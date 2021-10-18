Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТВ-Плюс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 174, упоминаний - 264
НТВ-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Пашенцев Виталий 11 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Нагорнов Иван 6 1
|Гурьянова Елизавета 2 1
|Шишкевич Злата 1 1
|Карелина Инна 2 1
|Бельская Яна 9 1
|Бухарев Василий 2 1
|Черкасенко Никита 3 1
|Крысина Ольга 109 1
|Ильина Екатерина 1 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Носов Николай 12 1
|Журавлев Сергей 12 1
|Пушкин Василий 11 1
|Королев Игорь 41 1
|Ткачева Мария 1 1
|Воронов Александр 8 1
|Данилов Алексей 5 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
|Морошкин Александр 106 1
|Кореш Виктор 71 1
|Леонов Алексей 15 1
|Рейман Леонид 411 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Левин Леонид 83 1
|Устинов Никита 2 1
|Липов Андрей 50 1
|Жаров Александр 165 1
|Ананьева Татьяна 8 1
|Паршин Максим 141 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Ермаков Валерий 71 1
|CNews Analytics 1988 4
|NPD DisplaySearch 195 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759249, в очереди разбора - 662939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759249, в очереди разбора - 662939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru