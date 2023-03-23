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Ирбитский мотоциклетный завод перешел на «1С:ERP»

Ирбитский мотоциклетный завод перешел на «1С:ERP». Переход с «1С:Комплексной автоматизации» на «1С:ERP» позволил Ирбитскому мотоциклетному заводу выполнять заказы на производство в 1,5 раза быстрее. Проект реализовал Екатеринбургский офис международного ИТ-интегратора «Первый бит».

Возможностей связки из учетных систем «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Зарплата и управление персоналом» не хватало для полноценной автоматизации мотоциклетного производства.

Учет материалов велся вручную. Нельзя было контролировать их передвижение и следить за текущими остатками. Не было оперативных данных о взаиморасчетах с поставщиками. В итоге склады использовались неэффективно, материалов либо не хватало, либо накапливалось слишком много.

Помимо этого, компании нужны были инструменты для анализа затрат, расчета себестоимости и управления денежными потоками. Наконец, сложностей добавляло то, что из-за доработок «1С:Комплексную автоматизацию» было сложно своевременно обновлять.

Переход на современную систему «1С:ERP Управление предприятием 2» проходил в два этапа.

На первом этапе команда «Первого бита» перенесла данные из исторических систем в новую, настроила регламентированный и налоговый учет, складской блок и работу с закупками.

Через «1С:ERP» сотрудники завода могут управлять отгрузками и поступлениями, оперативно узнавать о нуждах производства, автоматически рассчитывать стоимость доставки материалов. В итоге склады стали использоваться гораздо более эффективно.

Второй этап посвятили производственному и кадровому учету: продажи, затраты, зарплата и кадры.

Теперь у компании есть инструменты для того, чтобы точно подсчитывать себестоимость и автоматически формировать состав выпускаемых изделий.

В новом кадровом блоке реализовали расчет премии, зависящий от количества отгруженных сотрудником заказов. Раньше вознаграждения рассчитывали вручную, что занимало много времени и приводило к ошибкам.

Полный переход с «1С:КА» на «1C:ERP Управление предприятием 2» занял 11 месяцев. Перенесли все остатки из «1С:КА» и «1С:ЗУП», разработали новый функционал. Теперь склад используется эффективнее, премии рассчитываются точнее, а заказы на производство обрабатываются в 1,5 раза быстрее.

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