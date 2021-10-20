Goldman Sachs Group

Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 3

Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов 12

Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ 1

Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 2

Пандемия коронавируса приведет к снижению трат на ИТ во всем мире 1

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Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями 1

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Apple отчиталась о провальных продажах iPhone и взрывном росте сервисов 1

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