Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab
Эр-Стайл Софтлаб
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 442, упоминаний - 786
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Френкель Лев 46 44
|Дробышевский Михаил 50 36
|Назарова Анна 33 32
|Каримов Ринат 28 28
|Кветкина Юлия 16 13
|Журихин Павел 16 13
|Алексеев Вячеслав 12 12
|Болышев Максим 15 8
|Овсянников Андрей 15 5
|Титов Александр 4 4
|Семчук Иван 11 4
|Головачев Михаил 16 3
|Котенко Дмитрий 7 3
|Костин Дмитрий 3 3
|Вайсман Михаил 3 2
|Крайнов Владислав 5 2
|Макин Алексей 10 2
|Лосев Сергей 43 2
|Оганесян Артак 30 2
|Михеев Дмитрий 14 2
|Ставринов Яков 6 2
|Фирулев Алексей 2 2
|Вещиков Алексей 3 2
|Лукутина Елена 10 1
|Алексюк Ольга 3 1
|Коновалов Борис 8 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Курепкин Игорь 13 1
|Боровиков Игорь 42 1
|Лобов Сергей 15 1
|Адылин Павел 16 1
|Трунова Наталья 1 1
|Дегтярева Наталия 8 1
|Рубцов Иван 12 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Погудин Александр 6 1
|Чиков Сергей 17 1
|Чухланцев Александр 14 1
|Горюнов Александр 1 1
|Абольник Алексей 1 1
|Bloomberg 785 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|CNews Analytics 1988 13
|IDC - International Data Corporation 2711 3
|Gartner 2189 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|CNews Fast рейтинг 29 2
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Forrester Research 385 1
|Strategy Analytics 175 1
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758215, в очереди разбора - 661905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758215, в очереди разбора - 661905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru