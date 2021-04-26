Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nortel Networks
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 221, упоминаний - 500
Nortel Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 3
|Larry Page - Ларри Пейдж 125 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Ананьин Алексей 60 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Поляков Алексей 15 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Подобайло Николай 8 1
|Чиркунов Олег 6 1
|Бяков Юрий 34 1
|Овчаров Евгений 11 1
|Белик Сергей 15 1
|Куцько Павел 1 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
|Волков Роман 13 1
|Легезо Денис 32 1
|Волкова Юлия 3 1
|Аветисян Арутюн 13 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Яшин Леонид 20 1
|Гуриев Марат 10 1
|Аксенов Алексей 7 1
|Казаев Алексей 10 1
|Красовский Александр 25 1
|Лосев Сергей 43 1
|Мякишева Марина 84 1
|Семенихин Максим 9 1
|Беленький Александр 20 1
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
|Shander Eric - Шандер Эрик 10 1
|Руденко Елена 5 1
|Krebs Laurie - Кребс Лори 2 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Яковлев Сергей 23 1
|Паршин Максим 141 1
|Миньковский Михаил 21 1
|Макаров Валентин 111 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 5
|Bloomberg 785 4
|Прайм - Агентство экономической информации 527 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|The Wall Street Journal 709 1
|The Register 338 1
|Business Insider 182 1
|CrunchBase 62 1
|AppleInsider 366 1
|News Corp 90 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758019, в очереди разбора - 661709.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758019, в очереди разбора - 661709.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru