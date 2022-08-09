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Азартные игры Казино



09.08.2022 Аналитика Tele2: россияне стали меньше играть в азартные игры

мобильной связи, зафиксировал снижение суммарного трафика в четырех легальных игорных зонах на 21% в январе-июне 2022 г. относительно аналогичного периода прошлого года. В исследование компании вошли казино в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В целом в этих регионах число туристов снизилось на 14% год к году. Вместе с тем по итогам июня трафик букмекерски
29.09.2020 Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц

Охота на разработчиков сайтов Работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве закрыла компанию по разработке онлайн-казино «под ключ». Ее название не раскрывается. Ежемесячная выручка этой компании превышала $500 тыс. (39,81 млн руб. по курсу ЦБ на 29 сентября 2020 г.). «Киберполиция установила, что участник
23.07.2020 Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства

ский отчет, раскрывающий основных бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга. Главными выводами исследования стали данные о финансировании пиратской индустрии онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, букмекерской конторой 1xBet, а также о техподдержке со стороны легальных хостеров «Многобайт» и «ДДОС-ГВАРД», предоставляющих пиратам серверные мощност
26.03.2019 Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино

Законопроект Минфина Минфин начал разработку законопроекта, который наложит ограничения на возможность физических лиц осуществлять переводы денежных средств в адрес онлайн-казино и лотерей. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения подготовки, соответствующая информация размещена на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продлится с 2
27.03.2018 В России разрешат играть в онлайн-казино, но только избранным чиновникам

могут получить право по служебной необходимости играть в онлайн-казино и другие незаконные в России азартные игры. С точки зрения ведомства, его сотрудникам необходимо разрешить делать ставки и
25.01.2017 «Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи

объявил о начале предоставления услуги мобильной и фиксированной связи компании «Домейн», реализовавшей на всесезонном горном курорте «Горки Город» один из крупнейших в Восточной Европе проект «Сочи Казино и Курорт». Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» предоставил заказчику фиксированный интернет-доступ на скорости 300 Мбит/с и 40 городских номеров для обслуживания пятизвездочного к
14.01.2016 Запрещенное онлайн-казино «Вулкан» отвоевало себе 10 доменов

Иск от владельца казино Центр по арбитражу и медиации Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) одобрил три иска кипрской компании Ritzio Purchase (входит в группу Ritzio International) к в
03.10.2014 Интернет-казино прорвали блокировку российских властей

Роскомнадзор исключил из Реестра запрещенных сайтов несколько десятков ресурсов интернет-казино. По подсчетам CNews, число таких сайтов составляет 25, и на момент публикации материала все они продолжали работать. Как пояснил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, ведомство

05.12.2011 В соцсети Facebook могут появиться онлайн-казино

Социальная сеть Facebook сейчас рассматривает возможность сотрудничества с крупными онлайн-казино, в рамках которого казино смогут оперировать внутри Facebook. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники внутри британской игорной индустрии. Им
25.03.2011 МВД закрыло крупнейшее онлайн-казино в России

Сотрудники управления «К» МВД России закрыли крупнейшее в России интернет-казино. Сыщики установили, что организатором преступной группы, в которую входило 5 человек, являлся 33-летний мужчина. Около 10 лет назад он организовал интернет-казино на зарубежных те
21.12.2010 Компьютерный пират вовлекал детей в азартные игры

а несколько раз зафиксирована в рамках серии оперативно-следственных мероприятий «Проверочная закупка». Оганесян организовал «виртуальное казино» в игровом клубе и активно вовлекал взрослых и детей в азартные игры. С целью получения незаконной прибыли компьютерный пират установил на ПК и затем использовал нелицензионное ПО. Совокупный размер деяния составил 61 175 руб., говорится в сообщени
10.02.2010 Утечка в Комиссии по азартным играм Айовы: скомпрометированы данные 80 тыс. человек

компании «Практика Безопасности», большинство из возможных жертв утечки составляют именно работники казино и букмекерских фирм штата. На этой неделе представители Комиссии сообщили о ходе работ
09.02.2010 Китай начинает войну с интернет-казино

Бюро пропаганды, Центральный банк и Министерство промышленности и информационных технологий. Любые азартные игры запрещены на всей территории Китая еще с 1949 г. за исключением двух государств
29.08.2008 Личное казино

бы не сыграть в покер, рулетку, блэк джек, баккара, видео покер и другие популярные игры на вышедшем недавно Cantor eDeck, расслабившись в джакузи или на диване? Консоль создана специально для игры в казино. Единственное что такие приставки нужно продавать только тем, кто уже вырос. Cantor eDeck оборудован радио, поэтому играть будет еще увлекательнее.
16.06.2008 Microsoft "играет" в казино

Несколько дней назад в Лас-Вегасе, в казино Harrah’s была установлена система Microsoft Surface, которая, конечно же, служит и для привлечения клиентов, и для "честного" отъема денег у посетителей.
15.02.2008 Азартные игры в интернете чаще вызывают зависимость, чем игра в казино

По мнению экспертов, азартные игры в Сети гораздо опаснее в плане зависимости, чем игра в казино, сообщает die Wel
20.12.2007 Microsoft, Yahoo и Google заплатят $31,5 млн. за рекламу онлайн-казино

Компании Microsoft, Yahoo и Google согласились выплатить $31,5 млн. в качестве штрафа Департамента юстиции США за рекламу онлайн-казино. Напомним, что на территории США запрещены онлайн-казино, из-за чего различные компании регистрируют свои сервисы в оффшорных зонах. Штраф компании Microsoft составил $21 млн. Соф
10.10.2007 Боты «надувают» игроков онлайн-казино

Хакеры нашли ботнетам еще одно применение – азартные игры. Интернет-казино активно используются для отмывания, кражи денег у легальных иг
13.09.2007 Казуальные игры вместо казино

егося из-за изменений в законодательстве рынка «одноруких бандитов». На март 2007 года количество игровых автоматов с денежным выигрышем (ИАДВ) по Москве составило 54220 штук (на основании данных: 49 казино, 822 зала игровых автоматов). Однако, в связи с принятием федерального закона №244 «О государственном регулировании деятельности по организации азартных игр», который частично вступил в

21.08.2007 В Second Life нашли альтернативу запрещенному казино

После того, как в популярном виртуальном мире Second Life были запрещены казино и все азартные игры, им на смену пришла виртуальная фондовая биржа World Stock Exchange, сообщает T
26.07.2007 Second Life: казино и азартные игры под запретом

миру Second Life началось в апреле текущего года. Директора Linden Lab и некоторые пользователи Second Life остаются под угрозой уголовной ответственности. Напомним, что онлайновые казино и различные азартные игры стали большой частью мира Second Life за последние несколько лет, принося разработчикам немалый доход.
16.05.2007 Британия инвестирует в мобильные казино: £1 млн для Cometa

Британская компания-оператор мобильных казино Cometa Wireless Gaming System получила £1 млн ($1,98 млн) в первом раунде инвестиций, сообщил Moconews. Ведущий инвестор раунда — компания Mfusion. С учётом этого миллиона, Cometa о
04.04.2007 ФБР посетило казино в виртуальном мире Second Life

Агенты ФБР США посетили казино в виртуальном мире Second Life по приглашению создателя и оператора ресурса, Linden Lab. Правительство США намерено решить, что делать с игорным бизнесом в виртуальных мирах. По заявлени
26.01.2007 Казино опять "бузит"

  Мы уже сообщали о том, что одно американское казино отказалось выплачивать выигрыш, сославшись на "программную ошибку", теперь же история повторяется. Аналогичный случай произошел в игорном доме в Филадельфии. Цена вопроса - $102 тыс. дол
11.01.2007 Интернет-казино отключают от плательщиков

С начала года прием платежей для интернет-казино прекратили «Яндекс Деньги». Напомним, с 1 января 2007 года в России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием инфо-телекоммуникационных сетей. Запр
28.12.2006 Казино проиграло!

Двое американцев сорвали банк в городке Manitoba, играя в местном зале "одноруких бандитов". Сумма выигрыша превыщала $200 тыс. Однако казино отказалось выплачивать деньги, сославшись на "програмную ошибку". Дело движется к суду, и нанятый удачливыми игроками адвокат, не сомневается в успешном (для своих подзащитных) исходе де
10.10.2006 Интернет-казино депортируют из России

ют в группе компаний Globo, в которую входят такие проекты, как Videocasino, Va-Bank Online Casino, казино «Фортуна», вопросы регулирования работы интернет-казино и деятельности по орган
22.05.2006 Троян грабил посетителей онлайновых казино

Посетители онлайнового казино CheckRaised.com пожаловались на то, что после использования калькулятора ставок при игре в покер они стали лишаться денег на  своих счетах. Выяснилось, что программа для сайта, написанна
19.05.2006 В онлайновом казино отмывали деньги

Департамент юстиции США (DoJ) подал в суд материалы на компанию WorldWide Telesports с Антигуа по обвинению в отмывании денег при помощи онлайнового казино и онлайновой букмекерской конторы, а также в незаконном игорном бизнесе. Владельцы компании — Вильям Скотт (William Scott) и Джессика Дэвис (Jessica Davis) — обвиняются по 12 с
10.05.2006 Онлайновые казино процветают

В США за год число посетителей онлайновых игорных сайтов увеличилось вдвое. В азартные игры через интернет играет 4% населения страны, сообщила Американская игорная ассоци
16.02.2006 В США пытаются закрыть онлайновые казино

отрение Конгресса США законопроект о запрете игорного бизнеса в интернете. За время своего существования индустрия выросла до оборота в $12 млрд. Впервые Гудлетт представил билль о запрете онлайновых казино почти 10 лет назад. В 2000 году он получил горячую поддержку в Палате представителей, но затем неожиданно провалился благодаря лоббисту-республиканцу Джеку Абрамоффу (Jack Abramoff), пре
28.11.2005 Интернет-кафе закрыли за азартные игры

тернет-кафе Лизы" и "Интернет-кафе Джеки". При проверке выяснилось, что это своего рода виртуальные казино, а посетителю, оплатившему доступ, предоставляется право на одну бесплатную ставку. По
28.09.2005 Люди тратят миллиарды на азартные игры в Сети

По оценкам Американской игровой ассоциации (American Gaming Association), на казино, игровые автоматы и иные неонлайновые виды азартных игр в 2004 году американцы потратили $72,87 млрд. Азартная сторона всемирной Сети становится все более популярной: в 2001 году америка
14.02.2005 В казино начали использовать RFID

Новое казино в Лас-Вегасе, которое магнат игорного бизнеса Стив Винн (Steve Wynn) готовит к открытию в апреле, защищено от любителей играть фальшивыми жетонами. Каждый настоящий жетон будет снабжен р
14.02.2005 В казино начали использовать RFID

Новое казино в Лас-Вегасе, которое магнат игорного бизнеса Стив Винн (Steve Wynn) готовит к открытию в апреле, защищено от любителей играть фальшивыми жетонами. Каждый настоящий жетон будет снабжен р
06.04.2004 Google и Yahoo! отменят рекламу онлайновых казино

Крупнейшие мировые интернет-порталы Google и Yahoo! прекратят рекламу онлайновых казино, сообщило издание The Inquirer. Причиной такого шага пресс-службы обеих компаний назвали неясность американских законов в отношении такого рода рекламы. Данные меры компании предприняли

28.06.2002 Дети любят азартные игры

не оснащены механизмами исключения нежелательных посетителей или же эти механизмы так просты, что детям не составляет труда их обойти. Проблема заключается в том, что подростки, играющие в онлайновые азартные игры, могут воспользоваться кредитными карточками своих родителей и снять немалые суммы с их счетов. В обращенном к родителям предупреждении FTC отмечает, что онлайновые азартные иг
28.06.2002 Дети играют в онлайновые азартные игры

жилось, что многие сайты не обладают необходимыми средствами защиты, которые помешали бы детям и подросткам делать ставки. И это при том, что во всех американских штатах подросткам запрещено играть в азартные игры. Проверив 100 популярных сайтов, FTC обнаружила, что каждый пятый сайт не содержит необходимых предупреждений для несовершеннолетних, а на большей части таких ресурсов трудно найт
26.03.2002 Viisage Technology поглотила Biometrica Systems

один из лидеров на рынке систем для распознания внешности, заявила о поглощении компании Biometrica Systems. Biometrica Systems является производителем ПО для идентификации внешности, используемого в казино по всему миру - всего около 150 игорных домов пользуются услугами компании, в том числе казино Лас-Вегаса и Атлантик Сити, а также крупные казино в Европе, Японии и Канаде.
01.11.2001 В США собираются ограничить азартные игры в Сети

. Комитет по финансам Палаты представителей 34 голосами "за" и 18 "против" принял закон, который позволит властям добиваться судебного решения о запрещении безналичных расчетов с сайтом, предлагающим азартные игры. По некоторым оценкам, доходы игровых сайтов в прошлом году составили $2,2 млрд. Однако все игровые сайты, которых насчитывается около 1400, расположены за пределами США, что затр

Публикаций - 310, упоминаний - 346

Азартные игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11147 19
Microsoft Corporation 23788 17
Meta Platforms - Facebook 4357 14
Yahoo! 3692 14
Yandex - Яндекс 6009 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4323 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9927 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7263 8
Apple Inc 11411 7
X Corp - Twitter 2759 7
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 7
Amazon Inc - Amazon.com 2843 6
Midway 109 6
Obsidian Entertainment 78 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8195 6
AOL Inc 1589 6
Gionee 21 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1160 5
Bethesda Softworks 253 5
Intel Corporation 11762 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 493 5
Samsung Electronics 9844 5
Цифра ГК 2195 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2944 4
IBM - International Business Machines Corp 9268 4
VK - Mail.ru Group 3242 4
Dell EMC 4956 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 188 4
Sony 6497 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 3
HP - Hewlett-Packard 3621 3
Telegram Group 1243 3
Lenovo Motorola 3506 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 735 3
Rambler Group - Рамблер ГК 859 3
AMD - Advanced Micro Devices 3919 3
Comodo Security Solutions - Sectigo 36 3
ASBIS Prestigio Solutions 224 3
Dropbox 466 3
Xiaomi 1386 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6336 7
Visa International 1888 7
eBay Inc 1605 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 453 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 691 4
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 3
Лента - Сеть розничной торговли 1786 3
Beiten Burkhardt 62 3
Совкомбанк Совесть 270 2
888 Holdings - 888 Plc 5 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Assist - Ассист 205 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 21 2
Магнат 75 2
Qiwi 949 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 2
Boeing 990 2
Merrill Lynch 433 2
Airbnb 82 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 61 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 976 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 699 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 21 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1280 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2505 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 352 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 1
Газпром ПАО 1190 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 1
ICE - Intercontinental Exchange 6 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18521 36
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2437 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4695 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2536 20
Судебная власть - Judicial power 2146 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3110 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3905 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 8
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1086 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 408 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1356 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 692 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3085 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 509 5
Президент Российской Федерации 3837 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9651 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5376 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 585 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 339 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1934 2
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 2
Верховный суд Российской Федерации 793 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 959 2
Президент Украины 120 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 78 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 95 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 2
Правительство Австралии - Федеральная полиция Австралии - Австралийская федеральная полиция - Australian Federal Police (AFP) 10 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 86 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2611 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1813 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
4CIO 739 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 19 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
Демократическая политическая партия США 118 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17857 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21066 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26604 30
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11859 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15296 26
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11596 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55629 24
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4174 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41137 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22760 22
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