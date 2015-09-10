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Тихий океан
Тихоокеанский бассейн

Тихий океан - Тихоокеанский бассейн


10.09.2015 Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан
16.07.2013 Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана?
15.07.2013 Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана?
18.08.2011 Ископаемый угорь пойман в Тихом океане. ФОТО
06.07.2011 На дне Тихого океана нашли редкоземельное Эльдорадо
09.12.2010 Частный космический корабль успешно приводнился в Тихом океане
05.12.2010 Три новых спутника ГЛОНАСС упали в Тихий океан
22.07.2010 В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера
25.06.2010 Ураган "Селия" в Тихом океане достиг наивысшей категории
28.05.2010 У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение
28.04.2010 Полет "Прогресса М-03М" завершился в Тихом океане
29.12.2009 Новый год в Москве МКС встретит над южной частью Тихого океана
09.11.2009 В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла
08.10.2009 Отменена угроза цунами в Тихом океане
20.08.2009 В июне и июле поверхность восточной части Тихого океана была рекордно теплой
01.04.2009 В Индонезии и в южной части Тихого океана произошли сильные землетрясения
20.03.2009 В Тихом океане произошло землетрясение силой 7,9 балла
08.12.2008 ТГК "Прогресс М-65" затоплен в Тихом океане
20.10.2008 В южной части Тихого океана произошло мощное землетрясение
13.08.2008 На юго-западе Тихого океана произошло землетрясение
08.08.2008 Тропический шторм Эрнан в Тихом океане может перерасти в ураган
29.07.2008 В Тихом океане произошло землетрясение силой 6,1 баллов
13.03.2008 Произошли землетрясения в Тихом океане, Индонезии и Турции
22.10.2007 В Тихом океане вырос гигантский мусорный айсберг
25.09.2007 "Прогресс-М" сегодня затопят в Тихом океане
24.09.2007 Google намерен проложить кабель через Тихий океан
13.08.2007 В юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение
02.08.2007 Несгоревшие обломки "Прогресса М-59" затоплены в Тихом океане
05.07.2007 "Асы Тихого океана" в продаже
10.05.2007 Вводятся ограничения на лов рыбы в Южной части Тихого океана
05.04.2007 "Silent Hunter 4: волки Тихого океана" в продаже
29.03.2007 В печати "Silent Hunter 4: волки Тихого океана"
17.01.2007 Космический грузовик "Прогресс М-57" затоплен в Тихом океане
19.09.2006 "Прогресс М-56" с космическим мусором затоплен в Тихом океане
19.09.2006 "Прогресс М-56" с космическим мусором затоплен в Тихом океане
28.06.2006 На дне Тихого океана обнаружен "затерянный мир"
28.06.2006 На дне Тихого океана обнаружен "затерянный мир"
06.03.2006 В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа
06.03.2006 В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа
01.03.2005 В Тихом океане осуществлен запуск "Зенит 3SL" с американским спутником связи "XM3-Radio"

Публикаций - 508, упоминаний - 589

Тихий океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 704 6
Новый диск 831 6
Microsoft Corporation 21499 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1417 5
Google LLC 9659 5
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 5
Lenovo Motorola 3363 5
Ubisoft 725 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 5
Бука - Buka 462 4
5438 4
Samsung Electronics 9030 4
Fujitsu 1647 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6321 4
Best Way 53 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 3
PayPal 625 3
Xerox 1052 3
SAP SE 4392 3
Акелла 838 3
Apple Inc 10267 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1518 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 569 2
Microsoft - Activision Blizzard 464 2
Cisco Systems 4659 2
Yota - Скартел 727 2
Sanyo Electric 329 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 297 2
HTC Corporation 1387 2
Fuji Xerox 33 2
Infinera 34 2
DigitalGlobe 124 2
PanAmSat Holding 31 2
Гольфстрим 46 2
MCI Worldcom 108 2
Oracle Corporation 5854 2
Liquid Robotics 5 2
Yandex - Яндекс 4715 2
Digicell 4 1
AMD - Advanced Micro Devices 3517 1
Boeing 931 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 248 10
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 522 10
Lockheed Martin 692 9
Транснефть 216 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1597 6
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 4
Northrop Grumman 200 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4954 2
Открытие ФК 1168 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 344 2
SLV 13 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 309 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 2
Меркури - Mercury 78 1
Starship Technologies 8 1
Велесстрой 4 1
MODIS 49 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 80 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 385 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Arianespace 83 1
Scaled Composites 31 1
Русский Страховой Центр 8 1
ЕКА Топливная компания 137 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 40 1
ILS - International Launch Services 51 1
Восточный Банк 152 1
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 5 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
РЖД - Российские железные дороги 1360 1
РВК - Российская венчурная компания 516 1
Marshall Capital Partners 66 1
LinkedIn 552 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 1
Volvo Cars 215 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 1
МКС - Международная космическая станция 1384 54
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3246 51
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 44
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 20
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1817 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 892 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 9
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 105 6
Счётная палата РФ 571 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 964 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 209 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 4
U.S. Geological Survey (USGS) - Геологическая служба США 81 4
Президент Российской Федерации 2411 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7486 3
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 77 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4569 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 170 2
Правительство РФ 4703 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 167 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 761 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 777 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 309 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2075 2
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - ВВС Норвегии - Королевские военно-воздушные силы Норвегии - Kongelige Norske Luftforsvaret 2 1
Администрация Президента РФ 663 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2381 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1228 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 25 1
U.S. Army - армия США 107 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 258 1
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - Королевские военно-воздушные силы Канады - ВВС Канады - Royal Canadian Air Force 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 526 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 173 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 523 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 583 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
Greenpeace - Гринпис 114 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 21775 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4019 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1351 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 5309 3
Ku-диапазон 69 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 259 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2918 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 4006 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6394 2
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 50 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 86 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1896 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2092 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4939 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6717 2
Infinera DTN-X 10 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10172 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3609 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3097 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 736 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet 48 1
DevOps - Development и Operations 362 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2235 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 236 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 95 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 21 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 88 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 41 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
Мультиплеер - Многопользовательская игра 222 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 78 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция 20 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1053 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 51 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 31 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 61 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 28
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 57 23
Космодром Байконур 1004 18
SpaceX 168 17
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 106 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2135 14
SpaceX Falcon - ракета-носитель 110 13
U.S. Department of Defense - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 79 13
ЦНИИмаш - Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 9
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 8
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 50 8
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 91 8
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3801 7
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 5
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 209 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 4
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 71 4
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2875 3
Microsoft Office 3113 3
Pegasus 62 3
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 230 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 3
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 3
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 3
Google Maps - Карты Google 619 3
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 3
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 130 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 2
U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 2
Yota Бизнес 61 2
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 4 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 121 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
Acer Predator 141 2
Медведев Дмитрий 1593 6
Перминов Анатолий 125 6
Путин Владимир 2456 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 144 4
Ремишевский Виктор 3 3
Чайка Юрий 41 3
Серова Елена 317 3
Урличич Юрий 49 3
Тресчев Сергей 6 2
Jobs Steve - Джобс Стив 992 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 2
Комарова Наталья 13 2
Поляков Валерий 5 2
Назарбаев Нурсултан 79 2
Илюхин Игорь 12 2
Колесников Сергей 9 2
Красов Алексей 6 2
Митрейкин Александр 18 2
Левкевич Михаил 60 2
Рахманов Максим 47 2
Маленченко Юрий 55 2
Тюрин Михаил 35 2
Виноградов Павел 30 2
Калери Александр 17 2
Корзун Валерий 17 2
Фрадков Михаил 159 2
Иванов Сергей 356 2
Борисов Юрий 98 2
Черняк Игорь 1 1
Милованцев Дмитрий 106 1
Симонов Игорь 100 1
Приходько Сергей 27 1
Гребенников Сергей 29 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Истомин Максим 26 1
Малофеев Константин 104 1
Христенко Виктор 40 1
Трещиков Владимир 14 1
Гасымов Тимур 1 1
Юрченко Евгений 131 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37264 141
Россия - Российская федерация - РФ 94049 98
Земля - планета Солнечной системы 6658 93
Япония 8253 60
США - Калифорния 3154 48
Азия - Азиатский регион 3268 38
Атлантический океан - Атлантика 202 34
Австралия - Австралийский Союз 2665 31
Европа 8255 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11635 29
Новая Зеландия 619 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11928 24
США - Аляска 234 23
США - Гавайи - Гавайские острова 266 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29610 20
Америка Северная 2618 20
Канада 3065 17
Германия - Федеративная Республика 7939 16
Арктика 329 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10203 15
Луна 1161 15
Африка - Африканский регион 2707 15
Индия - Республика 4119 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1183 13
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 163 12
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 632 12
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 375 12
Солнечная система 2033 12
Колумбия - Республика 411 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1758 12
Индийский океан 142 12
Украина 5697 11
Индонезия - Республика 771 11
Чили - Республика 429 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1178 10
Испания - Королевство 2672 10
США - Колумбия - Вашингтон 1088 9
Америка Южная 672 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1048 9
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 272 9
Вторая мировая война 510 13
Градус Цельсия 224 5
Русский язык 3288 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 224 2
Discovery - Дискавери 50 2
Атлантис 65 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5421 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 80 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 184 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 810 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1533 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1440 2
Великая Отечественная война 199 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2315 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 16 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 48 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10370 77
Associated Press 1968 27
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 819 19
CNews RND - R&D.CNews 2111 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1849 11
Thomson Reuters - Рейтер 5697 10
LiveScience 152 10
TerraDaily 141 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 316 6
Коммерсантъ - Издательский дом 804 6
Phys.org 955 6
ScienceDaily 399 5
Space Daily 528 5
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