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Яндекс.Диск


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
27.08.2021 В «Яндекс.браузере» появилась встроенная функция для создания скриншотов 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
23.10.2020 Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов 1
30.09.2020 Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android 1
28.09.2020 У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке 3
28.09.2020 «Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360» 1
28.08.2020 «Яндекс» закрыл своего «убийцу» Google Play 1
29.07.2020 «Диск-О:» защитит от поломки компьютера и случайного удаления файлов 1
29.07.2020 Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение 9
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
26.05.2020 «Яндекс.Диск» научился автоматически сохранять важные файлы с компьютера 2
15.05.2020 «Яндекс» предлагает «Диск» и «Почту» для бизнеса 1
16.04.2020 Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России 1
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
27.01.2020 «Диск-О:» запустил клиент для протокола S3 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1
26.09.2019 «Яндекс» представил «умную» фотогалерею 6
11.06.2019 На «Яндекс.Диске» появился раздел «Заметки» 2
04.06.2019 «Яндекс» оставил ФСБ без ключей шифрования к данным своих пользователей 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office 1
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России 1
12.03.2019 DLP-системы научились предотвращать кражу паспортов 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
12.02.2019 Аналитический центр Falcongaze составил рейтинг защищенности популярных облачных сервисов 2
06.12.2018 «Ростелеком» и «Яндекс» запустили тарифный план «Облачный» в Москве 2
22.10.2018 «КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR 1
06.09.2018 «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем 3
30.08.2018 В «Диск-О:» появился доступ к облачным файлам и папкам без интернета 1
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета 3
19.07.2018 «Яндекс» предложил подписку в «Яндекс.Диске» с бонусами 2

Публикаций - 118, упоминаний - 234

Яндекс.Диск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 38
VK - Mail.ru Group 2483 19
Google LLC 7154 18
Microsoft Corporation 11095 13
Apple Inc - Эппл Рус 7707 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
Samsung Electronics 5677 6
Box inc - box.com - box.net 76 5
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
Twitter 2204 3
Huawei 2730 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
3Q 38 2
pCloud AG 4 2
Explay - Эксплей 165 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Nvidia Corp 2024 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Cisco Talos 29 1
Fly 123 1
Facebook 3766 1
PocketBook International 63 1
Netscape Communications Corporation 50 1
Comodo 25 1
Prestigio 167 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
EA - Electronic Arts 910 1
Mirabilis 15 1
Mindbox 11 1
S7 TechLab 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Cisco Systems 2040 1
Wexler 54 1
Монитор безопасности 69 1
TeXet 43 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 1
GitHub 412 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Check Point Software Technologies 447 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
X5 Group 599 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Почта России ПАО 1574 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Газпром ПАО 521 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Правительство РФ 2205 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Руссофт - Russoft 250 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 3
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Flash 475 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 89 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Google Android 10751 49
Apple iOS 5742 35
Microsoft Windows 10 6645 31
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 18
Apple macOS 926 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
VK - Mail.ru Облако 77 14
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 9
Linux OS 4260 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
VK - Mail.ru Одноклассники 857 7
VK - Mail.ru Диск-О 9 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 6
Apple iPad 3263 6
Dropbox - Файловый хостинг 390 6
Apple macOS X 901 5
Яндекс.Телемост 36 4
Microsoft Excel 436 4
WhatsApp Messenger 654 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Яндекс.Расписания 25 3
Symbian OS 776 3
Яндекс.Почта 360 14 3
Яндекс.Почта 85 3
Samsung Electronics Bada 171 3
Vivaldi - Браузер 45 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Apple iPadOS 62 2
Microsoft Windows 8 1228 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 2
Microsoft Skype 1469 2
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Opera - Браузер 635 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Яндекс.Лавка 68 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Google YouTube - Видеохостинг 1719 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Русинов Владимир 13 6
Худавердян Тигран 66 2
Ганин Егор 50 2
Путин Владимир 1826 2
Антипинский Андрей 3 1
Чимиричкина Мария 30 1
Князев Алексей 6 1
Ляджин Сергей 1 1
Башкеев Алексей 7 1
Богданов Валентин 7 1
Нагаев Алексей 1 1
Лещинский Ян 4 1
Самошкина Диана 28 1
Пустарнаков Валерий 2 1
Годовиков Антон 6 1
Ющенко Александр 25 1
Артимович Дмитрий 19 1
Осеевский Михаил 221 1
Анохин Сергей 40 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Steve Jobs - Стив Джобс 707 1
Оганесян Ашот 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 34
Казахстан - Республика 2632 6
Украина 3372 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Беларусь - Белоруссия 2090 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Франция - Французская Республика 2126 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Япония 2788 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Европа 3759 2
Россия - Томск 450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - Ростовская область 863 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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