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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тихий океан
Тихоокеанский бассейн
Публикаций - 508, упоминаний - 589
Тихий океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1593 6
|Перминов Анатолий 125 6
|Путин Владимир 2456 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 144 4
|Ремишевский Виктор 3 3
|Чайка Юрий 41 3
|Серова Елена 317 3
|Урличич Юрий 49 3
|Тресчев Сергей 6 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 992 2
|Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 2
|Комарова Наталья 13 2
|Поляков Валерий 5 2
|Назарбаев Нурсултан 79 2
|Илюхин Игорь 12 2
|Колесников Сергей 9 2
|Красов Алексей 6 2
|Митрейкин Александр 18 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Рахманов Максим 47 2
|Маленченко Юрий 55 2
|Тюрин Михаил 35 2
|Виноградов Павел 30 2
|Калери Александр 17 2
|Корзун Валерий 17 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Иванов Сергей 356 2
|Борисов Юрий 98 2
|Черняк Игорь 1 1
|Милованцев Дмитрий 106 1
|Симонов Игорь 100 1
|Приходько Сергей 27 1
|Гребенников Сергей 29 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
|Истомин Максим 26 1
|Малофеев Константин 104 1
|Христенко Виктор 40 1
|Трещиков Владимир 14 1
|Гасымов Тимур 1 1
|Юрченко Евгений 131 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 4
|IDC - International Data Corporation 4553 1
|Juniper Research 441 1
|Yankee Group 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru