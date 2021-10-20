Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Goldman Sachs Group
Голдман Сакс груп
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Публикаций - 178, упоминаний - 304
Goldman Sachs Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 2
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru