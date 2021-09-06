Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AT Consulting
Группа ЭйТи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 274, упоминаний - 941
AT Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шилов Сергей 61 19
|Елистратов Николай 90 16
|Нечаев Андрей 21 16
|Румянцева Ольга 45 15
|Нащекин Алексей 111 14
|Никифоров Николай 1126 8
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Махонов Александр 29 6
|Кравченко Денис 24 6
|Прозоровский Василий 40 6
|Скородумов Олег 17 6
|Шалимов Александр 9 6
|Хрусталев Александр 31 6
|Сафронов Юрий 61 6
|Базалей Наталья 14 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Тищенко Юрий 14 6
|Грибанов Юрий 24 6
|Клеев Владимир 9 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Николаев Евгений 13 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Смирнов Александр 44 6
|Воробьев Артем 14 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Чекель Павел 15 6
|Нечаев Владимир 10 6
|Мухин Максим 18 6
|Муравлев Александр 15 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Свердлов Михаил 29 5
|Козлов Александр 54 5
|Патрин Максим 31 5
|Герасимов Александр 40 5
|Сергеев Александр 21 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Бетсис Павел 84 5
|Серебряков Виктор 42 5
|Мякишева Марина 84 5
|Лящ Михаил 32 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756634, в очереди разбора - 660324.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756634, в очереди разбора - 660324.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru