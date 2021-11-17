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R-Style Softlab
R-Style Software Lab
Эр-Стайл Софтлаб

R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб


17.11.2021 R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect
15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства
27.05.2021 R-Style Softlab нашла нового стратегического инвестора
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ»
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab
16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse
14.10.2020 «Коннектор» R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетов об активах и пассивах клиентов банков согласно требованиям ЦБ
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП
16.09.2020 R-Style Softlab выпустила программный комплекс для автоматизации банковских операций на финансовых рынках
10.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала работу с векселями в банке РНКБ
09.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала в банке РНКБ работу с векселями
04.08.2020 Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов
14.07.2020 R-Style Softlab поможет банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС
29.06.2020 Артем Оганесян, R-Style Softlab - Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше
23.06.2020 R-Style Softlab автоматизировала для РНКБ операции с выпущенными облигациями
16.06.2020 Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab
10.06.2020 Банки смогут обрабатывать электронные поручения на продажу валюты и драгметаллов с помощью коннектора R-Style Softlab
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank
27.05.2020 R-Style Softlab реализовала новый режим переоценки ценных бумаг в рамках антикризисных мер Центробанка
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ
22.04.2020 R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП
03.03.2020 R-Style Softlab предложила банкам универсальное решение для автоматизации работы с ценными бумагами
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku
13.02.2020 R-Style Softlab поможет банкам настроить взаимодействие с Системой быстрых платежей
24.12.2019 R-Style Softlab автоматизировала продажу услуг «Союзмедсервиса»
17.12.2019 Hamkorbank автоматизирует подготовку управленческой отчетности и финансовое планирование с помощью решений R-Style Softlab
06.11.2019 R-Style Softlab оптимизировала работу банков с Росреестром
31.10.2019 Вячеслав Алексеев, R-Style Softlab - Страховые компании выходят в дистанционные каналы
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству
19.09.2019 R-Style Softlab выпустила онлайн-модуль для работы банков с ЕГРЮЛ и ЕГРИП
04.09.2019 R-Style Softlab настроила в Промсвязьбанке проверку информации о блокировках на счетах клиентов в ФНС
16.07.2019 R-Style Softlab интегрировала решение по регистрации граждан в ЕБС с ИБ-решением «Ростелекома»
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
23.05.2019 R-Style Softlab внедрила в Эс-Би-Ай Банке решение для работы с биометрией
13.03.2019 R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке
20.02.2019 R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера»

Публикаций - 564, упоминаний - 972

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5811 48
Diasoft - Диасофт 500 45
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 443 29
Бифит - Bifit 78 27
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 27
Инверсия 104 19
Intel Corporation 10803 17
IBM 8684 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 13
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 13
ФОРС - Центр разработки 287 13
БИС - Банковские информационные системы 67 11
Логика Бизнеса 165 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 9
Abbyy 1072 9
SAP SE 4379 9
ПрограмБанк 78 9
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 64 8
5034 8
Крок 1560 8
HP - Hewlett-Packard 3464 7
Microsoft Corporation 21014 7
ОТР 169 7
Quorum - Кворум 90 7
Softline - Софтлайн 1767 6
iTeco - Ай-Теко 893 6
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 118 6
Neoflex - Неофлекс 159 6
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 6
TmaxSoft 46 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 5
Бакка Софт - Bacca 14 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 362 5
Dell EMC 4472 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 5
Крипто-ПРО 270 5
АйТи 1066 5
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 153 4
InfoShell - ИнфоШелл 12 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 36
Пробизнесбанк АКБ 122 21
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 20
ПСБ - Промсвязьбанк 636 18
Альфа-Банк 1336 18
РСХБ - Россельхозбанк 199 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 12
Глобэкс банк 30 12
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 129 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 69 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 8
ВТБ Банк Москвы 443 8
ГПБ - Газпромбанк 801 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 7
ВТБ24 622 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 6
Уралсиб Банк 447 6
Почта Банк 304 5
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 53 5
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 5
Финсервис Банк 8 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 5
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 89 4
НСПК - Национальная система платежных карт 273 4
ВТБ - Транскредитбанк 92 4
Национальный банк Траст 110 4
СМП банк - Северный морской путь 73 4
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 4
МТС банк 268 4
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 18 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 4
НБС - Национальный банк Сбережений 6 4
Совкомбанк ПАО 157 3
МДМ Банк 195 3
Открытие ФК 460 3
Банк24.ру 37 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 3
Visa International 1640 3
Western Union 117 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 78
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 31
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 7
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 5
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 2
Правительство РФ 2659 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 26 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Федеральное казначейство России 867 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
Linux Foundation 163 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 69
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 66
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 46
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 9
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 296 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 7
ИТ-аутсорсинг 860 6
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 79 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1034 6
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 778 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1440 3
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Умные платформы 577 3
Коннекторы 7 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 389 3
R-Style Softlab - RS-Bank 262 244
R-Style Softlab - InterBank 117 108
R-Style Softlab - RS-Securities 66 65
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 65 63
R-Style Softlab - RS-Loans 53 52
R-Style Softlab - RS-Connect 50 47
R-Style Softlab - RS-Retail 46 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 21
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 17
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 15
ЦФТ Faktura.ru 153 14
Microsoft Office Excel 719 9
Apple iOS 6248 9
Pervasive - Btrieve СУБД 11 8
Google Android 11673 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 8
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 7
R-Style Softlab - RS-Dealing 7 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 169 7
SafeTech SafeTouch 29 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 5
TmaxSoft Tibero 42 5
Microsoft Windows 10 10129 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 266 5
Microsoft Office 3012 4
Linux OS 7207 4
R-Style Softlab - RS-FinMarkets 4 4
Google Chrome - браузер 1168 4
Diasoft Flextera 47 4
Aladdin JaCarta 169 4
BSC Msc 4 4
Актив - Рутокен PINPad 13 4
R-Style Softlab - RS-Bot 5 4
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 17 3
Webmoney Transfer 147 3
Microsoft Skype 1887 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 213 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 89 3
Apple iMac - Серия моноблоков 429 3
Apple - App Store 2356 3
Дробышевский Михаил 52 51
Френкель Лев 47 46
Назарова Анна 34 33
Киперварг Галина 29 29
Каримов Ринат 28 28
Галковский Андрей 25 25
Журихин Павел 16 16
Кветкина Юлия 16 16
Болышев Максим 16 15
Алексеев Вячеслав 14 12
Киреев Александр 26 9
Рахмани Диана 8 7
Фомичев Андрей 64 7
Киреева Ольга 6 6
Отрашевский Юрий 7 6
Овсянников Андрей 15 5
Маркелов Константин 25 5
Титов Александр 5 4
Семчук Иван 12 4
Гаврилов Роман 5 4
Занин Виталий 21 4
Яппаров Тагир 79 3
Котенко Дмитрий 7 3
Коваленко Александр 4 3
Головачев Михаил 17 3
Васин Василий 33 3
Костин Дмитрий 3 3
Антонов Алексей 7 3
Гольдберг Юлий 16 3
Рубцова Ольга 33 3
Леушев Андрей 69 2
Чучелов Андрей 44 2
Кузякин Дмитрий 23 2
Осадчук Сергей 4 2
Павлов Евгений 17 2
Вайсман Михаил 3 2
Дергунова Ольга 115 2
Jobs Steve - Джобс Стив 988 2
Михеев Дмитрий 15 2
Власов Алексей 9 2
Россия - Российская федерация - РФ 82514 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 48
Казахстан - Республика 4139 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 18
Россия - СФО - Новосибирск 2925 18
Таджикистан - Республика 712 16
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 253 10
Украина 5529 10
Беларусь - Белоруссия 3207 10
Узбекистан - Республика 1255 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 10
Армения - Республика 1046 9
Казахстан - Алматы 459 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 905 9
Европа 7249 8
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 307 8
Россия - ЮФО - Севастополь 458 7
Украина - Киев 906 7
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 343 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 6
Монголия 248 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 340 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 4
Грузия 1032 4
Индия - Республика 4105 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 251 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 3
Польша - Республика 1459 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 54
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 25
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 13
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 12
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 11
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 10
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 9
Федеральное законодательство 355 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 2
Русский язык 1658 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 10 2
Человеческий фактор 172 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 2
Аутсорсинг 133 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
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