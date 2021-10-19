Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Капитал Управление активами
ВТБК УА
ВТБ Капитал Управление инвестициями
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 219, упоминаний - 365
ВТБ Капитал Управление активами упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Потапов Владимир 40 39
|Малофеев Константин 98 7
|Волож Аркадий 181 7
|Теличева Наталья 125 6
|Яковицкий Алексей 12 6
|Добкин Аркадий 54 6
|Русев Спас 6 6
|Зарьянов Алексей 11 6
|Минаев Алексей 9 5
|Юрченко Евгений 75 5
|Постарнаков Андрей 5 5
|Васильева Екатерина 17 5
|Анохин Сергей 40 4
|Абрамович Роман 23 4
|Худавердян Тигран 66 4
|Ермаченков Алексей 14 4
|Делицын Леонид 94 4
|Косарев Дмитрий 11 4
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 4
|Дергунова Ольга 56 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Фролов Александр 26 4
|Li Richard - Ли Ричард 5 4
|Луврье Пьер 4 4
|Чугунов Никита 53 4
|Чепакин Андрей 6 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Щиров Илья 26 3
|Скородумов Анатолий 63 3
|Мельхорн Кай-Уве 23 3
|Михеев Дмитрий 14 3
|Тимофеев Александр 7 3
|Баранов Сергей 18 3
|Абрамков Александр 29 3
|Соловьев Юрий 25 3
|Сирота Юрий 38 3
|Плешков Алексей 42 3
|Гаранин Евгений 22 3
|Еремина Елена 6 3
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Медиалогия 37 2
|Gartner 2187 1
|Vanson Bourne 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658091.
Создано именных указателей - 46327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658091.
Создано именных указателей - 46327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru