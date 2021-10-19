Google Pay

Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1

Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1

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ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1

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