуги 1439 38
IBM - International Business Machines Corp 8846 35
Microsoft Corporation 22203 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1552 22
SAP SE 4485 21
Oracle Siebel 326 17
Лига Цифровой Экономики 40 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1156 15
Крок - Croc 1602 15
1С-Битрикс - Bitrix 420 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8678 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 213 14
BSS - Банк Софт Системс - БСС 439 14
NVision Group - Энвижн Груп 659 14
1С-ИжТиСи 22 13
Восход ФГБУ НИИ 507 13
5660 13
Айтеко - iTeco 897 13
НТС - Национальные телематические системы 21 12
Ростех - Ростехнологии 2475 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 11
Softline - Софтлайн 1842 11
Amdocs 125 10
АйТи 1135 10
AT Consulting Восток 24 10
Custis 81 10
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 9
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 37 9
Компьюлинк ГК - Compulink 385 9
Yandex - Яндекс 4886 9
HP Inc. 5254 9
VK - Mail.ru Group 2987 9
Diasoft - Диасофт 524 8
Ростелеком - РТЛабс 147 8
Polycom - Поликом Россия 376 8
Прогноз 707 8
SAS Institute 813 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2053 22
Альфа-Банк 1440 20
Почта Банк 313 19
ПСБ - Промсвязьбанк 664 13
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 85 13
Национальный банк Траст 129 13
Уралсиб Банк 471 12
OTP Group - ОТП Банк 152 12
Почта России ПАО 1836 11
Бинбанк 190 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1621 10
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 26 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 819 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 8
ВТБ - ВТБ24 645 8
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 8
РЖД - Российские железные дороги 1423 8
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 7
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 55 7
Visa International 1690 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 7
Новард Управляющая компания - Novard 69 6
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 26 6
Citi - Citibank - Ситибанк 261 6
ВкусВилл - Избёнка 59 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 138 6
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 6
Bayer AG - Байер 65 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 73 6
Пробизнесбанк АКБ 122 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
МДМ Банк 232 6
Cetelem - Сетелем Банк 27 6
Открытие ФК 2242 6
ГПБ - Газпромбанк 828 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 113 6
Спортмастер 134 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7777 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9245 31
Федеральное казначейство России 1209 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1013 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 24
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2372 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1940 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1186 17
Правительство РФ 7428 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2430 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2112 10
Правительство Москвы 1541 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2114 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3098 9
Президент Российской Федерации 3282 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1878 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 916 9
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1462 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 570 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 533 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 491 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1430 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 454 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 143 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 822 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2307 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2221 3
Счётная палата РФ 589 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1016 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2661 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 112 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 144 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2011 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 1
Руссофт - Russoft 366 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
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Oracle Siebel CRM 198 23
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 236 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 660 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 10
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Oracle Hyperion 154 7
Linux OS 7531 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 154 7
Oracle Hyperion Planning 115 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2187 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 615 7
Microsoft Office 3198 6
Apple iOS 6334 6
Google Android 11773 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1124 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 707 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 299 5
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
Модернизация ИБД 6 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 897 4
Microsoft Windows 10 11296 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 182 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 109 4
AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 5 4
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 17 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 595 4
Seldon.Basis 7 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 271 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 68 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 142 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 3
Apple - App Store 2395 3
AT Consulting Восток - Smart-Kit 5 3
Alfresco 123 3
Шилов Сергей 71 56
Хомич Игорь 30 30
Гаттаров Руслан 140 24
Гуральников Сергей 162 23
Мацоцкий Сергей 173 21
Румянцева Ольга 62 20
Ермолаев Артем 348 20
Филатов Андрей 105 20
Богачев Игорь 173 20
Бетсис Павел 96 19
Никифоров Николай 1151 19
Шадаев Максут 441 18
Нащекин Алексей 111 18
Бойко Елена 168 17
Елистратов Николай 90 17
Нечаев Андрей 21 16
Путин Владимир 2504 12
Лысенко Эдуард 228 11
Тиняков Сергей 9 9
Лопаткин Герман 104 8
Козырев Алексей 274 8
Медведев Дмитрий 1596 8
Васильев Дмитрий 47 8
Козлов Михаил 167 8
Шайхутдинов Роман 108 8
Рахтеенко Владимир 39 8
Солодилов Андрей 8 8
Малышев Александр 34 7
Финк Дмитрий 14 7
Грибанов Юрий 26 7
Махонов Александр 31 7
Шевченко Владимир 135 7
Шубин Антон 7 7
Пшиченко Дмитрий 19 7
Патрин Максим 31 7
Разумовский Дмитрий 72 7
Лесниченко Максим 11 7
Макеев Алексей 19 7
Солопов Вячеслав 19 6
Садовенко Илья 63 6
Россия - Российская федерация - РФ 103834 191
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12365 59
Казахстан - Республика 4403 28
Россия - УФО - Челябинская область 913 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12030 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 16
Украина 5974 13
Россия - СФО - Новосибирск 3198 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2084 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2942 10
Россия - ЮФО - Севастополь 466 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1217 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2123 9
Украина - Киев 914 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1001 9
Казахстан - Алматы 479 8
Россия - ПФО - Казань 1988 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1161 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2159 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 7
Россия - ЦФО - Калужская область 750 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 557 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1417 7
Беларусь - Белоруссия 3412 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1949 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 709 6
Армения - Республика 1079 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 298 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1311 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 321 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2066 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 915 6
Россия - УФО - Тюменская область 823 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 923 5
Узбекистан - Республика 1268 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 628 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1031 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 255 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 9069 50
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3719 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7514 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2902 24
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 9320 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1538 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2503 19
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 500 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1309 13
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1585 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2145 10
СИЗО - Следственный изолятор 94 9
Информационное общество - Государственная программа 1174 9
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