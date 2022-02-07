Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AT Consulting Группа ЭйТи Эдвансед трансформейшн консалтинг
Публикаций - 311, упоминаний - 538
AT Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шилов Сергей 71 56
|Хомич Игорь 30 30
|Гаттаров Руслан 140 24
|Гуральников Сергей 162 23
|Мацоцкий Сергей 173 21
|Румянцева Ольга 62 20
|Ермолаев Артем 348 20
|Филатов Андрей 105 20
|Богачев Игорь 173 20
|Бетсис Павел 96 19
|Никифоров Николай 1151 19
|Шадаев Максут 441 18
|Нащекин Алексей 111 18
|Бойко Елена 168 17
|Елистратов Николай 90 17
|Нечаев Андрей 21 16
|Путин Владимир 2504 12
|Лысенко Эдуард 228 11
|Тиняков Сергей 9 9
|Лопаткин Герман 104 8
|Козырев Алексей 274 8
|Медведев Дмитрий 1596 8
|Васильев Дмитрий 47 8
|Козлов Михаил 167 8
|Шайхутдинов Роман 108 8
|Рахтеенко Владимир 39 8
|Солодилов Андрей 8 8
|Малышев Александр 34 7
|Финк Дмитрий 14 7
|Грибанов Юрий 26 7
|Махонов Александр 31 7
|Шевченко Владимир 135 7
|Шубин Антон 7 7
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Патрин Максим 31 7
|Разумовский Дмитрий 72 7
|Лесниченко Максим 11 7
|Макеев Алексей 19 7
|Солопов Вячеслав 19 6
|Садовенко Илья 63 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru