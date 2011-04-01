Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 98082
ИКТ 8506
Организации 6501
Ведомства 1332
Ассоциации 688
Технологии 2986
Системы 18450
Персоны 35329
География 1594
Статьи 1261
Пресса 902
ИАА 593
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1612
Мероприятия 823

Ростелеком ВолгаТелеком Нижегородсвязьинформ Нижегородтелесервис

Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис


01.04.2011 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб.
28.01.2011 «ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб.
20.01.2011 «ВолгаТелеком» запустил IP-TV на всей территории присутствия
12.01.2011 «ВолгаТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год
08.12.2010 «ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода
02.12.2010 В «ВолгаТелекоме» назначен новый заместитель генерального директора
16.11.2010 Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010
03.11.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области
18.10.2010 «ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области
15.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличит в 2010 г. емкость сетей FTTB в Нижегородской области до 80 тыс. портов
04.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличил протяженность ВОЛС в Пензенской области
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов
09.09.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России»
07.09.2010 «ВолгаТелеком» исполнил обязательство по выкупу акций
26.08.2010 «ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области
19.08.2010 «ВолгаТелеком» обеспечит детей-инвалидов доступом в интернет
17.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах
05.08.2010 Огнем повреждено свыше 150 единиц телеком-оборудования и сооружений связи «ВолгаТелекома» в 13 населенных пунктах
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме»
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области
16.06.2010 Суд подтвердил обоснованность предписания ФАС в отношении «ВолгаТелекома»
11.06.2010 «Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Волгателекома» до 42 Гбит/с
03.06.2010 «ВолгаТелеком» ввел в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Мордовии
28.05.2010 «ВолгаТелеком» намерен приобрести 100% акций Teleset Networks PCL
27.05.2010 «ВолгаТелеком» с 1 июня вводит интернет-тариф «Социальный»
24.05.2010 «Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.
21.05.2010 «ВолгаТелеком» начал тестовую эксплуатацию услуги IP-TV в Самаре
23.04.2010 «ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области
16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»
09.04.2010 Годовое собрание акционеров «ВолгаТелекома» состоится 21 июня
06.04.2010 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» за 2009 г. увеличилась на 44,4% до 4,26 млрд руб.
05.04.2010 «ВолгаТелеком» начал строительство сети по технологии FTTB в пяти городах Самарской области
17.03.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство сегмента транспортной сети в направлении северных районов Нижегородской области
10.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по облигационному займу серии ВТ-4
09.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил четырнадцатый купонный доход по облигациям серии ВТ-4
08.02.2010 Абонентам «ВолгаТелеком» стали доступны решения «Лаборатории Касперского» на условиях подписки
03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области
21.01.2010 «ВолгаТелеком» открыла виртуальный музей связи
20.01.2010 Количество абонентов ШПД «ВолгаТелеком» превысило 1 млн

Публикаций - 519, упоминаний - 984

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1698 152
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 117
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 112
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 93
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 90
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 74
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 74
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, ПТТ 847 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 54
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 35
СМАРТС ГК 513 32
Центел - Центральный телеграф 404 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 22
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 19
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 19
АФК Система ПАО 1638 18
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 17
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 13
Связьинформ 85 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 11
Ситроникс - Sitronics 941 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 10
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 68 10
Rambler Group - Рамблер ГК 811 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 9
Oracle Corporation 6035 9
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
Cisco Systems 4720 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 7
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 114 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 7
EY - Ernst & Young Global 378 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
Huawei 3222 6
NVision Group - Энвижн Груп 660 6
Казахтелеком 317 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 49
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 15
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 13
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 70 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 9
Связь-банк 132 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Альфа-Групп 613 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 6
Почта России ПАО 1853 5
МДМ Банк 246 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 4
Marshall Capital Partners 68 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
Альфа-Банк 1476 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 50 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 2
IPOC 121 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 46 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 2
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 7 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 11 2
Газпром ПАО 1008 2
UBS AG 295 2
Евросеть 1393 2
Лукойл Информ 87 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 40
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 15
Президент Российской Федерации 3770 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 6
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 3
Администрация Президента РФ 904 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Правительство Москвы 1640 2
ПФР Региональные отделения 45 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 9
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 6
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 167 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 5
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 55 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 132 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 4
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 4
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 100 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 1546 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 388 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Microsoft Windows 2000 2856 11
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 39 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 9
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
OpenText Documentum 350 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
Oracle Hyperion 171 2
Microsoft Office 3247 2
Eastwind Billing System 16 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 1
Apple iAd 46 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 1
Nokia Alcatel-Lucent DSL 4 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Nokia Alcatel-Lucent RU - Remote Unit 1 1
Infor ERP LN 180 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
НТР - Новые телеком-решения 9 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 11 1
Huawei GPON 2 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 156 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 17 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
HPE Superdome - серия серверов 75 1
Nokia 7650 62 1
Siemens Softswitch 4 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Huawei ME 1 1
Huawei Softswitch 7 1
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 258 1
Apple iPad 3663 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 1
Люлин Владимир 18 16
Юрченко Евгений 131 16
Рейман Леонид 1009 15
Гирев Андрей 75 13
Омельченко Сергей 13 13
Путин Владимир 2542 11
Кирюшин Геннадий 90 10
Ромский Георгий 18 8
Рыбакин Владимир 23 8
Проскура Дмитрий 28 8
Петров Михаил 104 7
Приданцев Сергей 143 7
Савченко Виктор 29 7
Киселев Александр 104 6
Кириллов Александр 30 6
Кочетков Владислав 247 6
Яшин Валерий 75 6
Греф Герман 345 5
Поздняков Денис 6 5
Федоров Олег 11 5
Черногородский Сергей 8 5
Григорьева Алла 9 5
Щеголев Игорь 685 5
Клишин Виталий 16 5
Курочкин Александр 9 5
Зайцева Анна 69 5
Кореш Виктор 81 5
Родионов Иван 67 4
Маевский Леонид 57 4
Дудченко Владимир 18 4
Бобин Максим 11 4
Дегтярев Валерий 13 4
Колпаков Антон 55 4
Брюквин Юрий 281 4
Бутрин Михаил 17 4
Куликов Денис 25 4
Малофеев Константин 106 4
Гаврилецкий Иван 5 4
Манасов Марлен 22 4
Лещенко Михаил 32 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 179
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 73
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 68
Россия - ПФО - Самарская область 939 65
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 55
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 54
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 48
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 46
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 45
Россия - ПФО - Пензенская область 502 44
Россия - ПФО - Саратовская область 564 43
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 42
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 37
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 438 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 31
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 31
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 494 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 17
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 14
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 408 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 12
Россия - Сибирь 1579 11
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 10
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 249 10
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 9
Россия - УФО - Свердловская область 1102 8
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 8
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 56 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 33
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 30
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 24
Абонентская база - Абонентская плата 1383 12
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 11
Образование в России 460 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 8
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 27 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 2
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 199 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Skynet 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 123
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 16
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
Стрим-ТВ - телекомпания 144 4
Regnum - Регнум 101 2
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
New Scientist 1447 1
Independent Media - Индепендент Медиа 16 1
VNUNet.com 201 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
NEWSru.com 221 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
News Corp 185 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Bloomberg 1009 1
Forbes - Форбс 591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 10
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
S&P - Standard and Poor’s 470 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 3
Juniper Research 468 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
Mobile Research Group 65 2
Gartner - Гартнер 3301 1
ARC Advisory Group 19 1
Gartner - Dataquest 340 1
Moody's Investors Service 135 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 4
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 3 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 3
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 6 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 2
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 3 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 3 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 5 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 18 1
ERP-Диалоги 2 1
Связь-Экспокомм 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205027, в очереди разбора - 912082.
Создано именных указателей - 98082.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Как начать обустройство умного дома: лучшие системы освещения

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще