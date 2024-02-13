REG.ru Рег.ру хостинг-провайдер и регистратор доменов

«Рег.ру» объявил о сделке с Reddock Хостинг-провайдер и регистратор доменных имен «Рег.ру» заключил соглашение о приеме на обслуживание клиентов Reddock. «Рег.ру» уже заявлял о желании приобрести небольших игроков, для которых хостинг не является приоритетным видом дея

«Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS «Рег.ру» упрощает и ускоряет работу с приложениями для клиентов. Запуск «из коробки» MySQL занимает до трех минут даже с донастройками сервиса, а все рутинные процессы поддержки перекладываются

«Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL «Рег.ру» провел исследование рынка облачной инфраструктуры. ИТ-компания опросила российских корпоративных пользователей, занимающих руководящие должности в ИТ-департаментах или владеющих бизнесо

«Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке «Рег.ру» расширил набор облачных сервисов. На платформе Рег.облако теперь доступна система управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Облачная СУБД позволит бизнесу выстроить отказоуст

«Рег.ру» отразил новый вид массированной DDoS-атаки Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имён «Рег.ру» успешно заблокировал продолжительную DDoS-атаку нового типа. Она длилась 72 часа, а суммарная ёмкость атаки составила более 40 Гб/с. Системы защиты хостинг-провайдера зафиксировали учас

Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения Регистратор доменных имён и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о перезапуске своей виртуальной инфраструктуры и анонсировал облачный сервис под названием «Рег.облако». «Рег.облако» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфрастру

Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ Команда крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru

Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф Команда российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Те

REG.RU предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами NVIDIA RTX A-серии Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представил видеокарты NVIDIA RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выде

Reg.ru предоставил клиентам выделенные серверы с видеокартами Nvidia RTX A-серии Российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru представил видеокарты Nvidia RTX серии А4000, А5000 и А6000 в новых конфигурациях выде

REG.RU представляет домены-долгожители в честь дня рождения зоны .RU нальной доменной зоне .RU исполняется 28 лет. В честь этого хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU рассказывает, какие доменные имена остаются активными с конца 20 столетия. Первое доме

REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил инструменты платформы для создания сайтов REG.Site — теперь пользовате

Процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения теперь доступны для выделенных серверов REG.RU Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel Xeon

WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет статистику сервисов и инструментов, которые используют владельцы сайтов в

REG.RU запустил сервис проверки SSL-сертификатов Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU создал чекер для проверки SSL-сертификатов. Это дополнительный бесплатный инструмент,

Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU О «Ру-Веб.Инвестиции» и движение в сторону концепции единого цифрового окна для бизнеса. Итоги года REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов. Развитие хостинга

Доля успешных сделок достигла 90%: статистика услуги «Доменный брокер» в REG.RU Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет актуальные данные об услуге «Доменный брокер»: до 3000 заказов в год, мак

REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студент

У клиентов REG.RU появилась возможность запускать рекламные кампании для офлайн-бизнеса через Яндекс.Бизнес Клиенты крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU теперь могут запустить рекламу своего офлайн-бизнеса с Рекламной подпиской от Яндекс.Б

На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил возможность автоустановки операционной системы Windows при заказе Облачных сер

«Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU Королюка. Автор — серийный предприниматель, сооснователь хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU, венчурный и профессиональный инвестор в ценные бумаги. В книге изложены все накопленн

REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU стал партнёром фотоконкурса «Фотодомен.РФ». Организатор конкурса — «Координационный це

Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев во главе с инвестиционным фондом Proxima Capital Group, 25% — холдингу РБК) приобрели 100% компании REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменных имен. Компания ст

30000 адресов, 50% продлений: обзор столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW я — День города Москвы. Пресс-служба крупнейшего в России хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представляет статистику о столичных доменах .МОСКВА и .MOSCOW. Домены-города появились

От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU В честь начала учебного года крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет обзор доменных зон для сайтов в сфере образования. Доменные зоны будут ин

Принимайте оплату в долларах США и евро на своих сайтах: новая опция в CENT.APP я валюту: доллар или евро. CENT.APP — партнёр крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU. Обычный интернет-эквайринг осуществляет списание в рублях — это не всегда удобно и по

REG.RU запускает тестовый период для сервиса REG.Site Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса для создания сайтов REG.Site — теперь каждому поль

.HOUSE, .BUILDERS и .VILLAS: топ-10 доменов для индустрии строительства и недвижимости Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет рейтинг специализированных доменов для сферы строительства и недвижимости

CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU с помощью партнёра, сервиса CENT.APP, добавил возможность для бизнеса принимать платеж

Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU публикует статистику по количеству безбумажных операций с доменами — услуга позволяет

REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU занял 10 место среди мировых регистраторов в New gTLDs (новых доменных зонах), следует

Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU абстрактной геометрической граффити-композицией. Яркая работа отражает контекст и атмо

220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU В мае 2021 года исполняется 15 лет хостинг-провайдеру и регистратору доменов REG.RU. За годы работы компания трансформировалась в площадку с широким набором услуг для зап

Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы Генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк вошёл в экспертный совет при Комитете Государственной Думы по информац

REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил к аренде выделенных серверов полнофункциональное администрирование оборудовани

Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU интегрировал в Личный кабинет Яндекс.Бизнес — простой и удобный сервис для автоматичес

Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site для быстрого создания сайтов на базе Word

REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков нес, то что бы они выбрали? В рамках спецпроекта к 1 апреля хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет сайты, которые могли бы запустить классики русской литературы. Цель проек

Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты Проект Поддерживаю.РФ и хостинг-провайдер REG.RU начали совместное тестирование почтовой системы, поддерживающей полностью кириллически