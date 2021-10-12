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ВкусВилл


12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл» 4
13.07.2021 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось с начала 2021 года 1
01.07.2021 Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле» 1
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
07.06.2021 «М.видео» запустила «Цифровую академию» 1
29.04.2021 «Тилтех капитал» инвестирует 1 млрд рублей в проекты на потребительских рынках 1
08.04.2021 Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять продукты из столичных магазинов 1
18.02.2021 Отчет Accenture TechVision 2021: Десятилетний план цифрового развития компаний – за два года 1
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами 2
11.02.2021 Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке» 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 2
12.10.2020 Конференция о коммуникационных технологиях INTERCOM’20 пройдет 15 октября в онлайн-формате 1
05.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
01.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
20.08.2020 «Сбермаркет» запустил экспресс-доставку продуктов в Москве 1
23.07.2020 Выручка Delivery Club по итогам второго квартала 2020 года достигла 2,5 млрд рублей 1
15.06.2020 Количество подключенных к Delivery Club ресторанов превысило 20 тысяч 2
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
12.05.2020 «Корус консалтинг» изучил изменение покупательского поведения жителей Москвы и Санкт-Петербурга во время пандемии 1
28.04.2020 «Яндекс» и фонд «Дари еду» доставят продукты нуждающимся 1
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 1
10.03.2020 Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране 4
21.01.2020 В приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары 1
25.12.2019 Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
10.12.2019 Everland и «Билайн» запустили платформу для трудоустройства людей с инвалидностью 1
16.09.2019 Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
30.07.2019 «Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи 1
11.07.2019 «Яндекс.маркет» запустил приложение «Суперчек» для офлайн-покупок 1
03.07.2019 Клиенты МГТС получат до 50% кэшбэка за покупки через сервис golama 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1

Публикаций - 48, упоминаний - 57

ВкусВилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3554 12
Ланит ГК 1160 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
Instabank - Инстабанк 12 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
Microsoft Corporation 11143 5
Yandex - Яндекс 4101 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
Voximplant - Фастком 15 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Google LLC 7168 3
Samsung Electronics 5714 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Корус Консалтинг ГК 808 1
Alibaba Group 298 1
Huawei 2733 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Pixonic 18 1
Deus Craft 4 1
Malivar - Маливар 4 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Swag Masha 4 1
Nvidia Corp 2036 1
Accenture - Аксенчер 533 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Прогноз 197 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Insize 4 1
BIT.Games 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Газпромбанк - ГПБ 693 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
МДМ Банк 150 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
ВТБ Банк Москвы 372 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
О2О Delivery club 153 4
X5 Group 599 4
Yves Rocher - Ив Роше 29 4
Лента - Сеть розничной торговли 189 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 4
ЦИАН - CIAN 39 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Татнефть 114 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Верный - Торговая сеть 16 3
Русагро Группа Компаний 139 3
KupiVip 75 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
Связной ГК 883 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
О’Кей - Сеть магазинов 61 2
Быстроденьги МФК 22 2
Быстроном 3 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Visa International 1346 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Фонд президентских грантов 11 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 3
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 3
Суперчек 5 2
MasterCard Maestro 112 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Яндекс.Маркет 439 2
Left to Survive - компьютерная игра 6 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
AliExpress Plus 5 1
VK Connect 20 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK Combo 14 1
Актив - Рутокен S 20 1
Hustle Castle 11 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
Zero City - игра 4 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
VK Donut 6 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Apple Pay 385 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Huawei AppGallery 95 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
VK - Mail.ru Combo 11 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Разгуляев Валерий 18 12
Игнатов Виктор 12 8
Воробьев Артем 14 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Базалей Наталья 14 6
Алябьев Андрей 27 6
Тищенко Юрий 14 6
Муравлев Александр 15 6
Румянцева Ольга 45 6
Леоничев Алексей 14 6
Сафронов Юрий 61 6
Чекель Павел 15 6
Смирнов Александр 44 6
Атанесов Саргис 13 6
Скородумов Олег 17 6
Николаев Евгений 13 6
Кравченко Денис 24 6
Клеев Владимир 9 6
Хрусталев Александр 31 6
Мухин Максим 18 6
Шалимов Александр 9 6
Потёмкин Роман 20 6
Грибанов Юрий 24 5
Сергеев Александр 21 5
Герасимов Александр 40 5
Патрин Максим 31 5
Свердлов Михаил 29 5
Козлов Александр 54 5
Староверов Денис 14 4
Серебряков Виктор 42 4
Бетсис Павел 84 4
Быстров Константин 19 3
Крысина Ольга 109 3
Айларов Алексей 10 3
Голубев Александр 13 3
Зайцев Николай 28 3
Малых Дмитрий 23 3
Калюжный Игорь 24 3
Александрин Андрей 15 3
Елистратов Николай 90 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Казахстан - Республика 2646 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Ульяновск 297 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Калуга 298 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Мурманск 260 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Нальчик 66 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Воронеж 693 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
США - Кремниевая долина 399 1
Ближний Восток 1478 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Владивосток 866 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Сочи 913 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 2 1
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
500 Startups 23 1
CNews AWARDS 292 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews APPWards 36 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
GeekBrains 40 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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