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AT Consulting
Группа ЭйТи


06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 3
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
30.09.2020 «Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
10.06.2020 Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 4
29.04.2020 Astra Linux запустила партнерскую программу «Доверенные системные интеграторы» 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 2
10.12.2019 Smart Engines реализует проекты с «Лигой цифровой экономики» 2
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 1
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 3
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 5
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД 10
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 4
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
15.02.2019 В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 2
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов 15
06.09.2018 На российском рынке ИТ-услуг турбулентность в десятке лидеров 6
06.09.2018 Исследование IDC: объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 миллиардов 1
09.08.2018 Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов» 1
09.08.2018 Экс-замминистра связи назначен исполнительным директором ЦРПТ 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 2
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД 12
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 1
27.03.2018 Система для полицейских: что представляет собой ИСОД МВД России 5
01.03.2018 Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД 9
07.12.2017 «Черкизово» использует SAP Master DataGovernance для централизованного ведения справочных материалов 1
16.10.2017 Объем российского рынка CRM достиг 10,4 млрд рублей 2
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1

Публикаций - 274, упоминаний - 941

AT Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 103
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 40
IBM 3527 29
Microsoft Corporation 11017 27
SAP SE 3207 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 18
Ланит ГК 1155 14
Крок 1219 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
АйТи 749 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
iTeco - Ай-Теко 715 9
НТС - Национальные телематические системы 20 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
HTC Corporation 1185 6
Астерос - Asteros 531 6
Instabank - Инстабанк 12 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Google LLC 7128 5
РТЛабс 145 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
Yandex - Яндекс 4099 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Cisco Systems 2037 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 4
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
Инфосистемы Джет 675 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 4
Softline - Софтлайн 1473 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Почта Банк 289 7
ВТБ Банк Москвы 371 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
МДМ Банк 150 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
Uber Technologies 258 5
Uber 257 5
ВТБ24 583 4
Альфа-Банк 1123 4
Открытие ФК 538 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Царицын капитал 22 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Совкомбанк ПАО 147 1
Почта России ПАО 1570 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Атом - Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики 1 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
Басманный районный суд города Москвы 47 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 4
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 33 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Правительство РФ 2200 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Счётная палата РФ 460 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 15
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 7
OpenText Documentum 188 7
Google Android 10750 6
Linux OS 4243 6
Apple iOS 5741 6
Модернизация ИБД 6 5
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Seldon.Basis 7 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
IBM Cognos BI 140 3
Oracle Siebel CRM 165 3
Java - Язык программирования 1167 2
Microsoft Excel 435 2
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Alfresco 114 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Windows 10 6612 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Skype 1462 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
Шилов Сергей 61 19
Елистратов Николай 90 16
Нечаев Андрей 21 16
Румянцева Ольга 45 15
Нащекин Алексей 111 14
Никифоров Николай 1126 8
Пшиченко Дмитрий 19 7
Махонов Александр 29 6
Кравченко Денис 24 6
Прозоровский Василий 40 6
Скородумов Олег 17 6
Шалимов Александр 9 6
Хрусталев Александр 31 6
Сафронов Юрий 61 6
Базалей Наталья 14 6
Атанесов Саргис 13 6
Тищенко Юрий 14 6
Грибанов Юрий 24 6
Клеев Владимир 9 6
Алябьев Андрей 27 6
Николаев Евгений 13 6
Потёмкин Роман 20 6
Смирнов Александр 44 6
Воробьев Артем 14 6
Разгуляев Валерий 18 6
Чекель Павел 15 6
Нечаев Владимир 10 6
Мухин Максим 18 6
Муравлев Александр 15 6
Леоничев Алексей 14 6
Свердлов Михаил 29 5
Козлов Александр 54 5
Патрин Максим 31 5
Герасимов Александр 40 5
Сергеев Александр 21 5
Игнатов Виктор 12 5
Бетсис Павел 84 5
Серебряков Виктор 42 5
Мякишева Марина 84 5
Лящ Михаил 32 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 153
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 51
Казахстан - Республика 2621 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 13
Украина 3347 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Россия - СФО - Новосибирск 1956 8
Россия - Ростовская область 860 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Беларусь - Белоруссия 2081 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
Россия - Сочи 910 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Восточная Европа 1669 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Армения - Республика 687 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Европа 3730 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Калининградская область 531 2
Германия - Федеративная Республика 3614 2
Россия - Алтайский край - Бийск 43 2
Россия - Якутск 246 1
Австрия - Австрийская Республика 524 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Псковская область 298 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Индия - Республика 2161 1
Россия - Магаданская область 228 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 20
СИЗО - Следственный изолятор 65 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Мошенничество 53 1
Интеллектуальная собственность 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
Apps4All 25 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
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