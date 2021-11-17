Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab
R-Style Software Lab
Эр-Стайл Софтлаб
Публикаций - 564, упоминаний - 972
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дробышевский Михаил 52 51
|Френкель Лев 47 46
|Назарова Анна 34 33
|Киперварг Галина 29 29
|Каримов Ринат 28 28
|Галковский Андрей 25 25
|Журихин Павел 16 16
|Кветкина Юлия 16 16
|Болышев Максим 16 15
|Алексеев Вячеслав 14 12
|Киреев Александр 26 9
|Рахмани Диана 8 7
|Фомичев Андрей 64 7
|Киреева Ольга 6 6
|Отрашевский Юрий 7 6
|Овсянников Андрей 15 5
|Маркелов Константин 25 5
|Титов Александр 5 4
|Семчук Иван 12 4
|Гаврилов Роман 5 4
|Занин Виталий 21 4
|Яппаров Тагир 79 3
|Котенко Дмитрий 7 3
|Коваленко Александр 4 3
|Головачев Михаил 17 3
|Васин Василий 33 3
|Костин Дмитрий 3 3
|Антонов Алексей 7 3
|Гольдберг Юлий 16 3
|Рубцова Ольга 33 3
|Леушев Андрей 69 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Кузякин Дмитрий 23 2
|Осадчук Сергей 4 2
|Павлов Евгений 17 2
|Вайсман Михаил 3 2
|Дергунова Ольга 115 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 988 2
|Михеев Дмитрий 15 2
|Власов Алексей 9 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
|Bloomberg 969 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5681 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 2
|Wikipedia - Википедия 399 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
|Открытые системы ИД 108 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru