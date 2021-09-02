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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FESCO
Транспортная группа
ДВМП
Дальневосточное морское пароходство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 73
FESCO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Суровец Дмитрий 44 32
|Четвернин Алексей 651 26
|Урьяс Вадим 76 20
|Чаркин Евгений 182 16
|Дьяченко Валерий 66 16
|Муравьев Владимир 29 15
|Трояновский Владимир 40 15
|Панферов Алексей 22 15
|Халматов Максим 45 15
|Абакумов Евгений 103 14
|Алифанов Кирилл 56 13
|Михалев Евгений 40 12
|Горбатько Александр 90 11
|Клепиков Алексей 77 11
|Прохорова Алла 45 10
|Ягнятинский Евгений 32 10
|Борисов Илья 26 10
|Богданов Кирилл 91 10
|Демидов Сергей 50 10
|Натрусов Артем 121 9
|Путин Сергей 36 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 60 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Нуйкин Андрей 27 9
|Палей Лев 31 9
|Цыганов Вячеслав 54 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Сычев Артем 48 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Соколов Алексей 121 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Мусич Роман 16 9
|Гущин Александр 15 9
|Дрейгер Павел 15 9
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Research and Markets 17 1
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
|ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
|ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768788, в очереди разбора - 672472.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768788, в очереди разбора - 672472.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru