Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С-Битрикс
Битрикс24
Bitrix24
Публикаций - 232, упоминаний - 546
1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыжиков Сергей 108 34
|Кулешов Сергей 35 33
|Мельников Александр 68 10
|Демидов Александр 20 7
|Бобров Антон 10 6
|Путин Владимир 2437 4
|Иванов Олег 128 4
|Вальянов Дмитрий 4 4
|Рябинков Артем 17 4
|Шадаев Максут 416 3
|Чехонин Антон 60 3
|Пургин Денис 9 2
|Ганин Егор 50 2
|Николаев Александр 17 2
|Медведкова Ольга 2 2
|Пискунович Елена 9 2
|Лобанов Константин 2 2
|Стручков Игорь 3 2
|Ян Давид 52 2
|Самойленко Максим 65 2
|Гурская Ольга 12 2
|Шикинов Александр 9 2
|Лещинский Ян 4 2
|Торшин Дмитрий 8 1
|Андрианов Павел 31 1
|Шохин Александр 23 1
|Мегрелишвили Георгий 17 1
|Шингарев Павел 8 1
|Бегтин Иван 49 1
|Мельник Иван 10 1
|Кулин Филипп 39 1
|Климарев Михаил 46 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Белоусов Максим 70 1
|Зайцев Михаил 151 1
|Чернышенко Дмитрий 259 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Копаев Геннадий 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru