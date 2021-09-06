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Стэп лоджик
Step Logic


06.09.2021 Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO 3
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 2
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
29.03.2021 Как меняются требования бизнеса к техподдержке инфраструктуры 1
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
25.08.2020 STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа 1
23.07.2020 В Step Logic назначен новый коммерческий директор 2
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн» 3
13.04.2020 «Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела 1
17.01.2020 ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО 2
13.01.2020 «Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон» 2
08.07.2019 «Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око» 2
04.02.2019 «Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб» 2
10.12.2018 «Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка 2
28.11.2018 «Стэп лоджик» объявил о расширении возможностей решения Step SOC 1
30.10.2018 «Стэп лоджик» разработал методику категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 3
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума 1
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве 1
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 2
20.06.2018 «Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD 5
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы» 3
15.05.2018 «Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России 1
07.05.2018 «Стэп Лоджик» расширяет возможности системы управления доступом KeyMaster 1
26.10.2017 «Стэп Лоджик» представила мобильный центр управления «Визор» 1
06.07.2017 Сбербанк начнет узнавать клиентов по голосу 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
13.04.2017 «Стэп Лоджик» представила новейшие разработки на конференции Cisco Connect — 2017 1
28.02.2017 «Стэп Лоджик» внедрила систему автоматизированного проектирования на базе ПО Autodesk Revit 5
26.12.2016 Через год две трети компаний США и Британии будут хранить данные в облаках 1
26.10.2016 Развитие СХД определят гибридные облака, SDS и флеш-память 1
22.09.2016 Заместителем гендиректора CTI назначен Евгений Зенин 1
21.06.2016 «Стэп Лоджик» и «Хэд Пойнт» продемонстрировали системы для управления городом 1
16.06.2016 Идея миграции в «облака» нравится более 50% руководителей и ИТ-директоров 1
30.05.2016 В космосе появится сверхзащищенная сеть коммерческих ЦОДов 1
27.05.2016 IBM создала для интернета вещей память нового поколения 1
20.05.2016 Компании теряют ценные данные, не умея утилизировать SSD 1

Публикаций - 103, упоминаний - 160

Стэп лоджик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2040 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
IBM 3539 8
Microsoft Corporation 11077 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 5
Ланит ГК 1156 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Крок 1219 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 3
Открытые технологии 205 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Инсистемс 33 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
Телеком-защита 48 2
Huawei 2730 2
Verysell - Верисел 91 2
SAP SE 3212 2
Код Безопасности 365 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
АйТи 751 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Alcatel 229 1
Ланит Интеграция 101 1
Астерос - Asteros 531 1
Qrator Labs 89 1
Элвис-Плюс 69 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 166 1
Crestron 67 1
Микротест 177 1
Extron Electronics 36 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 106 1
CAN - СиЭйЭн 3 1
Амтел-Сервис 34 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Cloud Constellation Corporation 1 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 2 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
Альфа-Групп 319 1
Утконос 99 1
Транснефть 159 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
ВТБ24 583 1
Аэроклуб 13 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Правительство РФ 2203 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство Московской области 48 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Правительство Московской области - Комитет лесного хозяйства Московской области 6 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
CFD - Computational Fluid Dynamics - вычислительная гидродинамика 3 2
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 75 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
SDH - Synchronous Digital Hierarchy - Технология синхронной цифровой иерархии 1 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 22 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Apple iOS 5742 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Cisco Firepower NGFW 12 2
Microsoft Office 365 769 2
Cisco CP - серия IP-телефонов 4 2
PassMark Software - CPU Benchmarks 2 1
Autodesk Revit 68 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Microsoft Lync 272 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
Стэп Лоджик KeyMaster 1 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Genesys Workspace 1 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 1
Genesys Customer Interaction Management 3 1
Стэп Лоджик Визор - мобильный центр управления 2 1
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Стэп Лоджик Стэп Телемаркетинг 2 1
HeadPoint Система ситуационного видеомониторинга 2 1
IBM Storwize 16 1
Сбербанк Сити 1 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 4 1
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 3 1
Apple iPad mini 375 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Google Android 10751 1
IBM Watson 105 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 10 1
Тырин Александр 5 5
Герасимов Александр 40 4
Забусов Николай 3 2
Аншина Марина 67 2
Свердлов Михаил 29 2
Бахур Владимир 11 1
Михайлов Вадим 2 1
Кочергин Никита 4 1
Притула Павел 31 1
Соколюк Валерий 26 1
Крючков Максим 7 1
Семынин Дмитрий 3 1
Школьников Николай 26 1
Рудычева Наталья 81 1
Рудаков Денис 31 1
Емельченков Сергей 83 1
Благирев Алексей 22 1
Круглов Максим 25 1
Карпов Алексей 21 1
Тищенко Андрей 12 1
Исаев Дмитрий 11 1
Четвернин Алексей 651 1
Мамров Алексей 1 1
Аникин Александр 16 1
Юрченко Евгений 75 1
Кулешов Алексей 27 1
Сенаторов Виталий 6 1
Путин Владимир 1824 1
Собянин Сергей 211 1
Лысенко Эдуард 209 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Иванов Сергей 170 1
Лямин Александр 59 1
Ермолаев Артем 340 1
Лукацкий Алексей 68 1
Артамонова Мария 5 1
Левашов Александр 88 1
Савина Алла 1 1
Яковлев Алексей 4 1
Карпинский Алексей 37 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Россия - ПФО - Казань 1515 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
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Россия - Ростовская область 862 1
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Global mobileGov Awards 5 1
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