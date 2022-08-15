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ВымпелКом Билайн beeline cloud by datafort DataFort ДатаФорт

ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort - ДатаФорт

DataFort – участник рынка  облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности. Компания на рынке с 2001 года. В декабре 2021 года ПАО  «Вымпелком» приобрел DataFort.

Обзор «DataFort» на Market.CNews

15.08.2022 Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации
02.06.2022 ИТ-инфраструктура DataFort для разработчика телекоммуникационного ПО: опыт компании «Технологии Шэринга»
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate
12.01.2022 Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации
11.01.2022 Ярослав Зуси, Datafort (ГК «Вымпелком»): Благодаря Kubernetes наши клиенты думают о развитии бизнеса, а не о процессорах, виртуальных машинах и бэкапах
16.12.2021 «Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS
16.12.2021 ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным!
22.11.2019 IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций
16.05.2019 IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения
30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса
18.09.2017 IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP
24.04.2017 IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день
09.11.2016 Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort
25.05.2016 IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider
27.04.2016 Бизнес-приложения на базе платформы БОСС теперь можно размещать в «облаке» IBS DataFort
30.03.2016 IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения
11.02.2016 «Зетта Страхование» при поддержке IBS DataFort прошла аттестацию на соответствие 152-ФЗ
22.01.2016 IBS DataFort представила на рынке решения Allot для анализа сетевого трафика в режиме реального времени и защиты от DDoS
22.12.2015 БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области
21.10.2015 IBS DataFort: Возможность получить все сервисы из одних рук является гарантией их качества
05.10.2015 IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ
15.09.2015 IBS DataFort за 2,5 недели запустила облачную ИТ-инфраструктуру микрофинансовой организации «Лига Денег»
28.08.2015 IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ
23.04.2015 Облако в законе: как IBS DataFort трансформировала свои сервисы
15.10.2012 Новым руководителем IBS Datafort стал Михал Чупа
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка"
04.07.2011 ИТ-дочку "Сбербанка" возглавил гендиректор IBS DataFort Денис Калинин
09.03.2011 Сеть магазинов «Посуда Центр» доверила IBS DataFort обслуживание ИТ-инфраструктуры
12.01.2011 Новая услуга IBS DataFort: медицинские системы в аренду
25.11.2010 IBS DataFort займётся обслуживанием АИС «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы

Публикаций - 240, упоминаний - 370

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 148
Microsoft Corporation 23580 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10139 31
Oracle Corporation 6334 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8095 25
IBM - International Business Machines Corp 9215 24
Selectel - Селектел 232 22
SAP SE 4905 21
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 287 19
VMware 2150 18
Крок - Croc 1715 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1818 17
7061 17
1С-ИжТиСи 6376 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7018 16
IBS Platformix - ИБС Платформикс 112 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 309 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9583 15
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 957 14
Citrix Systems 785 14
Rambler Group - Рамблер ГК 855 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 14
АйТи 1290 13
VK - Mail.ru Group 3213 12
Yandex - Яндекс 5758 11
Custis 89 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 542 10
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 388 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 275 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 10
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 179 10
CleverDATA - КлеверДата 57 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4199 10
Linxdatacenter - Связь ВСД 141 9
Softkey - Софткей 207 9
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 339 9
HP Inc. 5567 9
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 439 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 9
Cisco Systems 4892 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5890 22
Альфа-Банк 1607 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 18
ГПБ - Газпромбанк 947 13
ПСБ - Промсвязьбанк 740 12
МДМ Банк 269 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 143 10
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 64 10
X5 Group 827 9
Visa International 1877 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 9
ВкусВилл - Избёнка 100 9
Pony Express - Фрейт линк 63 7
Спортмастер - Sportmaster 149 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2427 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 7
РОСНО СК - Страховая компания 197 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 126 7
Альфа-Капитал УК 66 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Пробизнесбанк АКБ 134 6
Bayer AG - Байер 82 6
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 6
Ингосстрах СПАО 341 6
Новард УК - Novard 72 6
Mary Kay - Мэри Кэй 90 6
Газпром нефть 502 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 83 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 6
Открытие ФК - Бинбанк 193 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 6
Росводоканал 84 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 153 6
En+ Group - Эн+ ГК 19 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18203 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10462 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3743 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9235 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2918 12
Федеральное казначейство России 1558 12
Правительство Москвы 2007 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2421 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 139 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2365 4
Правительство Ульяновской области 37 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 104 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3009 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2727 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 125 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 186 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 85 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 2
Судебная власть - Judicial power 2111 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 114 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 826 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 2
Президент Российской Федерации 3744 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1365 8
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АРБ - Ассоциация российских банков 207 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53875 170
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17433 106
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9590 92
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79609 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26053 61
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10128 20
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Private Cloud - Частные облака - приватные облака 835 17
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Microsoft Windows 2000 12715 19
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6588 17
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 11
Apple iPhone 6 6201 11
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 39 9
Microsoft SQL Server 1481 8
Microsoft Azure 1325 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 171 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4160 7
Age of Kings 3450 7
Linux OS 8332 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1078 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 226 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 5
БОСС Кадровик HRMS 228 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 4
ВГТРК Смотрим 521 4
Microsoft Exchange 1340 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 4
Oracle СУБД 591 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2928 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 203 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 784 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3308 4
Google Cloud Platform - GCP 274 4
Microsoft Office 3459 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 43 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 462 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 157 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 562 3
Microsoft Windows 14515 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 726 3
Microsoft Office 365 865 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 470 3
AMD Ryzen Matisse 7 3
МТС Cloud - CloudMTS 224 3
BMC Remedy ITSM Suite 33 3
Калинин Денис 70 42
Мацоцкий Сергей 179 27
Лантух Владислав 21 18
Козлов Михаил 167 15
Шевченко Владимир 143 13
Леушев Андрей 69 13
Николаев Евгений 16 13
Халяпин Сергей 82 12
Гузев Иван 14 12
Реймер Денис 54 11
Коротнев Константин 32 10
Сивидов Алексей 39 10
Гуральников Сергей 164 10
Бетсис Павел 99 9
Разгуляев Валерий 18 9
Шестаков Александр 37 9
Герасимов Александр 43 9
Плешков Алексей 54 9
Садовенко Илья 64 9
Прохоров Фёдор 82 9
Сафронов Юрий 67 9
Лысенко Эдуард 272 9
Хрусталев Александр 32 9
Брагин Павел 23 8
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Мушаков Игорь 36 8
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Исанин Антон 29 8
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Смирнов Александр 58 7
Атанесов Саргис 13 7
Свиридов Владимир 27 7
Фридман Илья 42 7
Малышев Александр 34 7
Румянцева Ольга 62 7
Россия - РФ - Российская федерация 123966 207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39618 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15205 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13230 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50339 26
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6340 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 13
Россия - СФО - Новосибирск 3741 12
Казахстан - Республика 4877 11
Россия - ЦФО - Калужская область 839 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 769 9
Европа Восточная 3003 9
Германия - Федеративная Республика 12084 9
Украина 7306 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1310 7
Россия - Сибирь 2018 7
Европа Западная 1346 6
Беларусь - Белоруссия 4342 6
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2389 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15201 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 515 5
Россия - УФО - Тюменская область 963 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12964 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3347 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 364 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2385 5
Земля - планета Солнечной системы 9816 4
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Узбекистан - Республика 1417 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 789 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2341 3
Индия - Республика 5096 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42365 75
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42112 67
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4968 65
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4670 62
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9295 24
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3490 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5245 18
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1672 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24172 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3935 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1989 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8346 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5015 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5227 12
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4128 10
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5234 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3185 8
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 202 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15218 8
Аудит - аудиторский услуги 1922 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3065 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 19
Thomson Reuters - Рейтер 5779 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1265 3
Открытые системы ИД 173 2
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Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Fortune 208 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 101 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 39
IDC - International Data Corporation 4854 10
Gartner - Гартнер 3484 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2175 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
Forrester Research 812 4
Moody's Investors Service 135 3
CNews IaaS рейтинг 15 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 2
B2B International 50 1
Forbes Cloud 100 4 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
BroadGroup 6 1
Aberdeen Group 48 1
Fortune Global 100 139 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
Fortune Global 500 283 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
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Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 217 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 4
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 139 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 2
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Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 63 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 60 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 667 1
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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