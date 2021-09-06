Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стэп лоджик
Step Logic
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 160
Стэп лоджик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
|Тырин Александр 5 5
|Герасимов Александр 40 4
|Забусов Николай 3 2
|Аншина Марина 67 2
|Свердлов Михаил 29 2
|Бахур Владимир 11 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Кочергин Никита 4 1
|Притула Павел 31 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Крючков Максим 7 1
|Семынин Дмитрий 3 1
|Школьников Николай 26 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Рудаков Денис 31 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Благирев Алексей 22 1
|Круглов Максим 25 1
|Карпов Алексей 21 1
|Тищенко Андрей 12 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Мамров Алексей 1 1
|Аникин Александр 16 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Сенаторов Виталий 6 1
|Путин Владимир 1824 1
|Собянин Сергей 211 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Иванов Сергей 170 1
|Лямин Александр 59 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Артамонова Мария 5 1
|Левашов Александр 88 1
|Савина Алла 1 1
|Яковлев Алексей 4 1
|Карпинский Алексей 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761966, в очереди разбора - 665655.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761966, в очереди разбора - 665655.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru