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ВТБ Капитал Управление активами
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ВТБ Капитал Управление инвестициями


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
09.08.2021 «ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности онлайн-сервиса для получения статуса квалифицированного инвестора 2
03.08.2021 Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно 2
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса 3
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 2
07.07.2021 ВТБ запустил обновленный сервис по онлайн-подбору портфеля сбережений 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 3
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 2
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение 1
27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет 1
21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик 1
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 1
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» 1
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже 2
29.04.2021 В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 3
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 2
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 2
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 2
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 6
01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра 1
25.02.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 2
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 2
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов 9
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 8
24.11.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» привлекли более 1,5 млрд руб. под управление ИИ 5
23.10.2020 Банк «Открытие» выступил организатором размещения рублевых облигаций «ЭР-Телеком холдинга» 1
22.10.2020 «ЭР-Телеком» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций 1
20.10.2020 «ВТБ Капитал инвестиции» выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций 3
29.09.2020 «ВТБ Мои Инвестиции» предложили участие в размещениях акций без комиссий 2

Публикаций - 219, упоминаний - 365

ВТБ Капитал Управление активами упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 41
Yandex - Яндекс 4098 19
Ростелеком Связьинвест 692 14
VK - Mail.ru Group 2482 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 13
Microsoft Corporation 10997 10
Vivacom - Video & Audio Communications 15 9
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
3726 5
IBM 3524 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
SEC Consult Services 929 4
Ростелеком Сибирьтелеком 298 3
АФК Система ПАО 990 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Fortinet 286 3
Viva Telecom 3 3
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 3
АвтоТрекер 95 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Oracle Corporation 3331 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Promt - Промт 98 2
United Group 2 2
KPMG - КПМГ 129 2
Корус Консалтинг ГК 803 2
Yota - Скартел 623 2
Инфосистемы Джет 675 2
ELMA 106 2
Huawei 2723 2
Qrator Labs 89 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
VMware 1828 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 71
Газпромбанк - ГПБ 692 23
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 7
Открытие ФК 538 7
Яндекс.Такси 271 5
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 5
Marshall Capital Partners 63 5
Мегаполис ТК 87 5
О2О Delivery club 153 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
ВТБ24 583 4
CCB - Corporate Commerce Bank 6 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 4
Credit Suisse 68 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 4
Почта Банк 289 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
Газпром нефть 380 3
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 3
Почта России ПАО 1570 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Яндекс.Еда 93 3
Deutsche Bank 126 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 3
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 3
Уралсиб Банк 389 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
KIA Motors 72 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 2
Администрация Президента РФ 267 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Международный арбитраж 11 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство РФ 2198 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Президент Российской Федерации 1439 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 9
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 2 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
DevOps - Development и Operations 296 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
Kubernetes 307 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 43 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 19 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
CVC - card verification value - card validation code - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 18 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
App-in-App 5 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 28
ВТБ Онлайн 137 8
Яндекс.Маркет 439 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 3
Apple iOS 5741 3
Яндекс.Лавка 68 3
Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 3 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
Arrival Van - электромобиль 4 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Android 10750 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Apple - App Store 2198 2
Яндекс Go 50 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Симбиотел - EZTalk 10 1
Яндекс.Расписания 25 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Telegram - Мессенджер 80 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Финам MetaTrader 7 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Microsoft Dynamics NAV 170 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 1
Tesla Model 3 20 1
OpenText Documentum 188 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Apple iPad 3263 1
ВТБ Мультикарта 147 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
Потапов Владимир 40 39
Малофеев Константин 98 7
Волож Аркадий 181 7
Теличева Наталья 125 6
Яковицкий Алексей 12 6
Добкин Аркадий 54 6
Русев Спас 6 6
Зарьянов Алексей 11 6
Минаев Алексей 9 5
Юрченко Евгений 75 5
Постарнаков Андрей 5 5
Васильева Екатерина 17 5
Анохин Сергей 40 4
Абрамович Роман 23 4
Худавердян Тигран 66 4
Ермаченков Алексей 14 4
Делицын Леонид 94 4
Косарев Дмитрий 11 4
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 4
Дергунова Ольга 56 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Осеевский Михаил 221 4
Фролов Александр 26 4
Li Richard - Ли Ричард 5 4
Луврье Пьер 4 4
Чугунов Никита 53 4
Чепакин Андрей 6 3
Щеголев Игорь 676 3
Щиров Илья 26 3
Скородумов Анатолий 63 3
Мельхорн Кай-Уве 23 3
Михеев Дмитрий 14 3
Тимофеев Александр 7 3
Баранов Сергей 18 3
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Сирота Юрий 38 3
Плешков Алексей 42 3
Гаранин Евгений 22 3
Еремина Елена 6 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 22
Россия - Санкт-Петербург 7056 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 13
Казахстан - Республика 2618 9
Болгария - Республика 306 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
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Великобритания - Лондон 815 6
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
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Германия - Федеративная Республика 3606 4
Восточная Европа 1667 3
Россия - Белгород 238 3
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Сербия - Республика 129 3
Украина 3344 3
Индия - Республика 2156 3
США - Лос-Анджелес 289 3
Европа 3725 2
Россия - Калининград 659 2
Словения - Республика 109 2
Черногория 86 2
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Болгария - София 18 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 44 2
Израиль 716 2
Европа - Балканский полуостров 11 2
Великобритания - Банбери 6 2
США - Нью-Йорк 1084 2
Россия - Пущино 7 1
Америка 452 1
Китай - Шанхай 244 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 5
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 4
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Русский язык 966 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 2
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 2
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Private Banking 16 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 8
FT - Financial Times 246 4
Thomson Reuters - Рейтер 1708 3
Ведомости 259 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Bloomberg 785 2
РИА Новости 654 2
The Guardian - Британская газета 189 2
CrunchBase 62 2
Руспрофайл 3 1
Forbes - Форбс 441 1
Царьград - телеканал 7 1
New retail 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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