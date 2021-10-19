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Google Pay
Google Android Pay


19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
12.10.2021 Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 1
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 1
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 2
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
10.06.2021 ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт 1
09.06.2021 ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 1
01.06.2021 «Яндекс» создал сервис аренды жилья без посредников и залога 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых 1
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1
12.05.2021 Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые 1
21.04.2021 Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло? 1
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
26.03.2021 «Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай» 2
25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay 1
23.03.2021 Москвичи сэкономили со Сбербанком почти 2 тонны пластика на выпуске цифровых карт 1
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
12.03.2021 «Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.03.2021 Gfn.ru подключил оплату через Google Pay 2
09.03.2021 «Юmoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями 1
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус 1
01.02.2021 BQ предствавила мощный камерофон 6430L Aurora с искусственным интеллектом. Цена 1

Публикаций - 297, упоминаний - 525

Google Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 54
Yandex - Яндекс 4100 32
Samsung Electronics 5641 27
Apple Inc - Эппл Рус 7685 26
Xiaomi 904 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 9
Lenovo Motorola 999 7
Lenovo Group 1636 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Эвотор - Evotor 105 5
Webmoney 329 5
PayPal 439 5
Ланит ГК 1155 4
Microsoft Corporation 11039 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
Смартфин - 2can&ibox 43 4
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 3
Лантер 32 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
TCL Corporation 87 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Vivo 125 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Huawei 2727 3
Facebook 3765 3
Nokia Corporation 2424 3
LG Electronics 1838 2
ZTE Mobile Devices 29 2
Twitter 2204 2
Alcatel 229 2
Ankerbox 3 2
HMD Global - Nokia 116 2
WeCharge 3 2
NOMO 3 2
Sony 2327 2
MediaTek 315 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 2
Payture 11 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 73
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 42
Visa International 1345 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
Альфа-Банк 1123 13
Русский стандарт Банк 302 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
ВТБ24 583 6
Qiwi 783 6
JCB International 113 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Связной ГК 877 5
American Express 172 4
Uber 257 4
Яндекс.Такси 271 4
Почта Банк 289 4
Uber Technologies 258 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Открытие ФК 538 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Diners Club International - платёжная система 52 3
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 3
МТС банк 254 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Assist - Ассист 124 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Бери Заряд! 4 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
X5 Group - Перекресток 203 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Мосгортранс ГУП 68 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Правительство Москвы 649 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Правительство РФ 2200 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 26
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 22
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 12
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 11
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 11
Smartphone - Смартфон 773 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 8
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 7
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 7
3G - Стандарт мобильной связи 3714 6
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 5
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 22 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
Apple Pay 385 133
Google Android 10750 98
Samsung Pay 238 82
Google Play - Google Store - Android Market 2515 41
Apple iOS 5741 35
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 29
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 18
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 13
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 9
Garmin Pay 18 9
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 7
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 7
Google Android 9 Pie 159 7
Google Android 8 Oreo 139 6
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 37 6
Apple - App Store 2198 6
ВТБ Мультикарта 147 5
Lenovo Motorola Moto E - серия смартфонов 8 5
WhatsApp Messenger 654 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 5
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 5
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 5
Apple iPad 3263 5
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 4
Яндекс.Плюс 44 4
Visa payWave 55 4
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 4
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 4
Rakuten Viber 429 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Apple Face ID 118 4
Google Chrome - браузер 1117 4
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 3
Samsung Galaxy 345 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
Apple Touch ID 207 3
vivo V - Серия смартфонов 23 3
Кирсанова Светлана 54 8
Киричек Алексей 66 4
Путин Владимир 1821 4
Романенко Андрей 76 3
Кухальский Ян 16 3
Дембицкая Марина 9 3
Савченко Алла 15 3
Коробкина Оксана 18 2
Полехина Диана 6 2
Кисляков Кирилл 5 2
Кузнецов Дмитрий 40 2
Бисембаева Алина 12 2
Кулаков Кирилл 3 2
Богдашев Дмитрий 18 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Спиридонов Дмитрий 23 2
Масленникова Анастасия 35 2
Горелова Юлия 5 2
Дементьева Ирина 9 2
Агафонов Андрей 19 2
Петров Алексей 24 2
Хромов Сергей 12 2
Шитиков Евгений 8 2
Петелина Екатерина 13 2
Шигапов Антон 10 2
Федосеев Михаил 12 2
Абрамян Рафаэль 10 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Воскобойников Александр 1 1
Арлазаров Владимир 118 1
Новиков Павел 67 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Зайцев Михаил 145 1
Никифоров Николай 1126 1
Чугунов Никита 53 1
Малых Дмитрий 23 1
Попов Михаил 51 1
Кулешов Сергей 35 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Попов Анатолий 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 8
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Европа 3736 7
Казахстан - Республика 2622 6
Россия - Сочи 910 6
Россия - Пермь 738 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - Краснодар 1034 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Россия - Уфа 640 4
Россия - Челябинск 768 3
Россия - Махачкала 114 3
Россия - Калининград 659 3
Восточная Европа 1674 3
Россия - Волгоград 540 3
Россия - Воронеж 686 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Армения - Республика 687 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 3
Россия - Владивосток 864 2
США - Нью-Йорк 1088 2
Канада 1295 2
Украина 3353 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Россия - Тверь 323 2
Япония 2771 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Cashback - Кэшбэк 37 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
POS - point of sale 2 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
Русский язык 976 1
Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Транспорт 62 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 12
КиноПоиск - Портал о кино 118 4
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
The Wall Street Journal 709 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
9to5Google 19 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
BCG - Boston Consulting Group 43 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
CNews Инновация года - награда 26 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
500 Startups 23 1
Markswebb 21 1
IoT Analytics 3 1
The Nilson Report 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Metro Expo 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
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