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MFA Multi-factor Authentication Multifactor Authentication Многофакторная аутентификация пользователей



09.12.2022 «Росатом» решил не затягивать долгострой мегаЦОДа, чтобы не злить Татарстан 1
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» 1
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году 1
25.10.2022 «Госуслуги» помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности 1
13.10.2022 5 причин популярности Low-code инструментов сформулировали аналитики Market.CNews 1
30.09.2022 Семь трендов мобильной разработки 1
20.09.2022 Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
Дмитрий Горбатов, «Solar Интеграция»: Мы выступаем в качестве верхнеуровневого архитектора кибербезопасности 1
31.08.2022 Сергей Волков -

Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности

 1
20.08.2022 Как понять, что кто-то пользуется вашим аккаунтом в Google 1
16.08.2022 Group-IB: мошенники атакуют пользователей платформы Steam c помощью нового метода фишинга 1
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности 1
01.08.2022 На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов 1
08.07.2022 10 простых шагов: как мигрировать из иностранного в российское облако 1
27.06.2022 Microsoft пресекла атаки хакеров через OneDrive 1
07.06.2022 Минцифры рассказало о новациях в ДЭГ в 2022 году 1
06.06.2022 Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
02.06.2022 Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать 1
30.05.2022 Чем заменить зарубежный VPN 1
30.05.2022 Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
11.05.2022 Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. 1
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor 1
21.04.2022 В России создана уникальная технология маркировки для поиска источника при инсайдерской утечке 1
12.04.2022 Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать 1
07.04.2022 Эксперты «Информзащиты» предупредили об активизации фишинговой техники BitB 1
31.03.2022 Почему бизнес меняет подходы к управлению мобильными устройствами 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
23.03.2022 Подтверждена совместимость ОС No Touch Desktop и устройств «Рутокен» 1
09.03.2022 Как перейти на облачный офис «Р7» 1
05.03.2022 Как перейти на облачный офис «Р7» 1
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
21.02.2022 SmartDeal в партнерстве с «Инфотекс интернет траст» начинает онлайн-выпуск электронных подписей по технологии NFC 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box 2
19.01.2022 Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать 2
18.01.2022 Вице-премьер Чернышенко: биометрия позволит повысить безопасность персональных данных россиян на «Госуслугах» 1
15.01.2022 Четыре крупнейших взлома 2021 года — чему они учат 1

Публикаций - 269, упоминаний - 285

MFA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23403 37
Google LLC 10878 24
VMware 2118 14
Cisco Systems 4860 13
VK - Mail.ru Group 3186 11
IBM - International Business Machines Corp 9170 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2550 9
SAP SE 4843 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9999 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 8
Dell EMC 4893 8
Yandex - Яндекс 5576 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4114 7
Citrix Systems 776 7
Softline - Софтлайн 2038 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9346 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 774 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6865 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7999 5
Apple Inc 11114 5
Accellion 6 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1589 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 546 4
Intel Corporation 11628 4
Amazon Inc - Amazon.com 2782 4
Box inc - box.com - box.net 323 4
Код Безопасности 464 4
HP Inc. 5500 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 358 4
Крок - Croc 1683 4
Salesforce.com 380 3
Telegram Group 1006 3
GitHub 540 3
Информзащита 679 3
Lenovo Group 2153 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 535 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 946 2
Veeam Software 290 2
Oracle Corporation 6276 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5706 4
Почта России ПАО 1975 2
АльфаСтрахование СГ 267 2
UPS 177 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 89 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 317 1
РЖД - Российские железные дороги 1599 1
Северсталь ПАО - Severstal 356 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2338 1
Роснефть НК - нефтяная компания 473 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1160 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 108 1
Самолёт ГК 1650 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 25 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8935 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10311 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17801 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2796 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1514 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1607 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2489 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2366 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 150 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 197 1
Президент Российской Федерации 3669 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 934 1
Судебная власть - Judicial power 2077 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2929 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3042 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1167 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5987 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52645 114
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78813 92
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25462 72
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5182 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16912 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12556 38
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2549 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3837 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11480 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9413 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24785 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8080 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19466 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12819 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10688 19
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6825 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10827 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21756 16
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3335 15
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 201 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3098 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11464 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38340 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7442 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11002 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6682 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3844 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7963 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17215 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13088 8
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8952 8
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 204 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2379 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5786 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8996 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14523 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7693 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13532 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21191 7
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2916 7
Microsoft Windows 10 13418 19
Linux OS 8165 19
Microsoft Outlook 1273 10
Google Android 12451 8
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 192 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1220 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4000 7
Apple iOS 6732 5
НКТ - Р7-Офис 199 5
Microsoft Office 3412 5
Microsoft Azure 1315 5
VK - Mail.Ru Почта 285 4
Microsoft Windows 2000 12619 4
Apple macOS 1694 4
Т1 ТехноДиск 6 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6576 3
Microsoft Windows 2693 3
Google Chrome - браузер 1377 3
VMware Horizon Suite 106 2
Microsoft Office 365 858 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 2
Dropbox - Файловый хостинг 450 2
Microsoft Exchange 1326 2
VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 69 2
Veeam Backup&Replication 102 2
Google Cloud Platform - GCP 270 2
Veeam Universal License VUL 14 2
Mozilla Firefox - браузер 1784 2
OpenText Content Server 4 2
Apple iPad 3727 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1271 2
Google Play - Google Store - Android Market 2901 2
OpenText Documentum 358 2
Microsoft Windows BitLocker 1269 2
Oracle Siebel CRM 226 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 425 2
MobilityLab WorksPad 89 2
Microsoft Store 268 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 210 2
Microsoft SQL Server 1468 2
Дородных Дмитрий 5 2
Иванов Александр 91 2
Лукацкий Алексей 96 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Берзин Алексей 4 2
Путин Владимир 2698 2
Гостев Александр 81 1
Ашманов Игорь 37 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Macomber Krista - Макомбер Криста 2 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Шариков Сергей 49 1
Грудинин Дмитрий 7 1
Камлюк Виталий 29 1
Киселев Сергей 15 1
Морозова Тамара 18 1
Esselman Victor - Виктор Эсселман 1 1
Мякишева Марина 84 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Кирсанов Филипп 9 1
Сергеев Михаил 88 1
Пикерсгиль Евгений 3 1
Трофименко Евгений 1 1
Аликошвили Георгий 15 1
Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 1
Овчаренко Юрий 32 1
Летунов Илья 48 1
Янкин Андрей 26 1
Артамонова Анна 183 1
Дергилёв Никита 44 1
Галушкин Олег 178 1
Голованов Сергей 43 1
Натрусов Артем 191 1
Шадаев Максут 610 1
Зайцев Михаил 181 1
Мельникова Анастасия 238 1
Петренко Сергей 16 1
Заикин Андрей 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 121678 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49993 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39057 25
Европа 21243 10
Франция - Французская Республика 7069 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14945 5
Германия - Федеративная Республика 11880 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12781 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13088 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 350 2
Беларусь - Белоруссия 4183 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 2
Италия - Итальянская Республика 4212 2
Япония 12848 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14840 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1099 2
Китай - Тайвань 3666 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16991 2
Грузия 1119 2
Украина 7221 1
США - Техас - Сан-Антонио 49 1
Россия - Сибирь 2006 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1125 1
Америка Северная 2828 1
Ближний Восток 2637 1
Европа Западная 1344 1
США - Техас 967 1
Индия - Республика 5042 1
Швеция - Королевство 3451 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 422 1
Европа Восточная 2991 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6226 1
Америка Латинская 1677 1
Россия - ПФО - Казань 2336 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3289 1
Эстония - Эстонская Республика 704 1
Россия - СФО - Новосибирск 3675 1
Румыния 709 1
Земля - планета Солнечной системы 9679 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41519 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10575 34
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4430 33
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2075 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9889 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10046 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3162 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4586 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3827 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4104 5
Английский язык 6144 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1281 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2665 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14904 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23654 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5124 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 728 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5186 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 110 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2428 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19770 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8205 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1015 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8862 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3428 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3624 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5630 1
Миграция населения - Миграционные службы 186 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 358 1
Логистика - Курьерские услуги 882 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2958 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2139 1
Человеческий фактор - Human factor 1545 1
Ergonomics - Эргономика 1489 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2523 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6168 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8820 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1739 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10987 1
BleepingComputer - Издание 195 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7410 7
Gartner - Гартнер 3468 4
IDC - International Data Corporation 4841 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 2
Forrester Wave 44 2
Juniper Research 501 1
Forrester Research 812 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 154 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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