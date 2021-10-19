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Linxdatacenter
Связь ВСД


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
30.09.2021 Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
26.08.2021 Прогноз: дефицит компонентов ИТ-инфраструктуры повысит спрос на облака 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2
27.05.2021 Московское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по второму уровню защищенности 3
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков 4
17.03.2021 Linxdatacenter выросла на 30% в облачном сегменте в 2020 году 2
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
05.02.2021 Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews 2
24.12.2020 Linxdatacenter повысила производительность своего облака 1
28.10.2020 Linxdatacenter подтвердила соответствие виртуальной инфраструктуры и дата-центров стандарту PCI DSS 4
01.09.2020 Linxdatacenter вошел в топ-3 рейтинга провайдеров IaaS по уровню SLA 3
18.08.2020 Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute 3
30.06.2020 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров 1
10.06.2020 Linxdatacenter вошел в топ-50 поставщиков ИТ для промышленности по версии CNews 2
09.04.2020 Linxdatacenter представил комплекс ИТ-инструментов для работы в условиях пандемии 3
29.01.2020 Linxdatacenter подвела итоги года и представила планы на 2020 год 4
08.10.2019 Linxdatacenter в топе-30 поставщиков ИТ-решений для операторов связи по версии CNews 2
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
01.08.2019 Linxdatacenter поднялся на пять пунктов в рейтинге российских облачных провайдеров по версии CNews 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
11.07.2019 Linxdatacenter получил лицензию ФСБ России на работы по шифрованию 3
13.06.2019 Linxdatacenter вошел в рейтинг CNews «Крупнейшие ИТ-компании России 2018» 4
08.04.2019 Linxdatacenter запустил защищенное облако на базе требований закона о персональных данных 3
24.12.2018 Linxdatacenter обеспечит развертывание ИТ-систем на инфраструктуре HyperFlex 2
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 2
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
22.11.2018 Megaport и Linxdatacenter обеспечат прямую облачную связность с Россией 5
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1

Публикаций - 80, упоминаний - 177

Linxdatacenter упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 14
Microsoft Corporation 11110 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 8
Cisco Systems 2044 7
Google LLC 7158 6
SAP SE 3216 6
Доктор рядом - Doc+ 43 5
VMware 1829 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Крок 1221 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 5
Alibaba Cloud 26 4
iTeco - Ай-Теко 718 4
3753 4
Samsung Electronics 5686 4
Veeam Software 250 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Selectel - Селектел 137 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Megaport 5 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
Citrix Systems 571 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Salesforce.com 273 2
3data - 3дата 32 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Корус Консалтинг ГК 806 2
Ланит ГК 1158 2
Сервионика - Servionica 164 2
Huawei 2731 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Lenovo Group 1638 2
Синтерра - Synterra 565 1
Itransition - Итранзишн 7 1
РДТЕХ 159 1
Астерос - Asteros 531 1
Парус 203 1
Сател 33 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
En+ Group 17 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Связьтранснефть 15 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
АвтоВАЗ 119 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
JCB International 113 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
American Express 172 1
Роснефть НК 367 1
Visa International 1346 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Правительство РФ 2206 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Правительство Иркутской области 2 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
OpenStack 347 2
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Big Data - Большие данные 1136 2
FCC - Fast Cross Cable 2 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 1 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 2 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Kubernetes 307 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Linxdatacenter ЦОД 14 11
AWS - Amazon Web Services 568 10
Microsoft Azure 1171 9
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 4
IBM Cloud 84 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Oracle Cloud Platform 151 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
DataLine Nord ЦОД 15 3
Онланта OnCloud.ru 34 2
CloudМТS 19 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
Caravan Aero 9 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Samsung Health 13 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
NVision Барьер 8 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 1
Nutanix Xi Cloud 1 1
Amazon WorkSpaces 2 1
Megaport Cloud Router 1 1
Lenovo ThinkSystem DB - серия коммутаторов 2 1
Virtu Systems CommCloud 1 1
Dell EMC ScaleIO 15 1
IBM Flashsystem 14 1
Red Hat JBoss Middleware 11 1
IBM Storwize 16 1
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 29 1
Commvault Simpana 8 1
Linux OS 4265 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft SQL Server 795 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Соколова Ольга 20 10
Меркулов Борис 7 6
Смирнова Екатерина 8 4
Швецов Денис 11 4
Балабанов Анатолий 12 4
Селиванов Дмитрий 48 4
Раменский Демьян 12 4
Ветров Михаил 4 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Фишер Андрей 54 4
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Захаров Андрей 28 3
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Чирков Тарас 5 2
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