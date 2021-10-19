ВТБ Капитал Управление активами

Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1

Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик 1

Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1

Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 6