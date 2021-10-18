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НТВ-Плюс


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста 1
11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек 2
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% 2
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис 1
27.12.2018 «Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 2
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 1
21.10.2016 «НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот 4
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi 1
10.08.2016 Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс» 1
05.08.2016 На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически 2
22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет 1
13.05.2016 Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram 1
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков 1
18.04.2016 Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи 1
25.03.2016 «Газпром-медиа холдинг» и China Central Television договорились о стратегическом сотрудничестве 1
26.02.2016 «НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров 6
04.02.2016 В «Яндекс.Деньгах» теперь можно настроить автоплатёж за услуги «МегаФона» 1
29.01.2016 «НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта 1
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки 7
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K 1
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2» 1
29.12.2015 «Матч ТВ» перекрывает россиянам пиратские спортивные трансляции в интернете 4
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав 1
07.10.2015 «Акадо Телеком» запустил линейку тарифов «Удача» 1

Публикаций - 174, упоминаний - 264

НТВ-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 23
Акадо Телеком - Комкор 609 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
Yandex - Яндекс 4101 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 5
Samsung Electronics 5651 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Eutelsat 65 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Telstra Corporation Limited 60 2
Синтерра - Synterra 565 2
Комстар Регионы 89 2
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
Microsoft Corporation 11060 2
Globecast 7 2
MX 1 3 2
3733 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Directum - Директум 645 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Питерская группа связистов 114 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Галактика центр 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Huawei 2730 1
Abbyy 793 1
Merlion Бюрократ 21 1
Google LLC 7144 1
Башинформсвязь 79 1
Xiaomi 904 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
ВТБ Страхование 52 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Планета Суши 9 1
Synterra Cyprus 11 1
Alternativa Capital 2 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Флибуста 27 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Lamoda 83 1
Qiwi 783 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Лукойл-Информ 72 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
Правительство РФ 2201 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Администрация Президента РФ 267 1
Президент Украины 14 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 1
3D видео 49 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Apple iOS 5741 5
Google Android 10750 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
Microsoft Windows 10 6629 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Android TV 173 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
ВГТРК Смотрим 14 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Amedia Premium HD 28 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
МТС ТВ 37 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
LG G Watch R - серия умных часов 6 1
Apple macOS 922 1
Apple iMovie 46 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Viasat Premium HD 17 1
Qrator Radar 8 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Microsoft Office 1934 1
SAP SuccessFactors 110 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
F2FGroup 151EYE - Облачный сервис удаленной оценки кандидатов перед приемом на работу 3 1
Путин Владимир 1824 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Пашенцев Виталий 11 1
Зеленский Владимир 12 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Нагорнов Иван 6 1
Гурьянова Елизавета 2 1
Шишкевич Злата 1 1
Карелина Инна 2 1
Бельская Яна 9 1
Бухарев Василий 2 1
Черкасенко Никита 3 1
Крысина Ольга 109 1
Ильина Екатерина 1 1
Прохоров Алексей 4 1
Носов Николай 12 1
Журавлев Сергей 12 1
Пушкин Василий 11 1
Королев Игорь 41 1
Ткачева Мария 1 1
Воронов Александр 8 1
Данилов Алексей 5 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Морошкин Александр 106 1
Кореш Виктор 71 1
Леонов Алексей 15 1
Рейман Леонид 411 1
Щеголев Игорь 676 1
Мишустин Михаил 302 1
Левин Леонид 83 1
Устинов Никита 2 1
Липов Андрей 50 1
Жаров Александр 165 1
Ананьева Татьяна 8 1
Паршин Максим 141 1
Кузяев Андрей 59 1
Ермаков Валерий 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 11
Европа 3745 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Украина 3361 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 6
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Восточная Европа 1676 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Франция - Французская Республика 2120 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Индия - Республика 2169 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 2
Европа Западная 612 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Япония 2778 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Азия - Азиатский регион 1513 1
Россия - Хабаровский край 416 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - Челябинск 770 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Пиратство - Авторское право 205 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
Федеральное законодательство 254 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 73 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 6
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 6
НТВ - Телекомпания 164 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 4
ТНТ - Телеканал 94 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Eurovision 4 2
Эхо Москвы - радиостанция 48 2
Россия 24 - телеканал 86 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Авторадио 10 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Россия К - телеканал 9 1
Regnum - Регнум 4 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Юность - радиостанция 14 1
Детское радио 6 1
Радио России - радиостанция 30 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Пятница - Телеканал 20 1
Звезда - Телеканал 1 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
CNews Analytics 1988 4
NPD DisplaySearch 195 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
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