Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1

Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 3

Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1

Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 4

Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1

AT Consulting переживает резкий спад госзаказов 15

Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1

CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 2