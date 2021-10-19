Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Linxdatacenter
Связь ВСД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 177
Linxdatacenter упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соколова Ольга 20 10
|Меркулов Борис 7 6
|Смирнова Екатерина 8 4
|Швецов Денис 11 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Селиванов Дмитрий 48 4
|Раменский Демьян 12 4
|Ветров Михаил 4 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Фишер Андрей 54 4
|Симаков Олег 106 4
|Захаров Андрей 28 3
|Теличева Наталья 125 3
|Соловьев Владимир 98 3
|Мотовилов Олег 58 3
|Тыров Илья 11 3
|Беляков Георгий 2 2
|Самоукин Сергей 7 2
|Еременко Алексей 3 2
|Чирков Тарас 5 2
|Бойко Елена 151 2
|Березин Максим 60 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Зятьков Юрий 6 1
|Боровиков Иван 2 1
|Петрова Лариса 2 1
|Мустафин Айрат 4 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Яковлева Светлана 2 1
|Попов Илья 2 1
|Железнов Видия 4 1
|Пестун Вадим 4 1
|Кондратенко Кирилл 1 1
|English Vincent - Инглиш Винсент 1 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Адеев Николай 5 1
|Андреенко Константин 2 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Мищенко Алексей 4 1
|Медунов Алексей 3 1
|CNews Analytics 1991 16
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Gartner 2193 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
|Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765028, в очереди разбора - 668715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765028, в очереди разбора - 668715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru