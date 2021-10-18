Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Диск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 234
Яндекс.Диск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|Русинов Владимир 13 6
|Худавердян Тигран 66 2
|Ганин Егор 50 2
|Путин Владимир 1826 2
|Антипинский Андрей 3 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Князев Алексей 6 1
|Ляджин Сергей 1 1
|Башкеев Алексей 7 1
|Богданов Валентин 7 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Лещинский Ян 4 1
|Самошкина Диана 28 1
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Годовиков Антон 6 1
|Ющенко Александр 25 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Анохин Сергей 40 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
|Оганесян Ашот 58 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 5
|Wikipedia - Википедия 277 2
|Медуза - Meduza 18 2
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Эхо Москвы - радиостанция 49 1
|Лаборатория Артимовича 3 1
|comScore 225 2
|CNews Analytics 1990 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru