Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24»

Mango Office, поставщик SaaS-решений и участник российского рынка виртуальных АТС, обновил интеграцию с «Битрикс24». В списке сервисов, входящих в интеграцию, появились омниканальные чаты и голосовые роботы.

Омниканальные чаты сохраняют в «Битрикс24» всю историю общения с клиентами из текстовых каналов (мессенджеров, почты или с сайта). Голосовые роботы принимают входящие звонки или совершают исходящий обзвон. В момент разговора они могут создать в CRM-системе лид или сделку, заменить или найти необходимую информацию о клиенте. Оба инструмента помогают обеспечить продуктивность работы сотрудников и высокий уровень клиентского сервиса.

«Функциональные возможности интеграции и раньше выходили за пределы простого приема и совершения звонков из CRM, — сказала Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу Mango Office. — Пользователям «Битрикс24» уже был доступен широкий спектр сервисов, таких как речевая аналитика, коллтрекинг, скрипты разговора и другие полезные инструменты. Интеграция голосовых роботов и омниканальных чатов с CRM-системой открыла новые возможности для оптимизации бизнес-процессов компании по взаимодействию с клиентами и повышению эффективности бизнеса».

В компании уточнили, что интеграцию Mango Office с «Битрикс24» использует более 5 тыс. компаний.

ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг
Поддержка ИТ-отрасли

Облачная коммуникационная платформа Mango Office интегрирована более чем со 150 различными бизнес-приложениями: CRM-системами, HelpDesk, ServiceDesk и другими. При этом настройка легко выполняется в личных кабинетах Mango Office и бизнес-приложения клиента. Если вместо стандартной интеграции требуется индивидуальная доработка, которая по максимуму учитывает специфику компании, специалисты разработчика готовы реализовать решение в максимально короткие сроки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо

EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота

Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще