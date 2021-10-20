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Goldman Sachs Group
Голдман Сакс груп


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 3
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 3
08.07.2021 Хитрое финансовое приложение с миллионами пользователей закрывает счета, не возвращая деньги и не объясняя причин 1
07.06.2021 Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов 12
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 2
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 2
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет 1
01.12.2020 Сервис для инвестирования в музыкантов Soundeon привлек раунд ФРИИ 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 6
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 1
19.10.2020 Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру» 2
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 2
10.08.2020 «Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter 17
17.07.2020 Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter 9
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 1
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
07.07.2020 Финансисты призвали сбрасывать акции Intel: Это единственный крупный чипмейкер, у которого рухнет прибыль 3
02.07.2020 Владельцы HeadHunter продают его за $820 млн 5
30.06.2020 «Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком 1
10.04.2020 Пандемия коронавируса приведет к снижению трат на ИТ во всем мире 1
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 1
06.03.2020 Женщин в ИТ все еще дискриминируют 1
12.02.2020 Американцы скупают акции Headhunter 5
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями 1
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд 1
11.10.2019 Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку» 2
18.09.2019 Acronis нашел инвесторов. Его капитализация перевалила за $1 млрд 3
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
31.07.2019 Apple отчиталась о провальных продажах iPhone и взрывном росте сервисов 1
10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов 1
29.05.2019 Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае 3
17.05.2019 HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона» 3
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 2
29.04.2019 Apple купит очень перспективную часть производства Intel 1

Публикаций - 178, упоминаний - 304

Goldman Sachs Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 17
Microsoft Corporation 11060 17
Google LLC 7144 13
Samsung Electronics 5651 9
SEC Consult Services 929 9
Apple Inc - Эппл Рус 7692 8
Yandex - Яндекс 4101 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Intel Corporation 4169 6
Facebook 3765 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Acronis - Акронис 364 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Nvidia Corp 2015 3
Oculus VR 48 3
Huawei 2730 3
Qualcomm Technologies 1002 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 3
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 3
IBM 3537 3
Крок 1219 2
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 2
Grishin Robotics 28 2
Coinbase 24 2
SAP SE 3211 2
АФК Система ПАО 994 2
Yota - Скартел 623 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
МКД 16 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
IT Vison 10 2
Amazon Inc - Amazon.com 1470 2
Dell EMC 2397 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Virgin Group 28 2
Xiaomi 904 2
HeadHunter Group - HH Group 336 17
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 7
DST Global 165 7
Credit Suisse 68 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 4
Highworld Investments 4 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Bank of America - Банк Америки 101 3
Hyundai Motor 145 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
HeadHunter Group - Job.ru 16 2
Hyndai 12 2
Merrill Lynch 31 2
GM - General Motors 138 2
Метиз завод 10 2
Arrival Group - Charge R&D 13 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
BlackRock 19 2
SBI Group 13 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Kinetik 4 2
Jones Day 15 2
BofA Securities 3 2
KIA Motors 72 2
Tiger Global 18 2
LinkedIn 520 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Avito - Авито 171 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 8
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Электронная Москва АО 13 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 14
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 2
QWERTY-клавиатура 193 2
NAND flash memory - Флеш-память 203 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
OpenStack 347 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Smartphone - Смартфон 773 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Google Android 10750 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 4
Apple iPad 3263 4
Microsoft Azure 1171 4
Acronis Cyber Platform 11 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Nvidia GeForce GTX 2058 3
Acronis Backup 28 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple iPhone 7 246 2
Яндекс.Маркет 439 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 2
Tesla Model 3 20 2
Arrival Van - электромобиль 4 2
Jooble.org 3 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 2
Bitbox - криптовалютная биржа 2 2
Superjob 172 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple Mac 1456 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Acronis Защита Данных 5 1
Stafory - робот Вера 24 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
Google Pixel - Серия смартфонов 108 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 6 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Salesforce Einstein 2 1
Gameloft Tetris 12 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Таврин Иван 83 5
Волож Аркадий 181 5
Мильнер Юрий 116 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Делицын Леонид 94 4
Вировиц Юрий 6 4
Фролкин Михаил 7 4
Белоусов Сергей 217 3
Kayne Anderson Rudnick 3 3
Богуславский Леонид 25 3
Гришин Дмитрий 148 2
Свердлов Денис 163 2
Машков Валентин 2 2
Зубарев Илья 20 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Solomon David - Соломон Дэвид 2 2
Крюков Дмитрий 11 2
Туманов Олег 11 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Бостанджиев Атанас 2 2
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 3 2
Усманов Алишер 241 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Anderson John - Андерсон Джон 1 1
Морошкин Александр 106 1
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 1
Kayne Richard - Кайне Ричард 1 1
Newton Mark - Ньютон Марк 1 1
Armor Karen - Армор Карен 1 1
Безруков Валерий 10 1
Ignatius Warsito - Игнатиус Варсито 1 1
Зенин Алексей 2 1
Демидов Михаил 124 1
Selipsky Adam - Селипски Адам 1 1
Маковий Марина 1 1
Бухман Игорь 1 1
Серебрянникова Анна 5 1
Rudnick Allan - Рудник Алан 1 1
Minton Stephen - Минтон Стивен 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 65
Россия - Российская федерация - РФ 57309 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 19
Германия - Федеративная Республика 3624 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 12
Япония 2778 11
Европа 3745 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Украина 3361 6
Сингапур - Республика 808 6
Индия - Республика 2169 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Казахстан - Республика 2627 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
США - Калифорния 972 3
США - Лос-Анджелес 291 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Великобритания - Лондон 818 3
США - Нью-Йорк 1092 3
Израиль 719 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Восточная Европа 1676 2
Европа Западная 612 2
Великобритания - Банбери 6 2
Северная Америка 1409 2
Болгария - Республика 306 2
США - Кремниевая долина 399 2
Эстония - Эстонская Республика 414 2
Россия - Вологда 192 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
США - Вашингтон 334 1
Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
США - Саннивейл 22 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
США - Купертино 204 1
США - Сиэттл 8 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Русский язык 978 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Bloomberg 785 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
Thomson Reuters - Рейтер 1725 5
CrunchBase 62 4
FT - Financial Times 246 3
The Guardian - Британская газета 189 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
The Wall Street Journal 709 2
All Things Digital 156 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Ars Technica 227 1
Electronista 139 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
South China Morning Post 12 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
DigiTimes - Издание 506 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Business Insider 182 1
Ведомости 259 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Forbes - Форбс 441 1
IDC - International Data Corporation 2713 4
CNews Analytics 1988 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Fortune Global 500 160 1
Forrester Research 385 1
Frost & Sullivan 101 1
TelecomDaily ИАА 112 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Pew Research Center 14 1
S&P 500 15 1
Pew Research Center - Women and Men in STEM Often at Odds Over Workplace Equity 1 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
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