Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 58533
ИКТ 5389
Организации 3671
Ведомства 1359
Ассоциации 417
Технологии 2190
Системы 12793
Персоны 20746
География 1070
Статьи 730
Пресса 598
ИАА 437
НИИ, ВУЗы и библиотеки 809
Мероприятия 635

1С-Битрикс
Битрикс24
Bitrix24



23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24»
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp
10.06.2021 В «Битрикс24» появилась официальная расширенная интеграция с Instagram
26.05.2021 В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24»
29.04.2021 В «Битрикс24» появилась запись видеозвонков
19.04.2021 «Битрикс24» и Selectel анонсировали итоги нагрузочного тестирования
02.04.2021 «Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go»
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»
24.12.2020 В «Битрикс24» появились новые видеозвонки и видеоконференции в HD
22.12.2020 «Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше
09.11.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний
07.10.2020 «Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии
06.10.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала продажи для ассоциации «Русский свет»
22.09.2020 «Норбит» внедрила «Битрикс24» в компании «Электролюкс Рус»
07.09.2020 «Битрикс24» заявила о росте количества клиентов в Индии
06.08.2020 В «Битрикс24» появилась интеграция с «Яндекс.Такси»
09.06.2020 «Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек
04.06.2020 В «Битрикс24» появился CRM-магазин
27.05.2020 Число групповых видеозвонков через «Битрикс24» с начала самоизоляции выросло в 18,5 раз
22.04.2020 «Битрикс24» расширил количество участников своих видеоконференций до 12 человек
14.04.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 7 млн зарегистрированных компаний
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным
05.03.2020 «Битрикс24» снял ограничение на число пользователей в бесплатном тарифе из-за Covid-2019
18.02.2020 В «Битрикс24» появилась «База знаний»
19.11.2019 В «Битрикс24» появилась интеграция с «Авито»
05.11.2019 Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео
25.10.2019 «Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний
26.09.2019 В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов
17.09.2019 В «Битрикс24» появились «Туннели продаж»
13.08.2019 В «Битрикс24» появилась новая CRM-аналитика
01.08.2019 В «Битрикс24» появился новый профиль сотрудника
10.07.2019 «Норбит» внедрил облачную CRM на базе «Битрикс24» в «Сталкер групп»
09.07.2019 В «Битрикс24» появились голосовые сообщения
05.04.2019 «Битрикс24» позволит предпринимателям продавать в чатах и мессенджерах
22.03.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний
27.02.2019 «Битрикс24» интегрировал Instagram со своим конструктором интернет-магазинов

Публикаций - 232, упоминаний - 546

1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Битрикс - Bitrix 415 84
5018 38
Yandex - Яндекс 4554 22
Meta - Facebook 4120 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 18
Корус Консалтинг ГК 945 17
Telegram Group 737 17
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 73 14
Google LLC 9415 13
Amazon Inc - Amazon.com 2521 10
RetailCRM 22 10
Мегаплан 61 8
VK - Mail.ru Group 2809 7
Microsoft Corporation 20988 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7772 7
Salesforce.com 343 6
Ланит ГК 1503 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7502 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 233 5
Oracle Corporation 5807 5
Ланит - Норбит - Norbit 263 5
SAP SE 4371 5
Roistat 6 5
МойСклад - Логнекс 87 4
Abbyy 1056 4
Commvault 161 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8521 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 937 4
Terrasoft - Террасофт 163 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 67 3
Softline - Софтлайн 1737 3
Apple Inc - Эппл Рус 10101 3
VideoMost - ВидеоМост 200 3
TrueConf - ТруКонф 258 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 3
VMware 1969 3
Turkcell 312 3
GitHub 442 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4829 6
X5 Group 649 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 250 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 697 6
X5 Group - Перекресток 252 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 33 4
X5 Group - Пятерочка 288 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 153 4
Conde Nast - Конде Наст 22 4
Роснефть НК 418 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 557 4
Вертолеты России 124 4
Electrolux - Электролюкс Рус 154 3
Альфа-Банк 1328 3
Татнефть 169 3
HeadHunter Group - HH Group 382 3
Русский свет - Электросистем 17 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 2
Евросеть 1342 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 2
Газпром-Медиа Холдинг 143 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 91 2
Vimeo - Видеохостинг 59 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Газпром ПАО 747 2
Wildberries 149 2
Visa International 1640 2
Связной ГК 1083 2
LinkedIn 547 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 1
Яндекс.Такси 280 1
Сталкер Групп - Stalker Group 1 1
AliExpress 291 1
Авто.ру - Auto.ru 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1984 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 3
Правительство РФ 2647 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1729 3
Президент Российской Федерации 1718 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 610 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2026 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 65 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
Президент Украины 24 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 191 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1138 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2746 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
АФТ - Ассоциация Финтех 84 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12285 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 15
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2437 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 350 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 647 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 663 6
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12120 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 5
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 101 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 696 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1093 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 503 4
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 32 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 665 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 224 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 3
Kubernetes 354 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1406 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 3
e-Commerce - Электронная коммерция 379 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 799 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 3
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 28 3
amoCRM 39 22
Google Android 11647 19
Apple iOS 6212 17
Microsoft Windows 10 10101 14
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 14 13
Microsoft Skype 1880 13
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 13 13
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 12
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Корпоративный портал 35 11
UMI.CMS 54 11
WordPress 187 10
Microsoft Office 365 792 8
Rakuten Viber 461 8
AWS - Amazon Web Services 602 7
WhatsApp Messenger 691 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 7
Linux OS 7181 7
Apple macOS X - Rhapsody 1392 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 469 6
Joomla CMS 76 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 6
VK - Mail.ru Одноклассники 972 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 122 6
Drupal - CMS-система 71 6
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 101 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 5
Microsoft Teams 252 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 5
Microsoft Exchange 986 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 121 5
Google YouTube - Видеохостинг 2172 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 105 4
VK - Mail.ru Teambox 19 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 125 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 448 4
PHP - Язык программирования 402 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 224 4
Apple macOS 1224 4
Microsoft Office 2998 4
JavaScript - Язык программирования 934 4
Рыжиков Сергей 108 34
Кулешов Сергей 35 33
Мельников Александр 68 10
Демидов Александр 20 7
Бобров Антон 10 6
Путин Владимир 2437 4
Иванов Олег 128 4
Вальянов Дмитрий 4 4
Рябинков Артем 17 4
Шадаев Максут 416 3
Чехонин Антон 60 3
Пургин Денис 9 2
Ганин Егор 50 2
Николаев Александр 17 2
Медведкова Ольга 2 2
Пискунович Елена 9 2
Лобанов Константин 2 2
Стручков Игорь 3 2
Ян Давид 52 2
Самойленко Максим 65 2
Гурская Ольга 12 2
Шикинов Александр 9 2
Лещинский Ян 4 2
Торшин Дмитрий 8 1
Андрианов Павел 31 1
Шохин Александр 23 1
Мегрелишвили Георгий 17 1
Шингарев Павел 8 1
Бегтин Иван 49 1
Мельник Иван 10 1
Кулин Филипп 39 1
Климарев Михаил 46 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Гуцериев Михаил 109 1
Белоусов Максим 70 1
Зайцев Михаил 151 1
Чернышенко Дмитрий 259 1
Шеховцов Юрий 34 1
Кабанов Владимир 174 1
Копаев Геннадий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 82270 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26629 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12048 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33972 16
Украина 5526 14
Германия - Федеративная Республика 7780 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9505 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11548 11
Европа 7254 10
Беларусь - Белоруссия 3201 8
Казахстан - Республика 4129 8
Польша - Республика 1458 8
Италия - Итальянская Республика 2817 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11597 7
Япония 7892 7
Франция - Французская Республика 4923 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10869 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 6
Испания - Королевство 2516 6
Португалия - Португальская Республика 638 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 5
Турция - Турецкая республика 1475 5
Индонезия - Республика 771 5
Россия - ПФО - Казань 1887 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2888 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 4
Финляндия - Финляндская Республика 1622 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1569 4
Индия - Республика 4076 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1384 3
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 26 3
Турция - Стамбул 87 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 3
Россия - СФО - Новосибирск 2913 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1927 3
Нигерия - Федеративная Республика 232 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1064 2
Великобритания - Лондон 1840 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1208 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4086 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5032 10
Русский язык 1654 10
Английский язык 374 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3650 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 5
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 60 4
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 2
Дед Мороз 153 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 936 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 2
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 2
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 27 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
Частный сектор 7 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 120 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 63 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 141 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Forbes - Форбс 559 1
Reddit 210 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
Ведомости 272 1
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 2
Gartner 3180 2
IDC - International Data Corporation 4521 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Discovery Research Group 21 1
Synergy Research Group 39 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 494 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 283 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 203 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
GeekBrains 43 2
Чёрная пятница (распродажи) 84 2
Международный женский день - 8 марта 28 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 39 2
День Защитника отечества - 23 февраля 11 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022