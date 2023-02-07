Клиенты ЮГ-инвестбанка теперь могут принимать платежи через СБП прямо в «1С»

«ЮГ-инвестбанк» ввёл для своих клиентов новую услугу – возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей в программных продуктах «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С».

Используя возможности интеграции с «1С», продавцы-кассиры смогут выбирать способ приема оплаты за товар (наличные, эквайринг или платеж по QR-коду через СБП) из используемой программы «1С» – и в случае выбора платежа по QR-коду, автоматически генерировать и выводить на специальный экран либо пречек одноразовый (динамический) QR-код для оплаты.

После совершения покупателем оплаты по QR-коду, информация об успешности платежа будет передана в систему «1С», после чего последует автоматическая печать кассового чека и передача фискальных данных в налоговую службу.

В интеграции с «1С» также поддерживается возможность оплаты с помощью кассовой ссылки – это гибрид динамического и статического QR-кода, который позволяет создавать QR-код для терминалов оплаты на удалённом устройстве, без необходимости создания кодов для каждой отдельной покупки клиента.

Пользователи программ «1С» могут разместить в своей кассовой зоне изображение QR-кода, которое будет содержать всю необходимую информацию для оплаты через СБП. При использовании этой технологии бизнесу не потребуется при каждой покупке выводить ссылку в виде QR-кода на экран своего компьютера, дисплей покупателя или печатать на пречеке.

Для запуска сервиса пользователю необходимо подключиться к Системе быстрых платежей в ЮГ-инвестбанке, после чего настроить услугу в программе «1С».

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Преимущества услуги «Прием платежей по QR»: до пяти раз дешевле эквайринга. Тариф за услугу приема платежей – 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности; отсутствие затрат на оборудование; моментальное зачисление средств на расчетный счет (в течении 30 секунд с момента оплаты); отсутствие расходов на обслуживание терминального оборудования; увеличение клиентского потока, предпочитающего безналичную систему расчетов.

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ЮГ-инвестбанк – один из банков в Южном федеральном округе, работающий на фи-нансовом рынке региона с 1994 г. Предоставляет полный спектр банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование юридических и физических лиц, привлечение денежных средств от корпоративных клиентов, прием вкладов от населения, денежные переводы, валютно-обменные операции и др. Сеть офисов банка насчитывает 31 отделение в трех регионах России: Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Фирма «1С» - российский вендор, который специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах. Из разработок «1С» наиболее известна сис-тема программ «1С:Предприятие» - ИТ-решения для автоматизации управления и учета предприятий и орга-низаций любых сфер деятельности. Сейчас программы на базе «1С:Предприятие» работают более чем в 1,5 млн. организаций: от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и госструктур.