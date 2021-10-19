Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Pay
Google Android Pay
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 297, упоминаний - 525
Google Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирсанова Светлана 54 8
|Киричек Алексей 66 4
|Путин Владимир 1821 4
|Романенко Андрей 76 3
|Кухальский Ян 16 3
|Дембицкая Марина 9 3
|Савченко Алла 15 3
|Коробкина Оксана 18 2
|Полехина Диана 6 2
|Кисляков Кирилл 5 2
|Кузнецов Дмитрий 40 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Кулаков Кирилл 3 2
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Спиридонов Дмитрий 23 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Горелова Юлия 5 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Петров Алексей 24 2
|Хромов Сергей 12 2
|Шитиков Евгений 8 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Шигапов Антон 10 2
|Федосеев Михаил 12 2
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Воскобойников Александр 1 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Новиков Павел 67 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Чугунов Никита 53 1
|Малых Дмитрий 23 1
|Попов Михаил 51 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Попов Анатолий 98 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru