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Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл


01.04.2011 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» – оператор телекоммуникационных услуг в Приволжском федеральном округе, объявила неаудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарт
28.01.2011 «ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб.

Компания «ВолгаТелеком» в течение 2010 г. одержала победу в194 конкурсах на право реализации государств
20.01.2011 «ВолгаТелеком» запустил IP-TV на всей территории присутствия

«ВолгаТелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения по технологии IP-TV во вс
12.01.2011 «ВолгаТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год

Компания «ВолгаТелеком» выплатила дивиденды по обыкновенным акциям, начисленным по результатам 2009 фин
08.12.2010 «ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода

Компания «ВолгаТелеком» стала победителем конкурса на право предоставления в пользование выделенных кан
02.12.2010 В «ВолгаТелекоме» назначен новый заместитель генерального директора

В соответствии с решением совета директоров «ВолгаТелекома» Игорь Рыбников назначен заместителем генерального директора компании. Рыбников, оставаясь вице-президентом - директором Приволжского филиала «Ростелекома», в новой должности буде
16.11.2010 Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010

тель телекоммуникационного оборудования Qtech организовал поставку модемов QDSL-1010 для оператора «ВолгаТелеком». Оборудование позволит подключить 70 тыс. абонентов по технологии широкополосно
03.11.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области

Компания «ВолгаТелеком» реализует проект модернизации корпоративной сети 58 районных управлений Отделен
18.10.2010 «ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап проекта по совершенствованию телекоммуникационной инфр
15.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличит в 2010 г. емкость сетей FTTB в Нижегородской области до 80 тыс. портов

«ВолгаТелеком» завершил очередной этап строительства сетей «оптика до здания» (FTTB) в Нижнем

04.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличил протяженность ВОЛС в Пензенской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап строительства волоконно-оптических линий связи, соедин
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов

«ВолгаТелеком» до конца 2010 г. планирует довести совокупную емкость сетей FTTB в Самарской об
09.09.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России»

Компания «ВолгаТелеком» приступила к реализации проекта по модернизации существующей корпоративной сети
07.09.2010 «ВолгаТелеком» исполнил обязательство по выкупу акций

«ВолгаТелеком» в полном объеме исполнил обязательство по выкупу акций, предъявленных акционера
26.08.2010 «ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области

«ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети «оптика до здания» (FTTB) емкостью боле
19.08.2010 «ВолгаТелеком» обеспечит детей-инвалидов доступом в интернет

«ВолгаТелеком» в рамках государственного контракта с Министерством образования Нижегородской области приступило к реализации проекта «Оказание услуг по обеспечению доступа к сети интернет детям-
17.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах

«Ростелеком», «ЦентрТелеком» и «ВолгаТелеком» - дочерние компании «Связьинвеста» - завершили первый этап проекта по обеспечению непрерывного видео-мониторинга хода работ по восстановлению жилых строений и иных сооружений, пос
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах

Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТе
05.08.2010 Огнем повреждено свыше 150 единиц телеком-оборудования и сооружений связи «ВолгаТелекома» в 13 населенных пунктах

«ВолгаТелеком» проводит комплекс аварийно-восстановительных работ в регионах присутствия компа
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме»

Компания «Корус Консалтинг» сообщила о том, что в компании «ВолгаТелеком» реализуется проект по масштабному внедрению централизованной системы электронно
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области

«ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети «оптика до здания» (Fiber-to-the-buil
16.06.2010 Суд подтвердил обоснованность предписания ФАС в отношении «ВолгаТелекома»

ость и правомерность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы в отношении компании «ВолгаТелеком», сообщает пресс-служба ФАС России. Суд подтвердил позицию ФАС России о недопуст
11.06.2010 «Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Волгателекома» до 42 Гбит/с

«Ростелеком» увеличил полосу пропускания каналов магистрального интернета для компании «ВолгаТелеком» до 42 Гбит/с. Данное увеличение связано со стремительным ростом объемов интерне
03.06.2010 «ВолгаТелеком» ввел в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Мордовии

Компания «ВолгаТелеком» ввела в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Саранске (Республика Мордо
28.05.2010 «ВолгаТелеком» намерен приобрести 100% акций Teleset Networks PCL

Компания «ВолгаТелеком» объявила о намерении приобрести 100% акций Teleset Networks PCL (Кипр) – крупне
27.05.2010 «ВолгаТелеком» с 1 июня вводит интернет-тариф «Социальный»

С 1 июня 2010 г. «ВолгаТелеком» введет новый тарифный план на услугу доступа в интернет - «Социальный». Парамет
24.05.2010 «Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» подвела итоги открытого аукциона по отбору финансовой организации для заключени
21.05.2010 «ВолгаТелеком» начал тестовую эксплуатацию услуги IP-TV в Самаре

ее 20 каналов. В период тестовой эксплуатации услуга предоставляется бесплатно. В настоящий момент «ВолгаТелеком» ведет строительство сетей FTTB в городах Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбыше
23.04.2010 «ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» на базе собственной сети передачи данных организовала виртуальную частную сеть (VPN) для территориальных органов Пенсионного фонда РФ в Самарской области. В рамках реализованного

16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»

на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерск
09.04.2010 Годовое собрание акционеров «ВолгаТелекома» состоится 21 июня

9 апреля 2010 г. совет директоров «ВолгаТелекома» назначил дату проведения годового общего собрания акционеров компании - 21 июня 2010 г. Годовое общее собрание акционеров состоится в Нижнем Новгороде. Список лиц, имеющих право

06.04.2010 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» за 2009 г. увеличилась на 44,4% до 4,26 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» объявила итоги деятельности за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами
05.04.2010 «ВолгаТелеком» начал строительство сети по технологии FTTB в пяти городах Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» начала строительство сетей «оптика в дом» (FTTB) в городах Тольятти, Сызрань, Н
17.03.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство сегмента транспортной сети в направлении северных районов Нижегородской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила строительство сегмента транспортной сети в направлении северных район
10.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по облигационному займу серии ВТ-4

9 марта 2010 г. «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии ВТ-4 с обязательным централизованным хранением. Купонный доход выплачен по 14
09.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил четырнадцатый купонный доход по облигациям серии ВТ-4

Состоялась выплата четырнадцатого купонного дохода по облигациям компании «ВолгаТелеком» серии ВТ-4. Платежным агентом выступил «Связь-Банк». Владельцам облигаций выпла
08.02.2010 Абонентам «ВолгаТелеком» стали доступны решения «Лаборатории Касперского» на условиях подписки

«Лаборатория Касперского» и компания «ВолгаТелеком» представили услугу «Интернет-безопасность». Новая услуга уже доступна абонентам широкополосного доступа в интернет «ВолгаТелеком» в двух филиалах - Саратовском и в филиале

03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» более чем в два раза увеличила пропускную способность сети передачи данных комп
21.01.2010 «ВолгаТелеком» открыла виртуальный музей связи

На корпоративном сайте компании «ВолгаТелеком» открылся виртуальный музей связи. В экспозиции собраны уникальные экспонаты из музеев связи, расположенных в филиалах компании. Музейная экспозиция содержит порядка 50 экспонатов,
20.01.2010 Количество абонентов ШПД «ВолгаТелеком» превысило 1 млн

Количество пользователей широкополосного доступа (ШПД) в сеть интернет компании «ВолгаТелеком» в январе 2010 г. достигло 1 млн, из которых более 896 тыс., или около 90% являю

Публикаций - 545, упоминаний - 1016

Ростелеком замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Связьинвест 1705 156
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10535 121
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 116
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 98
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 91
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 82
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 77
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10322 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8313 59
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7520 35
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 33
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 146 32
Центел - Центральный телеграф 410 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1573 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 21
Ростелеком - РТКомм.РУ 363 19
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 19
АФК Система ПАО 1759 18
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 18
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 16
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 838 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2643 14
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 13
Связьинформ 88 13
Oracle Corporation 6446 12
Ситроникс - Sitronics 1155 11
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 26 10
Электросвязь 267 10
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 139 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 800 9
Cisco Systems 4970 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 9
Rambler Group - Рамблер ГК 864 9
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1958 8
Siemens AG - Siemens Group 2546 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1352 50
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 408 28
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 21
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 21
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6304 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 695 9
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 9
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 9
Россети Ленэнерго 1879 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4709 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2562 8
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 7
Альфа-Групп 677 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6729 5
Почта России ПАО 1972 5
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Май - Майский чай - российская торговая компания 1086 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 378 4
Marshall Capital Partners 69 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 250 3
101Hotels.com 544 3
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JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 3
Татнефть 215 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Альфа-Банк 1648 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 2
Интеррос - Росбанк АКБ 572 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 612 2
Евросеть 1402 2
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1266 12
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2438 10
Radio broadcasting - Радиовещание 407 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3228 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6311 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10718 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27112 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3630 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6811 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6228 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8833 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6258 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2103 9
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 237 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1743 8
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 424 8
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 21
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3158 11
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 9
Microsoft Windows 2000 9307 9
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 134 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 4
Age of Kings 168 4
Apple iPhone 6 5329 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 3
Oracle Hyperion Planning 118 2
Oracle Hyperion 228 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 243 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 2
Microsoft Office 3554 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 2
Huawei ME 1 1
Siemens Softswitch 4 1
Nokia 7650 63 1
Huawei Softswitch 7 1
Huawei GPON 3 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
Intersoft Lab - Референт 153 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Eastwind Billing System - EastWind BiS 17 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 14 1
НТР - Новые телеком-решения 15 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 207 1
Nokia Alcatel-Lucent RU - Remote Unit 1 1
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 13 1
Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4826 1
Почта России - Киберпочта 14 1
Рейман Леонид 1037 17
Юрченко Евгений 132 16
Люлин Владимир 18 16
Омельченко Сергей 15 14
Гирев Андрей 77 14
Путин Владимир 2880 11
Кирюшин Геннадий 90 10
Рыбакин Владимир 25 10
Яшин Валерий 79 9
Проскура Дмитрий 30 8
Ромский Георгий 18 8
Савченко Виктор 30 7
Приданцев Сергей 144 7
Кочетков Владислав 248 7
Петров Михаил 135 7
Греф Герман 382 6
Курочкин Александр 11 6
Клишин Виталий 16 6
Кириллов Александр 30 6
Киселев Александр 114 6
Зайцева Анна 69 5
Григорьева Алла 9 5
Поздняков Денис 6 5
Черногородский Сергей 8 5
Кореш Виктор 81 5
Малофеев Константин 114 5
Щеголев Игорь 695 5
Федоров Олег 13 5
Дегтярев Валерий 16 4
Родионов Иван 70 4
Бутрин Михаил 17 4
Дудченко Владимир 22 4
Маевский Леонид 57 4
Слизень Виталий 242 4
Брюквин Юрий 295 4
Маевский Игорь 36 4
Колпаков Антон 57 4
Скворцов Борис 17 4
Куликов Денис 26 4
Ряузов Никита 18 4
Россия - РФ - Российская федерация 129707 247
Россия - ПФО - Нижегородская область 1607 105
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2432 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40027 85
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1284 80
Россия - ПФО - Самарская область 1166 75
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2671 62
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 740 57
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 622 51
Россия - ПФО - Ульяновская область 565 50
Россия - ПФО - Мордовия Республика 554 47
Россия - ПФО - Саратовская область 637 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50696 45
Россия - ПФО - Пензенская область 535 45
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 371 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15827 42
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 630 42
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 482 39
Россия - ПФО - Оренбургская область 557 34
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 786 29
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2910 24
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 423 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2686 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13541 18
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 460 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2491 17
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 376 16
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1080 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2431 15
Россия - Сибирь 2182 13
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 415 12
Европа 21327 12
Германия - Федеративная Республика 12328 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2718 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6664 11
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 276 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 589 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 9
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 400 9
Швеция - Королевство 3565 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46322 104
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44085 80
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7109 77
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5809 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14858 59
Абонентская база - Абонентская плата 5377 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25646 41
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 628 33
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6895 29
Кредитование - Сrediting - Заём 6233 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4645 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9166 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4350 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5460 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6014 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5656 20
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1344 20
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2165 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4232 18
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1539 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1742 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16185 15
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1096 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2183 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7303 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5379 14
Приватизация - форма преобразования собственности 523 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3654 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21786 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6229 12
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 253 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3381 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 755 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1789 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4200 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 4134 10
Информатика - computer science - informatique 951 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2780 10
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1265 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 437 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11060 124
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5816 5
Прайм - Агентство экономической информации 868 4
Стрим-ТВ - телекомпания 157 4
Regnum - Регнум 112 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1474 2
Известия ИД 530 2
ComNews - Медиа-бизнес 101 2
New Scientist 1447 1
VNUNet.com 214 1
NEWSru.com 229 1
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Радио России - радиостанция 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 1
Юность - радиостанция 33 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 21 1
Время новостей 31 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
Муз-ТВ - телеканал 40 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 104 1
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
News Corp 186 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 877 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
Bloomberg 1168 1
Forbes - Форбс 686 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7643 18
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2618 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 3
IDC - International Data Corporation 4879 2
Juniper Research 509 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 153 2
Mobile Research Group 69 2
Gartner - Гартнер 3501 1
ARC Advisory Group 20 1
Gartner - Dataquest 348 1
Moody's Investors Service 135 1
Infonetics Research 98 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 26 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 119 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 242 5
ММУ - Московский международный университет 12 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 776 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 4
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 3 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 2
Open University - Открытый университет 35 2
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 2
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 5 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 74 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 6 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 39 2
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 13 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 38 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 25 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 21 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 103 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1366 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 21 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
ТГУ - Томский государственный университет 146 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 5 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 23 1
Минобороны РФ - НВВКУС - Новочеркасское высшее военное командное училище связи 2 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 22 1
СИМСХ - Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина 1 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 169 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 661 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 43 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 8844 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2205 5
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
ERP-Диалоги 3 1
Связь-Экспокомм 93 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 51 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
JD.com 618 Shopping Festival 32 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
ИнфоКом 89 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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