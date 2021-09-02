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FESCO
Транспортная группа
ДВМП
Дальневосточное морское пароходство


02.09.2021 Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту 4
12.04.2021 FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока 3
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
09.11.2020 В России протестирована система температурного контроля при грузоперевозках 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
06.09.2019 Fesco и «СКБ Контур» будут сотрудничать в сфере электронного документооборота 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
22.08.2019 FESCO автоматизировала обработку документации с помощью технологий Abbyy 2
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1

Публикаций - 49, упоминаний - 73

FESCO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
3779 8
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 7
Транснефть-Технологии 8 5
Schneider Electric Secure Power 44 5
Rimini Street 38 5
Центр2М - Center2М 47 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Abbyy 797 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Восход ФГБУ НИИ 367 2
НТС СофтТелематика 2 1
NICE Systems 41 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Blue Prism 11 1
Automation Anywhere 4 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
IBM Европа 7 1
Микротест 177 1
Everest Group 9 1
Системный софт - SysSoft 124 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
TimelinePI 4 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
UIPath 27 1
Yota - Скартел 623 1
HTC Corporation 1199 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Schneider Electric 409 1
Konica Minolta 136 1
СКБ Контур 416 1
Крок 1221 1
SAP SE 3220 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 20
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 19
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 16
АльфаСтрахование СГ 208 16
НСПК - Национальная система платежных карт 257 15
Совкомбанк ПАО 147 15
Уралкалий ПАО 62 13
Май - Российская торговая компания 49 13
Норникель - Норильский никель 178 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Ингосстрах СПАО 210 11
Аэрофлот 493 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 10
Procter&Gamble - P&G 94 10
X5 Group 600 10
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 10
X5 Group - Пятерочка 560 10
Альфа-Банк 1127 10
Фармстандарт АО 32 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
ММК-Информсервис 20 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ТрансКонтейнер 25 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 9
Открытие ФК 538 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Металлинвестбанк 39 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
Лукойл-Информ 73 9
Росводоканал 44 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Счётная палата РФ 461 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Правительство Москвы 653 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Abbyy FineReader 98 3
Abbyy FlexiCapture 127 2
Abbyy Recognition Server 45 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Abbyy Mobile Capture 4 1
Abbyy Mobile Web Capture 3 1
Abbyy Intelligent Search 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Abbyy Мониторинг 8 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
Микротест МСФО 2 1
Суровец Дмитрий 44 32
Четвернин Алексей 651 26
Урьяс Вадим 76 20
Чаркин Евгений 182 16
Дьяченко Валерий 66 16
Муравьев Владимир 29 15
Трояновский Владимир 40 15
Панферов Алексей 22 15
Халматов Максим 45 15
Абакумов Евгений 103 14
Алифанов Кирилл 56 13
Михалев Евгений 40 12
Горбатько Александр 90 11
Клепиков Алексей 77 11
Прохорова Алла 45 10
Ягнятинский Евгений 32 10
Борисов Илья 26 10
Богданов Кирилл 91 10
Демидов Сергей 50 10
Натрусов Артем 121 9
Путин Сергей 36 9
Зырянов Илья 17 9
Поляков Сергей 60 9
Кереже Дмитрий 9 9
Тихонравов Андрей 13 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Холкин Дмитрий 15 9
Нуйкин Андрей 27 9
Палей Лев 31 9
Цыганов Вячеслав 54 9
Шеховцов Юрий 33 9
Контемиров Юрий 27 9
Калинкин Алексей 16 9
Сычев Артем 48 9
Остапенко Григорий 26 9
Соколов Алексей 121 9
Курбатов Владимир 19 9
Мусич Роман 16 9
Гущин Александр 15 9
Дрейгер Павел 15 9
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 27
Восточная Европа 1691 16
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - Владивосток 866 3
Япония 2811 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Китай - Тайвань 596 1
Грузия 693 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 9
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
IDC - International Data Corporation 2729 1
Research and Markets 17 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
CNews AWARDS 292 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768788, в очереди разбора - 672472.
Создано именных указателей - 46354.
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