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R-Style Softlab
Эр-Стайл Софтлаб


15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами 3
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства 3
27.05.2021 R-Style Softlab нашла нового стратегического инвестора 1
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 2
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ» 3
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK 1
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab 2
16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse 2
14.10.2020 «Коннектор» R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетов об активах и пассивах клиентов банков согласно требованиям ЦБ 2
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП 1
16.09.2020 R-Style Softlab выпустила программный комплекс для автоматизации банковских операций на финансовых рынках 1
10.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала работу с векселями в банке РНКБ 1
09.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала в банке РНКБ работу с векселями 1
04.08.2020 Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов 1
14.07.2020 R-Style Softlab поможет банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы 1
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС 2
23.06.2020 R-Style Softlab автоматизировала для РНКБ операции с выпущенными облигациями 2
16.06.2020 Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab 2
10.06.2020 Банки смогут обрабатывать электронные поручения на продажу валюты и драгметаллов с помощью коннектора R-Style Softlab 2
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank 2
27.05.2020 R-Style Softlab реализовала новый режим переоценки ценных бумаг в рамках антикризисных мер Центробанка 3
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов 2
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ 2
22.04.2020 R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП 1
16.04.2020 Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках 1
03.03.2020 R-Style Softlab предложила банкам универсальное решение для автоматизации работы с ценными бумагами 2
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku 2
13.02.2020 R-Style Softlab поможет банкам настроить взаимодействие с Системой быстрых платежей 2
24.12.2019 R-Style Softlab автоматизировала продажу услуг «Союзмедсервиса» 3
17.12.2019 Hamkorbank автоматизирует подготовку управленческой отчетности и финансовое планирование с помощью решений R-Style Softlab 3
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 2
06.11.2019 R-Style Softlab оптимизировала работу банков с Росреестром 2
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству 5
19.09.2019 R-Style Softlab выпустила онлайн-модуль для работы банков с ЕГРЮЛ и ЕГРИП 2
04.09.2019 R-Style Softlab настроила в Промсвязьбанке проверку информации о блокировках на счетах клиентов в ФНС 2
16.07.2019 R-Style Softlab интегрировала решение по регистрации граждан в ЕБС с ИБ-решением «Ростелекома» 2
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3 2
23.05.2019 R-Style Softlab внедрила в Эс-Би-Ай Банке решение для работы с биометрией 2
13.03.2019 R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке 2
20.02.2019 R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера» 2

Публикаций - 442, упоминаний - 786

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 12
Oracle Corporation 3333 10
SAP SE 3208 6
IBM 3530 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 5
TmaxSoft 44 5
Бакка Софт - Bacca 13 5
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 5
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 4
InfoShell - ИнфоШелл 12 4
Крок 1219 4
3728 4
OpenWay 43 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Diasoft - Диасофт 354 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
iTeco - Ай-Теко 715 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 487 3
Trinity Digital 4 3
Agima.Mobile 6 3
Touch Instinct - Тачин 6 3
Амтел-Сервис 34 3
SafeTech - СэйфТек 44 3
АйТи 749 3
Softline - Софтлайн 1474 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 3
Инфосистемы Джет 675 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Luxoft - Люксофт 233 2
Системный софт - SysSoft 124 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Информзащита 422 2
Астерос - Asteros 531 2
Telegram Group 702 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 2
Acronis - Акронис 364 2
Ланит ГК 1155 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
Пробизнесбанк АКБ 109 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 7
РСХБ - Россельхозбанк 183 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Глобэкс банк 28 6
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Почта Банк 289 4
Финсервис Банк 8 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 3
СМП банк - Северный морской путь 71 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Альфа-Банк 1123 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Открытие ФК 538 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 2
BMW Financial Services - БМВ Банк 9 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 71 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
МТС банк 254 2
Western Union 86 2
Банк Интеза 20 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Citigroup 114 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Bank of Baku 2 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Liberty Bank 3 1
Ноосфера АКБ 1 1
Credit Suisse 68 1
Nespresso 15 1
Visa International 1345 1
МДМ Банк 150 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 14
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 46 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 30
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 23
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 22
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 6
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 4
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 4
Коннекторы 6 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 2
Умные платформы 496 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 9 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 8 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 150
R-Style Softlab - RS-Connect 47 47
R-Style Softlab - InterBank 93 42
R-Style Softlab - RS-Securities 54 39
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
R-Style Softlab - RS-Loans 38 18
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 17
R-Style Softlab - RS-Retail 35 13
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 11
Apple iOS 5741 9
Google Android 10750 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 8
Microsoft Excel 435 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
R-Style Softlab - RS-Dealing 6 6
TmaxSoft Tibero 40 5
R-Style Softlab - RS-Bot 4 4
Aladdin JaCarta 147 4
R-Style Softlab - RS-FinMarkets 4 4
SafeTech SafeTouch 28 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 3
Microsoft Windows 10 6622 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 2
Apple - App Store 2198 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
IBM Cognos BI 141 2
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 2
Microsoft Office 1926 2
VK - Mail.ru Одноклассники 856 2
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 79 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Актив - Рутокен PINPad 12 2
TmaxSoft OpenFrame 8 2
Pervasive - Btrieve СУБД 5 2
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 2
СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 5 1
Френкель Лев 46 44
Дробышевский Михаил 50 36
Назарова Анна 33 32
Каримов Ринат 28 28
Кветкина Юлия 16 13
Журихин Павел 16 13
Алексеев Вячеслав 12 12
Болышев Максим 15 8
Овсянников Андрей 15 5
Титов Александр 4 4
Семчук Иван 11 4
Головачев Михаил 16 3
Котенко Дмитрий 7 3
Костин Дмитрий 3 3
Вайсман Михаил 3 2
Крайнов Владислав 5 2
Макин Алексей 10 2
Лосев Сергей 43 2
Оганесян Артак 30 2
Михеев Дмитрий 14 2
Ставринов Яков 6 2
Фирулев Алексей 2 2
Вещиков Алексей 3 2
Лукутина Елена 10 1
Алексюк Ольга 3 1
Коновалов Борис 8 1
Каштанкин Илья 2 1
Курепкин Игорь 13 1
Боровиков Игорь 42 1
Лобов Сергей 15 1
Адылин Павел 16 1
Трунова Наталья 1 1
Дегтярева Наталия 8 1
Рубцов Иван 12 1
Шалимов Сергей 2 1
Погудин Александр 6 1
Чиков Сергей 17 1
Чухланцев Александр 14 1
Горюнов Александр 1 1
Абольник Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 31
Казахстан - Республика 2622 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 14
Россия - СФО - Новосибирск 1959 12
Беларусь - Белоруссия 2084 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Европа 3736 7
Украина 3353 7
Таджикистан - Республика 434 7
Узбекистан - Республика 821 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 5
Россия - Севастополь 420 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Грузия 690 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 4
Армения - Республика 687 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 3
Россия - Иваново 191 3
Казахстан - Алматы 261 3
Россия - Якутск 246 3
Россия - Вологда 192 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 3
Индия - Республика 2165 3
Россия - Симферополь 115 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 2
Россия - Уфа 640 2
Россия - Ярославль 402 2
Россия - Брянск 216 2
Россия - Махачкала 114 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Вологодская область - Череповец 115 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 17
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 11
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 7
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 5
Федеральное законодательство 254 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Федеральный закон 328-ФЗ - О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 1 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Bloomberg 785 3
Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
CNews Analytics 1988 13
IDC - International Data Corporation 2711 3
Gartner 2189 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
CNews Fast рейтинг 29 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Research 385 1
Strategy Analytics 175 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Technavio 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758215, в очереди разбора - 661905.
Создано именных указателей - 46354.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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