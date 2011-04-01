Индексная книга CNews*
Ростелеком ВолгаТелеком Нижегородсвязьинформ Нижегородтелесервис
Публикаций - 519, упоминаний - 984
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Люлин Владимир 18 16
|Юрченко Евгений 131 16
|Рейман Леонид 1009 15
|Гирев Андрей 75 13
|Омельченко Сергей 13 13
|Путин Владимир 2542 11
|Кирюшин Геннадий 90 10
|Ромский Георгий 18 8
|Рыбакин Владимир 23 8
|Проскура Дмитрий 28 8
|Петров Михаил 104 7
|Приданцев Сергей 143 7
|Савченко Виктор 29 7
|Киселев Александр 104 6
|Кириллов Александр 30 6
|Кочетков Владислав 247 6
|Яшин Валерий 75 6
|Греф Герман 345 5
|Поздняков Денис 6 5
|Федоров Олег 11 5
|Черногородский Сергей 8 5
|Григорьева Алла 9 5
|Щеголев Игорь 685 5
|Клишин Виталий 16 5
|Курочкин Александр 9 5
|Зайцева Анна 69 5
|Кореш Виктор 81 5
|Родионов Иван 67 4
|Маевский Леонид 57 4
|Дудченко Владимир 18 4
|Бобин Максим 11 4
|Дегтярев Валерий 13 4
|Колпаков Антон 55 4
|Брюквин Юрий 281 4
|Бутрин Михаил 17 4
|Куликов Денис 25 4
|Малофеев Константин 106 4
|Гаврилецкий Иван 5 4
|Манасов Марлен 22 4
|Лещенко Михаил 32 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205027, в очереди разбора - 912082.
Создано именных указателей - 98082.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205027, в очереди разбора - 912082.
Создано именных указателей - 98082.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.