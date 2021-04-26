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Nortel Networks


26.04.2021 Назначен глава интеграционного направления группы «Т1» 1
10.12.2020 Совет директоров Nutanix назначил нового CEO и президента 1
27.01.2020 Работу Microsoft с СМБ в России возглавил выходец из Google и Huawei 2
14.10.2019 Финансовый директор Red Hat изгнан из компании без выходного пособия 1
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 1
19.05.2017 Экс-директор NetApp возглавил российского вендора IVA technologies 1
16.01.2017 Максим Семенихин назначен региональным менеджером Red Hat в России и странах СНГ 1
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 1
02.10.2015 Google и Microsoft отказались от взаимных претензий по патентам 2
12.05.2015 «АМТ-Груп» создала систему унифицированных коммуникаций в новом офисе Райффайзенбанка 1
10.12.2014 Два главных производителя компонентов IoT объединятся 1
04.12.2014 Рынок ищет способы защиты от целевых атак 1
06.10.2014 Рассекречен размер дани, которую Samsung выплачивает Microsoft за Android 2
21.08.2014 Перспективы четвертого поколения связи в России 1
16.06.2014 Впервые обнародован список патентов Microsoft — оружия против Android 2
24.01.2014 Qualcomm перекупил у HP наследство производителя легендарных «наладонников» 1
06.11.2013 Microsoft и Apple объявили новую патентную войну Android 6
01.11.2013 Apple и Microsoft потребовали лишить Google главного источника дохода 3
27.09.2013 Вопросы ИБ: выгоднее создать новое ПО, чем «чистить» старое 2
16.09.2013 «Белтел» построил современный контакт-центр для «Иркутскэнергосбыта» 1
20.06.2013 «Билайн» развивает магистральную транспортную сеть в Северо-Западном регионе 1
24.05.2013 Luxoft раскрыл свои секреты 1
10.12.2012 Apple и Google объединятся, чтобы купить патенты Kodak 1
28.11.2012 Александр Труняев назначен директором департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon 1
18.07.2012 «Инфосистемы Джет» создала телекоммуникационную инфраструктуру в бизнес-парке Nagatino i-Land 1
17.07.2012 Samsung купил мобильного чипмейкера за $310 млн 1
06.07.2012 Amazon планирует выпустить «дешевый iPhone» 1
19.06.2012 Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей 1
18.04.2012 BlackBerry Mobile Voice System получила поддержку системы OpenScape Voice от Siemens Enterprise Communications 1
10.04.2012 «Астерос» создал платформу эффективных коммуникаций для Schneider Electric 1
22.03.2012 Ericsson увеличивает свою долю в СП LG-Ericsson 1
01.02.2012 «Белтел» завершил реконструкцию сети проводной телефонии «Молдавской ГРЭС» 1
29.09.2011 Microsoft обложила «налогом» смартфоны и планшеты Samsung 1
08.09.2011 Google встал на защиту HTC от Apple 1
07.09.2011 Акционеры призывают продать RIM 1
18.08.2011 Покупка Motorola: Apple готовит ответный удар 2
16.08.2011 Зачем Google покупает Motorola и чем сделка грозит рынку? 2
04.08.2011 Google обвинил Apple, Microsoft и Oracle в сговоре против Android 1
04.08.2011 Google обвинила Microsoft, Oracle и Apple в сговоре против Android 1
22.07.2011 Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney 1

Публикаций - 221, упоминаний - 500

Nortel Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 28
Google LLC 7135 23
Apple Inc - Эппл Рус 7685 20
Samsung Electronics 5641 16
Ericsson 856 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 13
Lenovo Motorola 999 12
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 11
Oracle Corporation 3333 10
Dell EMC 2393 10
Nokia Corporation 2424 10
HTC Corporation 1187 10
Cisco Systems 2037 9
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 9
LG Electronics 1838 9
Intel Corporation 4158 8
Sony 2327 8
IBM 3530 7
Huawei 2727 6
Rockstar Games 201 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 5
HP Inc. 2901 4
VMware 1829 4
ZTE Corporation 549 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Amazon Inc - Amazon.com 1469 4
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 3
Red Hat 665 3
Facebook 3765 3
BT Group - British Telecommunications 82 3
Yahoo! 1092 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 3
Oracle Sun Microsystems 389 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
Telia Company 348 2
Siemens AG - Сименс Россия 646 2
Citigroup 114 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
UBS AG 118 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Deutsche Bank 126 2
Barnes & Noble 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Иркутскэнерго ПАО 29 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Coca-Cola Company 112 1
Ford 173 1
Интер РАО ПАО 158 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 71 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
The Walt Disney Company 166 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Boeing 98 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
Норникель - Норильский никель 177 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Правительство Москвы 649 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Linux Foundation 157 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 14
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
3G - Стандарт мобильной связи 3714 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 103 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 156 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 1
SRAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 20 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Apache License 24 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
FTTH - Fiber To The Home 95 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 214 1
Google Android 10750 20
Java - Язык программирования 1169 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Linux OS 4249 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 5
Apple iPad 3263 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
Avaya IP Office Cloud Platform 33 2
Apple iTunes Store 570 2
OpenText Documentum 189 2
ИСП РАН Svace 7 2
Microsoft Word 344 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 1
Apple iPod Touch 654 1
Tizen OS - Linux 215 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 1
Myspace - социальная сеть 331 1
МТТ MVNE 20 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 1
C# - C Sharp - Язык программирования 145 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
Avaya Aura 41 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2124 1
Unify OpenScape Voice 19 1
Nokia N - серия 239 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
IBM Cognos BI 141 1
Amazon Kindle 136 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Fedora Core 3 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 12 1
Microsoft Windows Live 119 1
Apple Mac 1455 1
Red Hat - Linux Fedora 142 1
Red Hat Linux 43 1
Приданцев Сергей 82 3
Steve Jobs - Стив Джобс 701 3
Larry Page - Ларри Пейдж 125 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Ананьин Алексей 60 1
Хомяков Сергей 30 1
Поляков Алексей 15 1
Корнеев Андрей 5 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Подобайло Николай 8 1
Чиркунов Олег 6 1
Бяков Юрий 34 1
Овчаров Евгений 11 1
Белик Сергей 15 1
Куцько Павел 1 1
Юсупов Ренат 75 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Волков Роман 13 1
Легезо Денис 32 1
Волкова Юлия 3 1
Аветисян Арутюн 13 1
Рудычева Наталья 81 1
Яшин Леонид 20 1
Гуриев Марат 10 1
Аксенов Алексей 7 1
Казаев Алексей 10 1
Красовский Александр 25 1
Лосев Сергей 43 1
Мякишева Марина 84 1
Семенихин Максим 9 1
Беленький Александр 20 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Shander Eric - Шандер Эрик 10 1
Руденко Елена 5 1
Krebs Laurie - Кребс Лори 2 1
Соловьев Сергей 25 1
Яковлев Сергей 23 1
Паршин Максим 141 1
Миньковский Михаил 21 1
Макаров Валентин 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 9
Европа 3736 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Восточная Европа 1674 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Франция - Французская Республика 2116 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Украина 3353 5
Южная Корея - Республика 1454 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Индия - Республика 2165 4
Канада 1295 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Северная Америка 1407 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Европа Западная 611 3
Казахстан - Республика 2622 2
Япония 2771 2
Финляндия - Финляндская Республика 815 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Прибалтика - Балтия 591 2
Африка 1486 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Испания - Барселона 533 2
США - Техас 222 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 2
Южная Корея - Сеул 129 2
Туркмения - Туркменистан 195 2
Украина - Киев 463 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Trade-in 54 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 5
Bloomberg 785 4
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
The Wall Street Journal 709 1
The Register 338 1
Business Insider 182 1
CrunchBase 62 1
AppleInsider 366 1
News Corp 90 1
IDC - International Data Corporation 2711 6
CNews Analytics 1988 4
Gartner 2189 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Forrester Research 385 1
Microsoft Research 93 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
GSMA Intelligence 5 1
eMarketer 77 1
РАН - Российская академия наук 316 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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